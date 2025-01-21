*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง
A60 - หลอดไฟอัจฉริยะ E27 - 1100
นำประโยชน์ของแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในบ้านของคุณด้วยหลอดไฟอัจฉริยะที่สุดของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้ใช้พลังงานน้อยลง 40% และมาพร้อมการจับคู่สีที่แม่นยำของ Chromasync™ รวมถึงแสงสีขาวแบบเต็มสเปกตรัม ปรับแสงสีหรือโทนแสงสีขาวในแบบที่คุณต้องการ จากนั้นปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยการหรี่ไฟต่ำเป็นพิเศษ ตั้งแต่ความสว่างสูงสุดไล่ลงไปจนถึงระดับ 0.2%
ผลิตภัณฑ์เด่น
- สูงสุด 1100 ลูเมน
- ไฟแบบเต็มสเปกตรัม (1000-20000K)
- หรี่แสงได้จนถึงระดับความสว่าง 0.2%
- สีที่แม่นยำของ Chromasync™
- ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง
ควบคุมไฟด้วยเสียงของคุณ*
Philips Hue สามารถใช้งานร่วมกับ Amazon Alexa และ Google Assistant เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ Google Nest หรือ Amazon Echo ที่ใช้ร่วมกันได้ การสั่งการด้วยเสียงที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้คุณควบคุมโคมไฟหลายดวงภายในห้องหรือไฟดวงเดียวได้
สร้างบรรยากาศในแบบของคุณเองด้วยโคมไฟอัจฉริยะหลากสีสัน
แปลงโฉมบ้านของคุณด้วยสีสันมากกว่า 16 ล้านเฉดสี ที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมใดๆ ก็ตามได้ในทันที เพียงแค่แตะที่ปุ่ม คุณจะสามารถตั้งค่าบรรยากาศรื่นเริงของงานปาร์ตี้ เปลี่ยนห้องนั่งเล่นของคุณให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ เสริมแต่งการตกแต่งบ้านของคุณด้วยการเน้นเฉดสีเฉพาะ และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่งเติมบรรยากาศที่ลงตัวด้วยโคมไฟโทนแสงสีขาวนวล
หลอดไฟและโคมไฟเหล่านี้ให้แสงในเฉดสีหลากหลายตั้งแต่โทนสีเหลืองจนถึงสีขาวนวล ด้วยความสามารถในการหรี่แสงอันสมบูรณ์แบบตั้งแต่แสงไฟสว่างสดใสจนถึงไฟสลัวในยามค่ำคืน คุณจะสามารถปรับแต่งโคมไฟของคุณเพื่อให้ได้เฉดสีและความสว่างที่ลงตัวสำหรับตอบสนองความต้องการในแต่ละวันของคุณ
ปลดล็อกคุณสมบัติของระบบแสงสว่างอัจฉริยะแบบครบชุดด้วย Hue Bridge
Hue Bridge ปลดล็อกคุณสมบัติที่ทำให้ระบบแสงสว่างอัจฉริยะมีความชาญฉลาดอย่างแท้จริง — การควบคุมเมื่ออยู่นอกบ้าน การควบคุมด้วยเสียง ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย เพิ่ม Hue Bridge เข้าไปในระบบของคุณเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำได้อย่างเต็มที่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และอื่นๆ อีกมากมาย Hue Bridge คือกุญแจสู่ระบบแสงสว่างอัจฉริยะอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
ข้อมูลจำเพาะ
ความทนทาน
ความทนทาน
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์
50,000
อายุการใช้งานสั้น
25,000