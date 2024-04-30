ไม่ใช่แค่ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ แต่ยังเป็นระบบรักษาความปลอดภัยบ้านที่สว่างไสวอีกด้วย กล้อง เซ็นเซอร์แบบสัมผัส และไฟทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้บ้านของคุณปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ
กล้องรักษาความปลอดภัย
เฝ้าดูบ้านของคุณได้ตลอดเวลา โดดเด่นด้วยสตรีมสด 1080p HD ที่คมชัด การมองเห็นตอนกลางคืน และลำโพงสำหรับการพูดคุยสองทางและเสียงเตือน กล้องเหล่านี้เป็นหูเป็นตาให้คุณเมื่อคุณไม่อยู่
เซ็นเซอร์สัมผัส
ความอุ่นใจขั้นสุด เมื่อติดอาวุธ เซ็นเซอร์แบบสัมผัสจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ — และแม้กระทั่งสัญญาณไฟ — ทันทีที่มีคนเปิดหน้าต่าง ประตู ตู้ หรือตู้นิรภัย จำเป็นต้องใช้ Philips Hue Bridge
แผนบริการ
รับคุณสมบัติความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น โซนการตรวจจับการเคลื่อนไหวอัจฉริยะ และการเข้าถึงประวัติวิดีโอสูงสุด 60 วัน พร้อมแผน เลือกระหว่าง Basic หรือ Plus ตามความต้องการของคุณ
การควบคุมแอป
ส่งการแจ้งเตือนตรงถึงโทรศัพท์ของคุณ กระตุ้นการทำงานของไฟหรือเสียงเตือนด้วยการแตะ ด้วยแอป Philips Hue คุณจะมีระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะอยู่ในมือคุณ
รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
เริ่มต้นด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
รับทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะด้วยชุดสตาร์ทเตอร์ คุณจะได้รับสุดยอดคุณสมบัติทั้งหมดในราคาสุดคุ้ม พร้อมอุ่นใจได้ทันทีทั้งเรื่องบ้านและกระเป๋าสตางค์
คำถามและคำตอบ
มีกล้อง Secure ประเภทใดบ้าง
ฉันต้องมีอะไรบ้างเพื่อเริ่มใช้คุณสมบัติรักษาความปลอดภัยของ Philips Hue
ผลิตภัณฑ์ Philips Hue ใดบ้างที่ใช้งานกับการตั้งค่า Secure ได้
ฉันสามารถเพิ่มอุปกรณ์ Secure ในการติดตั้ง Philips Hue ที่ควบคุมด้วยบลูทูธของฉันได้หรือไม่
มีฟีเจอร์แบบชำระเงินของแผน Secure เวอร์ชันทดลองใช้ฟรีหรือไม่
หากไม่พบคำตอบ
