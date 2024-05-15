เมื่อมี Philips Hue คุณจะไม่เพียงแค่ได้รับคุณสมบัติอัจฉริยะเท่านั้น แต่คุณยังจะได้รับการตั้งค่าบ้านอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นอีกด้วย
ทุกสิ่งที่ Philips Hue ทำได้
บ้านของคุณจะชาญฉลาดกว่าที่เคย
ควบคุมแสงอัตโนมัติ ปรับแต่งได้ง่าย อุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ ไม่ว่าคุณจะใช้งานอย่างไร คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก
ควบคุมไฟได้จากทุกที่
เข้าถึงระบบไฟอัจฉริยะของคุณได้อย่างเต็มรูปแบบ และควบคุมไฟของคุณได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ในโลก เพียงแค่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การควบคุมแสงสว่างขั้นสูง
เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าที่คุณต้องการ ตื่นนอนอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและหลับง่ายขึ้นด้วยแสงไฟ Philips Hue จะควบคุมไฟให้โดยที่คุณไม่ต้องทำเอง
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมไร้สาย
เพิ่มและปรับแต่งสวิตช์หรี่ไฟ, เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, Tap dial switch เฉพาะตัว, ปุ่มอัจฉริยะ และอื่นๆ ปรับแต่งให้เหมาะกับการตั้งค่า (และไลฟ์สไตล์) ของคุณเพื่อการควบคุมระบบในแบบของคุณอย่างเต็มที่
เชื่อมต่อผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะที่คุณชื่นชอบ
จับคู่การตั้งค่าของคุณกับผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะเพื่อควบคุมไฟของคุณด้วยคำสั่งเสียง เพียงพูดคำสำหรับไฟที่สั่งงานด้วยเสียง
ขยายคอลเลกชั่นของคุณ
ระบบแสงสว่างอัจฉริยะไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น คุณยังติดตั้งไว้นอกบ้านได้ด้วย ขยายคอลเลกชั่น Philips Hue ของคุณด้วยสปอตไลท์กลางแจ้ง โคมไฟติดผนัง, Lightstrips และอื่นๆ
ระบบที่ใช้งานง่าย เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้
Hue Bridge ช่วยให้ระบบของคุณทันสมัยอยู่เสมอด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และอื่นๆ อีกมากมาย ดูว่าอุปกรณ์นี้ทำอะไรได้บ้าง (และมีวิธีการทำงานอย่างไร)
การอัพเดทอัตโนมัติ
Hue Bridge จะอัพเดทโดยอัตโนมัติ และยังอัพเดทผลิตภัณฑ์ Philips Hue ของคุณโดยอัตโนมัติอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับระบบความปลอดภัย คุณสมบัติอัจฉริยะ และอื่นๆ ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ
เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้
ผลิตภัณฑ์ Philips Hue มีชิป Zigbee ที่ช่วยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างตอบสนองในทันทีและการเชื่อมต่อที่เสถียรเป็นพิเศษ ระบบของคุณใช้ชิปเหล่านี้เพื่อสร้างเครือข่ายแบบกระจายโครงข่าย ซึ่งช่วยต่อขยายระยะของไฟแต่ละดวงที่คุณเพิ่มได้
Wi-Fi ไม่มีอาการหน่วง
ระบบไฟอัจฉริยะของคุณใช้การเชื่อมต่อ Zigbee ซึ่งหมายความว่าการควบคุมไฟจะไม่รบกวนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
การตั้งค่าทั้งหมดของคุณในที่เดียว
เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่ใช่ไหม เนื่องจากการตั้งค่าของคุณถูกจัดเก็บไว้ใน Hue Bridge คุณแค่เพียงเสียบอุปกรณ์เข้ากับเราเตอร์ใหม่ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าไฟอีกครั้ง
ติดตั้งสะดวก ควบคุมง่าย
แม้ว่าเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง Hue Bridge นั้นจะล้ำหน้า แต่การตั้งค่าก็ทำได้ง่าย อุปกรณ์นี้ใช้งานได้ในบ้านทุกหลังที่มีเราเตอร์ และสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เสียบปลั๊กเพื่อเริ่มต้นใช้งาน และยิ่งดีไปกว่านั้น คุณจำเป็นต้องตั้งค่าแค่เพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องคอยพะวงเพื่อตรวจสอบ Hue Bridge แต่คุณจะได้รับความสามารถในการควบคุมอย่างเต็มที่
บ้านที่อัจฉริยะที่สุดทำงานร่วมกัน
Philips Hue ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะอื่นๆ ได้นับไม่ถ้วน เพื่อช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบแสงสว่างอัจฉริยะ
ระบบแสงสว่างสำหรับรักษาความปลอดภัย
พักผ่อนอย่างสบายใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ระบบแสงสว่างเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล หลับง่ายขึ้น และรู้สึกสดชื่นด้วยแสงสว่าง
ได้รับทั้งหมดนี้เมื่อมี Philips Hue Bridge
คุณสมบัติของระบบแสงสว่างอัจฉริยะแบบครบชุดอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ การเพิ่ม Hue Bridge ในการตั้งค่าของคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และยังยกระดับประสบการณ์การใช้งาน Philips Hue ของคุณด้วย
*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง