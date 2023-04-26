เมื่อคุณจับคู่ Philips Hue กับ Apple Home คุณจะสามารถใช้ Siri เพื่อควบคุมแสงไฟด้วยเสียงของคุณได้
คุณต้องการคำสั่งเสียง Siri คำสั่งใด
คำสั่ง Siri 10 อันดับแรกสำหรับ Philips Hue
- เปิดไฟ
- ปิดไฟ
- ปิดไฟชั้นล่าง
- เปิดไฟห้องนั่งเล่นให้สุด
- ปรับความสว่างที่ชั้นล่างเป็น 50%
- ไฟอะไรที่กำลังเปิดอยู่ในห้องนั่งเล่น
- ทำให้ไฟในห้องนอนเป็นสีฟ้า
- สวัสดีตอนเช้า
- ราตรีสวัสดิ์
- เปิดแสงสำหรับการอ่านในห้องนั่งเล่น
คำสั่ง Siri พื้นฐาน
- ค้นหาไฟ Hue ทุกดวงของฉัน
- เปิดไฟตั้งโต๊ะ
- ไฟที่ชั้นล่างเปิดอยู่หรือเปล่า
- ทำให้ห้องนั่งเล่นของฉันสว่างขึ้น
คำสั่งสีของ Siri
- เปลี่ยนไฟห้องนั่งเล่นเป็นสีฟ้า
- ตั้งค่าไฟทางเข้าเป็นสีทอง
- ทำให้ไฟของฉันเป็นสีเขียวมะนาว
- ตั้งค่าไฟห้องครอบครัวเป็นสีม่วง
- ทำให้โคมไฟตั้งโต๊ะข้างเตียงเป็นสีชมพู
- เปลี่ยนไฟห้องครัวเป็นสีส้ม
ไฟอัจฉริยะของ Philips Hue มีสีให้เลือกถึง 16 ล้านสี ดังนั้นขอให้ Siri ตั้งค่าสีให้อย่างสร้างสรรค์ได้เต็มที่ เลือกสีผสมเพิ่มเติมได้ เช่น สีแดงเลือดหมู สีชมพูอมส้ม สีเขียวขุ่น สีฟ้าอมเขียว สีฟ้าท้องฟ้า สีม่วงแดง สีโศก หรือสีลาเวนเดอร์เพื่อปรับแต่งบ้านของคุณโดยเฉพาะ
สูตรแสงสว่างและคำสั่งฉาก
- ตั้งค่าไฟในห้องเป็นกระปี้กระเปร่า
- เปิด Ocean Dawn ในห้องนั่งเล่น
- ตั้งค่า Savanna Sunset ในห้องหนังสือ
- เปิด Autumn Gold ในห้องพักผ่อน
- ตั้งค่าห้องนอนเป็น Blue Lagoon
นอกเหนือจากสีเดียว คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อตั้งค่าสูตรแสงสว่าง ซึ่งออกแบบอย่างประณีตโดยนักออกแบบระบบไฟเพื่อมอบแสงที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมประจำวันของคุณ หรือฉากต่างๆ ที่มีสีผสมกัน ก่อนที่คุณจะใช้คำสั่งเหล่านี้ คุณจะต้องบันทึกฉากที่คุณต้องการใช้ใน HomeKit
คำสั่ง Hue Sync Box
- เปิด Hue Sync Box
- ปิด Hue Sync Box
- ตั้งค่า Hue Sync Box เพื่อเริ่มต้น
- ตั้งค่า Hue Sync Box เพื่อหยุด
- ตั้งค่า Hue Sync Box กับ PlayStation 4
- ตั้งค่าความเข้มของ Hue Sync Box เป็นนุ่มนวล
- ตั้งค่าความเข้มของ Hue Sync Box เป็นปานกลาง
- ตั้งค่าความเข้มของ Hue Sync Box เป็นสูง
- ตั้งค่าความเข้มของ Hue sync box เป็นเข้มข้น
- ตั้งค่า Hue Sync Box สำหรับ เกม/วิดีโอ/เพลง