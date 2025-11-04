E27 แพ็ค 1
เพิ่มบรรยากาศแสงสีขาวด้วยหลอดไฟที่มีทั้งแบบโทนแสงสีเหลืองไปจนถึงโทนแสงสีขาวนวลที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลาย อ่านหนังสือ สร้างสมาธิ หรือฟื้นฟูพลัง โดยควบคุมได้ทันทีผ่านแอป เสียงสั่งการ หรือสวิตช์หรี่ไฟ หรืออาจจับคู่กับ Hue Bridge เพื่อปลดล็อคคุณสมบัติมากมายเต็มรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เด่น
- White ambiance
- แสงในโทนแสงสีเหลืองถึงโทนแสงสีขาวนวล
- ควบคุมได้ทันทีผ่านบลูทูธ
- ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง*
- เพิ่ม Hue Bridge เพื่อปลดล็อคศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดหลอดไฟ
ขนาด (กว้างxสูงxลึก)
62x110