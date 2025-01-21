*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง
A60 - หลอดไฟอัจฉริยะ E27 - 1100
ด้วยแสงสีขาวและแสงสีนับล้านเฉดสี หลอดไฟ LED อัจฉริยะ E27 นี้จะช่วยให้คุณสร้างอารมณ์ได้ในทันที หลอดไฟที่เหมาะสำหรับที่ยึดส่วนใหญ่นี้จะช่วยให้คุณนำแสงสว่างอัจฉริยะมาสู่บ้านของคุณได้ในทุกพื้นที่
ผลิตภัณฑ์เด่น
- White and Color Ambiance
- รองรับบลูทูธ
- รองรับ Hue Bridge
- สูงสุด 1055 ลูเมน*
- แสงสีขาวและสีสัน
- ควบคุมได้ทันทีผ่านบลูทูธ
- เพิ่ม Hue Bridge เพื่อปลดล็อคศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ควบคุมไฟได้มากถึง 10 ดวง ด้วยแอพบลูทูธ
ด้วยแอพ Hue Bluetooth คุณจะสามารถควบคุมโคมไฟอัจฉริยะ Hue ภายในหนึ่งห้องในหน้าบ้านของคุณได้เพิ่มโคมไฟอัจฉริยะได้สูงสุด 10 ดวง และควบคุมไฟทุกดวงด้วยการเพียงแค่สัมผัสปุ่มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
ด้วยแอพ Hue Bluetooth คุณจะสามารถควบคุมโคมไฟอัจฉริยะ Hue ภายในหนึ่งห้องในหน้าบ้านของคุณได้เพิ่มโคมไฟอัจฉริยะได้สูงสุด 10 ดวง และควบคุมไฟทุกดวงด้วยการเพียงแค่สัมผัสปุ่มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
ควบคุมไฟด้วยเสียงของคุณ*
Philips Hue สามารถใช้งานร่วมกับ Amazon Alexa และ Google Assistant เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ Google Nest หรือ Amazon Echo ที่ใช้ร่วมกันได้ การสั่งการด้วยเสียงที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้คุณควบคุมโคมไฟหลายดวงภายในห้องหรือไฟดวงเดียวได้
สร้างบรรยากาศในแบบของคุณเองด้วยโคมไฟอัจฉริยะหลากสีสัน
แปลงโฉมบ้านของคุณด้วยสีสันมากกว่า 16 ล้านเฉดสี ที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมใดๆ ก็ตามได้ในทันที เพียงแค่แตะที่ปุ่ม คุณจะสามารถตั้งค่าบรรยากาศรื่นเริงของงานปาร์ตี้ เปลี่ยนห้องนั่งเล่นของคุณให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ เสริมแต่งการตกแต่งบ้านของคุณด้วยการเน้นเฉดสีเฉพาะ และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่งเติมบรรยากาศที่ลงตัวด้วยโคมไฟโทนแสงสีขาวนวล
หลอดไฟและโคมไฟเหล่านี้ให้แสงในเฉดสีหลากหลายตั้งแต่โทนสีเหลืองจนถึงสีขาวนวล ด้วยความสามารถในการหรี่แสงอันสมบูรณ์แบบตั้งแต่แสงไฟสว่างสดใสจนถึงไฟสลัวในยามค่ำคืน คุณจะสามารถปรับแต่งโคมไฟของคุณเพื่อให้ได้เฉดสีและความสว่างที่ลงตัวสำหรับตอบสนองความต้องการในแต่ละวันของคุณ
จับจองสูตรแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบเพื่อกิจกรรมในแต่ละวันของคุณ
ให้แต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและน่าพึงใจมากขึ้นด้วยสูตรแสงสว่างที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับใช้กับกิจกรรมประจำวันเฉพาะต่างๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Energize, Concentrate, Read หรือ Relax สองฉากโทนเย็น ได้แก่ Energize และ Concentrate สามารถช่วยคุณในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ หรือช่วยส่งเสริมการมีสมาธิจดจ่อของคุณ ในขณะที่ฉากในโทนที่อุ่นขึ้นอย่าง Read และ Relax ช่วยให้คุณอ่านหนังสือได้อย่างสบายตาหรือช่วยมอบความสงบให้แก่จิตใจที่ว้าวุ่น
ปลดล็อกคุณสมบัติของระบบแสงสว่างอัจฉริยะแบบครบชุดด้วย Hue Bridge
Hue Bridge ปลดล็อกคุณสมบัติที่ทำให้ระบบแสงสว่างอัจฉริยะมีความชาญฉลาดอย่างแท้จริง — การควบคุมเมื่ออยู่นอกบ้าน การควบคุมด้วยเสียง ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย เพิ่ม Hue Bridge เข้าไปในระบบของคุณเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำได้อย่างเต็มที่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และอื่นๆ อีกมากมาย Hue Bridge คือกุญแจสู่ระบบแสงสว่างอัจฉริยะอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดหลอดไฟ
ขนาด (กว้างxสูงxลึก)
110x60