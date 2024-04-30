บริการสนับสนุน

ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ

ไม่ใช่แค่ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ แต่ยังเป็นระบบรักษาความปลอดภัยบ้านที่สว่างไสวอีกด้วย กล้อง เซ็นเซอร์แบบสัมผัส และไฟทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้บ้านของคุณปลอดภัย 

กล้องรักษาความปลอดภัย

เฝ้าดูบ้านของคุณได้ตลอดเวลา โดดเด่นด้วยสตรีมสด 1080p HD ที่คมชัด การมองเห็นตอนกลางคืน และลำโพงสำหรับการพูดคุยสองทางและเสียงเตือน กล้องเหล่านี้เป็นหูเป็นตาให้คุณเมื่อคุณไม่อยู่

เซ็นเซอร์สัมผัส

ความอุ่นใจขั้นสุด เมื่อติดอาวุธ เซ็นเซอร์แบบสัมผัสจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ — และแม้กระทั่งสัญญาณไฟ — ทันทีที่มีคนเปิดหน้าต่าง ประตู ตู้ หรือตู้นิรภัย จำเป็นต้องใช้ Philips Hue Bridge

แผนบริการ

รับคุณสมบัติความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น โซนการตรวจจับการเคลื่อนไหวอัจฉริยะ และการเข้าถึงประวัติวิดีโอสูงสุด 60 วัน พร้อมแผน เลือกระหว่าง Basic หรือ Plus ตามความต้องการของคุณ
การควบคุมแอป

ส่งการแจ้งเตือนตรงถึงโทรศัพท์ของคุณ กระตุ้นการทำงานของไฟหรือเสียงเตือนด้วยการแตะ ด้วยแอป Philips Hue คุณจะมีระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะอยู่ในมือคุณ
การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ Philips Hue

รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ตามค่าเริ่มต้น กล้อง Philips Hue Secure ทุกตัวจะใช้การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง (E2EE) วิดีโอ เสียง และภาพนิ่งทั้งหมดได้รับการเข้ารหัสด้วยวลีรหัสผ่านที่คุณรู้เพียงคนเดียว

ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะของ Philips Hue

เริ่มต้นด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

รับทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะด้วยชุดสตาร์ทเตอร์ คุณจะได้รับสุดยอดคุณสมบัติทั้งหมดในราคาสุดคุ้ม พร้อมอุ่นใจได้ทันทีทั้งเรื่องบ้านและกระเป๋าสตางค์

ปรับแต่งการรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะของคุณ

คำถามและคำตอบ

มีกล้อง Secure ประเภทใดบ้าง

ฉันต้องมีอะไรบ้างเพื่อเริ่มใช้คุณสมบัติรักษาความปลอดภัยของ Philips Hue

ผลิตภัณฑ์ Philips Hue ใดบ้างที่ใช้งานกับการตั้งค่า Secure ได้

ฉันสามารถเพิ่มอุปกรณ์ Secure ในการติดตั้ง Philips Hue ที่ควบคุมด้วยบลูทูธของฉันได้หรือไม่

มีฟีเจอร์แบบชำระเงินของแผน Secure เวอร์ชันทดลองใช้ฟรีหรือไม่

