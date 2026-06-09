นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดสิ่งนี้ขึ้น: การผสมผสานดนตรีและแสงที่ลุ่มลึกซึ่งทำให้ภาพและเสียงเชื่อมโยงกันได้ เชื่อมโยงบัญชี Philips Hue กับ Spotify เพื่อให้แสงของคุณตอบสนองต่อทุก ๆ เพลง
มองเห็นเสียงเพลงของคุณมีชีวิตขึ้นมา
ไม่ว่าคุณจะกำลังผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงที่ให้อารมณ์ หรือกำลังถ่ายทอดความเป็นร็อคสตาร์ในตัวคุณ ดนตรีของคุณจะกลายเป็นประสบการณ์ที่คุณได้ยิน เห็น และรู้สึกได้
ตั้งค่า Philips Hue + Spotify
คุณต้องมีอุปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่ชิ้นในการใช้ Philips Hue + Spotify: Hue Bridge ไฟแบบสี และอุปกรณ์เสียงแบบใดก็ได้
สร้างพื้นที่ของคุณ
คุณจะต้องใช้ไฟที่สามารถแสดงสีได้โดยจัดกลุ่มเป็นพื้นที่ความบันเทิงในแอป Philips Hue คุณยังไม่มีพื้นที่บันเทิง? คุณสามารถตั้งค่าได้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ
เชื่อมต่อบัญชีของคุณ
เปิดแท็ปซิงค์ในแอพ Philips Hue และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Philips Hue และ Spotify
มองเห็นเสียง
แตะเริ่มการซิงค์ในแท็บซิงค์ และเริ่มฟังเพลงหรือเพลย์ลิสต์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Spotify ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ของคุณ
ซิมโฟนีแห่งแสงและเสียง
ระบบไฟอัจฉริยะของ Philips Hue และเพลงของ Spotify เข้ากันได้อย่างลงตัว เข้าถึงเพลงของคุณได้อย่างเต็มที่ — และเปลี่ยนการรับรู้เพลงนั้นของคุณ
การผสานรวมอย่างสอดผสาน
Philips Hue สร้างสคริปต์แสงเพื่อสะท้อนจังหวะของเพลง และด้วย Spotify อัลกอริธึมก็ยิ่งล้ำหน้ายิ่งขึ้นไปอีก สคริปต์แสงได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับแต่ละเพลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ให้เข้ากับแนวเพลง อารมณ์ และองค์ประกอบอื่น ๆ
ปรับแต่งวิธีการซิงค์ของคุณ
ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณอย่างละเอียดด้วยการปรับความเข้ม ความสว่าง และแม้แต่การผสมผสานสีของไฟของคุณ เพลงของคุณเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้นไฟของคุณควรเป็นเช่นนั้นด้วย
ใช้อุปกรณ์เสียงใดก็ได้
ไม่มีระบบเสียงใดที่เล็กเกินไปสำหรับ Philips Hue + Spotify ใช้กับระบบเสียงรอบทิศทางแบบเต็มรูปแบบ หรือผ่อนคลายด้วยหูฟังที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ
รับ Spotify
Philips Hue + Spotify ใช้งานได้กับบัญชี Spotify แบบฟรีหรือแบบชำระเงิน สร้างบัญชี Spotify ดาวน์โหลดแอปสำหรับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ และเริ่มเพลิดเพลินกับคลังเพลงและเพลย์ลิสต์ขนาดใหญ่
ต้องใช้ไฟสีและ Hue Bridge
หากต้องการเห็นแสงไฟของคุณตอบสนองต่อเสียงเพลง คุณต้องมีหลอดไฟอัจฉริยะ Philips Hue แบบเปลี่ยนสีได้และ Hue Bridge