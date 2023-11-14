Matter ตั้งอยู่บนหลักการของความเรียบง่าย ความน่าเชื่อถือ การทำงานร่วมกัน และความปลอดภัย ถือเป็นเครื่องรับประกันว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงโปรโตคอลนี้จะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
Philips Hue และ Matter
Philips Hue Bridge รองรับ Matter
Philips Hue Bridge ปลดล็อกทุกสิ่ง รวมถึง Matter โดยมีการอัปเดต Philips Hue Bridge ให้รองรับ Matter แล้ว ซึ่งหมายความว่าหลอดไฟ Hue และอุปกรณ์เสริมจะรองรับ Matter โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน¹
รวมระบบเข้ากับอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่คุณชื่นชอบได้ทั้งหมด ทั้ง Amazon Alexa, Apple Home และ Google Assistant นอกเหนือจากอุปกรณ์และแอปบ้านอัจฉริยะอื่นๆ ที่รองรับ Matter ซึ่งรวมถึงที่จะมีให้ใช้งานในอนาคตด้วย
ผู้นำด้านระบบแสงสว่างอัจฉริยะ
Philips Hue และ Signify ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของ Connectivity Standard Alliance (เดิมชื่อ Zigbee Alliance) ในฐานะสมาชิกสามัญของคณะกรรมการอำนวยการ เราได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนา การทดสอบ และการกำหนดมาตรฐานให้กับมาตรฐานใหม่นี้
สิ่งที่คุณควรมี
มี Philips Hue Bridge แล้วใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นคุณก็พร้อมแล้ว คุณจะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จะเปิดใช้งาน Matter โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ Philips Hue ทั้งหมด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จะทำงานร่วมกับ Matter ได้หากเชื่อมต่อผ่าน Philips Hue Bridge²
คำถามและคำตอบ
Matter มีประโยชน์อย่างไร
ผลิตภัณฑ์ Hue ใดที่ทำงานร่วมกับ Matter ได้
ฉันต้องใช้ Philips Hue Bridge เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของฉันผ่าน Matter ใช่ไหม
ฉันจะเชื่อมต่อกับ Matter ได้อย่างไร
มีความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ใดๆ ในการใช้ Matter กับ Philips Hue หรือไม่
การรวมระบบกับบ้านอัจฉริยะของฉันจะทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ Matter หรือไม่
เรายินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ หากคุณต้องการบริการสนับสนุนเพิ่มเติมในการใช้งาน Philips Hue กับ Matter โปรดดูคำถามและคำตอบเพิ่มเติมหรือติดต่อเรา
- Philips Hue Play HDMI Sync Box และแป้นหมุนบน Tap Dial Switch ไม่รองรับ Matter
- เนื่องจาก Philips Hue Bridge สามารถรองรับการใช้งาน Matter ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth จะไม่สามารถใช้งานกับ Matter ได้
*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง