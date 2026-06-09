Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดสิ่งนี้ขึ้น: การผสมผสานดนตรีและแสงที่ลุ่มลึกซึ่งทำให้ภาพและเสียงเชื่อมโยงกันได้ เชื่อมโยงบัญชี Philips Hue กับ Spotify เพื่อให้แสงของคุณตอบสนองต่อทุก ๆ เพลง

มองเห็นเสียงเพลงของคุณมีชีวิตขึ้นมา

ไม่ว่าคุณจะกำลังผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงที่ให้อารมณ์ หรือกำลังถ่ายทอดความเป็นร็อคสตาร์ในตัวคุณ ดนตรีของคุณจะกลายเป็นประสบการณ์ที่คุณได้ยิน เห็น และรู้สึกได้

ตั้งค่า Philips Hue + Spotify

คุณต้องมีอุปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่ชิ้นในการใช้ Philips Hue + Spotify: Hue Bridge ไฟแบบสี และอุปกรณ์เสียงแบบใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 1 สำหรับตั้งค่า Hue + Spotify ในแอป

สร้างพื้นที่ของคุณ

คุณจะต้องใช้ไฟที่สามารถแสดงสีได้โดยจัดกลุ่มเป็นพื้นที่ความบันเทิงในแอป Philips Hue คุณยังไม่มีพื้นที่บันเทิง? คุณสามารถตั้งค่าได้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 สำหรับตั้งค่า Hue + Spotify ในแอป

เชื่อมต่อบัญชีของคุณ

เปิดแท็ปซิงค์ในแอพ Philips Hue และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Philips Hue และ Spotify

ขั้นตอนที่ 3 สำหรับตั้งค่า Hue + Spotify ในแอป

มองเห็นเสียง

แตะเริ่มการซิงค์ในแท็บซิงค์ และเริ่มฟังเพลงหรือเพลย์ลิสต์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Spotify ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ของคุณ

ซิมโฟนีแห่งแสงและเสียง

ระบบไฟอัจฉริยะของ Philips Hue และเพลงของ Spotify เข้ากันได้อย่างลงตัว เข้าถึงเพลงของคุณได้อย่างเต็มที่ — และเปลี่ยนการรับรู้เพลงนั้นของคุณ

การผสานรวมอย่างสอดผสานในแอป

การผสานรวมอย่างสอดผสาน

Philips Hue สร้างสคริปต์แสงเพื่อสะท้อนจังหวะของเพลง และด้วย Spotify อัลกอริธึมก็ยิ่งล้ำหน้ายิ่งขึ้นไปอีก สคริปต์แสงได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับแต่ละเพลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ให้เข้ากับแนวเพลง อารมณ์ และองค์ประกอบอื่น ๆ

สร้างแสงเฉพาะสำหรับคุณขณะซิงค์กับเพลง

ปรับแต่งวิธีการซิงค์ของคุณ

ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณอย่างละเอียดด้วยการปรับความเข้ม ความสว่าง และแม้แต่การผสมผสานสีของไฟของคุณ เพลงของคุณเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้นไฟของคุณควรเป็นเช่นนั้นด้วย 

ใช้อุปกรณ์เสียงใดก็ได้ในการซิงค์

ใช้อุปกรณ์เสียงใดก็ได้

ไม่มีระบบเสียงใดที่เล็กเกินไปสำหรับ Philips Hue + Spotify ใช้กับระบบเสียงรอบทิศทางแบบเต็มรูปแบบ หรือผ่อนคลายด้วยหูฟังที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ

สำรวจการซิงค์กับเพลง
ทำงานร่วมกับไฟ Philips Hue แบบสีได้

ทำงานร่วมกับไฟ Philips Hue แบบสีได้

สร้างพื้นที่ความบันเทิงด้วยไฟอัจฉริยะที่คุณชื่นชอบ โดย Philips Hue + Spotify ต้องใช้ Philips Hue White และบรรยากาศแสงสี และ Hue Bridge 

เลือกซื้อจากคอลเลกชัน
แอพและคุณสมบัติในการซิงค์กับไฟ Philips Hue ของ Spotify

รับ Spotify

Philips Hue + Spotify ใช้งานได้กับบัญชี Spotify แบบฟรีหรือแบบชำระเงิน สร้างบัญชี Spotify ดาวน์โหลดแอปสำหรับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ และเริ่มเพลิดเพลินกับคลังเพลงและเพลย์ลิสต์ขนาดใหญ่ 

ไปที่ Spotify
คอลเล็กชันหลอดไฟ Philips Hue, Hue Bridge และสปอตไลท์อัจฉริยะ

ต้องใช้ไฟสีและ Hue Bridge

หากต้องการเห็นแสงไฟของคุณตอบสนองต่อเสียงเพลง คุณต้องมีหลอดไฟอัจฉริยะ Philips Hue แบบเปลี่ยนสีได้และ Hue Bridge 

ดูวิธีการทำงาน

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ไฟสำหรับส่องเน้น Go แบบพกพา

คำถามที่พบบ่อย

การซิงค์เพลงสำหรับ Spotify ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ Hue ทั้งหมดหรือไม่

ความแตกต่างระหว่างการซิงค์กับ Spotify และโหมดเพลงในแอป Hue Sync คืออะไร

ความแตกต่างระหว่างการใช้งานร่วมกันของ Hue + Spotify กับแอพของบริษัทอื่นคืออะไร

รองรับบัญชี Spotify Family หรือไม่ / รองรับบัญชี Spotify ประเภทใดบ้าง?

ฉันสามารถใช้การซิงค์เพลงโดยไม่มีบัญชี Spotify ได้หรือไม่

ฉันจำเป็นต้องมีบัญชี Spotify Premium เพื่อใช้คุณสมบัติการซิงค์เพลงของ Hue หรือไม่

ฉันจะเชื่อมต่อ Philips Hue กับ Spotify ได้อย่างไร

ฉันสามารถใช้ผู้ช่วยเสียงเพื่อควบคุมประสบการณ์ Hue และ Spotify ได้หรือไม่

ฉันต้องใช้แอพเวอร์ชันใดจึงจะใช้คุณสมบัติ Spotify ได้