คำสั่งเสียง Siri สำหรับ Philips Hue

คำสั่งเสียง Siri สำหรับ Philips Hue

เมื่อคุณจับคู่ Philips Hue กับ Apple Home คุณจะสามารถใช้ Siri เพื่อควบคุมแสงไฟด้วยเสียงของคุณได้

คำสั่ง Siri 10 อันดับแรกสำหรับ Philips Hue

  • เปิดไฟ
  • ปิดไฟ
  • ปิดไฟชั้นล่าง
  • เปิดไฟห้องนั่งเล่นให้สุด
  • ปรับความสว่างที่ชั้นล่างเป็น 50%
  • ไฟอะไรที่กำลังเปิดอยู่ในห้องนั่งเล่น
  • ทำให้ไฟในห้องนอนเป็นสีฟ้า
  • สวัสดีตอนเช้า
  • ราตรีสวัสดิ์
  • เปิดแสงสำหรับการอ่านในห้องนั่งเล่น

คำสั่ง Siri พื้นฐาน

  • ค้นหาไฟ Hue ทุกดวงของฉัน
  • เปิดไฟตั้งโต๊ะ
  • ไฟที่ชั้นล่างเปิดอยู่หรือเปล่า
  • ทำให้ห้องนั่งเล่นของฉันสว่างขึ้น

คำสั่งสีของ Siri

  • เปลี่ยนไฟห้องนั่งเล่นเป็นสีฟ้า
  • ตั้งค่าไฟทางเข้าเป็นสีทอง
  • ทำให้ไฟของฉันเป็นสีเขียวมะนาว
  • ตั้งค่าไฟห้องครอบครัวเป็นสีม่วง
  • ทำให้โคมไฟตั้งโต๊ะข้างเตียงเป็นสีชมพู
  • เปลี่ยนไฟห้องครัวเป็นสีส้ม

ไฟอัจฉริยะของ Philips Hue มีสีให้เลือกถึง 16 ล้านสี ดังนั้นขอให้ Siri ตั้งค่าสีให้อย่างสร้างสรรค์ได้เต็มที่ เลือกสีผสมเพิ่มเติมได้ เช่น สีแดงเลือดหมู สีชมพูอมส้ม สีเขียวขุ่น สีฟ้าอมเขียว สีฟ้าท้องฟ้า สีม่วงแดง สีโศก หรือสีลาเวนเดอร์เพื่อปรับแต่งบ้านของคุณโดยเฉพาะ

สูตรแสงสว่างและคำสั่งฉาก

  • ตั้งค่าไฟในห้องเป็นกระปี้กระเปร่า
  • เปิด Ocean Dawn ในห้องนั่งเล่น
  • ตั้งค่า Savanna Sunset ในห้องหนังสือ
  • เปิด Autumn Gold ในห้องพักผ่อน
  • ตั้งค่าห้องนอนเป็น Blue Lagoon

นอกเหนือจากสีเดียว คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อตั้งค่าสูตรแสงสว่าง ซึ่งออกแบบอย่างประณีตโดยนักออกแบบระบบไฟเพื่อมอบแสงที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมประจำวันของคุณ หรือฉากต่างๆ ที่มีสีผสมกัน ก่อนที่คุณจะใช้คำสั่งเหล่านี้ คุณจะต้องบันทึกฉากที่คุณต้องการใช้ใน HomeKit

คำสั่ง Hue Sync Box

  • เปิด Hue Sync Box
  • ปิด Hue Sync Box
  • ตั้งค่า Hue Sync Box เพื่อเริ่มต้น
  • ตั้งค่า Hue Sync Box เพื่อหยุด
  • ตั้งค่า Hue Sync Box กับ PlayStation 4
  • ตั้งค่าความเข้มของ Hue Sync Box เป็นนุ่มนวล
  • ตั้งค่าความเข้มของ Hue Sync Box เป็นปานกลาง
  • ตั้งค่าความเข้มของ Hue Sync Box เป็นสูง
  • ตั้งค่าความเข้มของ Hue sync box เป็นเข้มข้น
  • ตั้งค่า Hue Sync Box สำหรับ เกม/วิดีโอ/เพลง