ภาพระยะใกล้สำหรับด้านหน้าของ Hue White ambiance E27 แพ็ค 1

E27 แพ็ค 1

เพิ่มบรรยากาศแสงสีขาวด้วยหลอดไฟที่มีทั้งแบบโทนแสงสีเหลืองไปจนถึงโทนแสงสีขาวนวลที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลาย อ่านหนังสือ สร้างสมาธิ หรือฟื้นฟูพลัง โดยควบคุมได้ทันทีผ่านแอป เสียงสั่งการ หรือสวิตช์หรี่ไฟ หรืออาจจับคู่กับ Hue Bridge เพื่อปลดล็อคคุณสมบัติมากมายเต็มรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์เด่น

  • White ambiance
  • แสงในโทนแสงสีเหลืองถึงโทนแสงสีขาวนวล
  • ควบคุมได้ทันทีผ่านบลูทูธ
  • ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง*
  • เพิ่ม Hue Bridge เพื่อปลดล็อคศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดหลอดไฟ

  • ขนาด (กว้างxสูงxลึก)

    62x110

ความทนทาน

ความชื้นในการทำงาน

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

การรับประกัน

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

การใช้พลังงาน

บริการ

ข้อมูลทางเทคนิค

หลอดไฟ

อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่อง

ระบบที่รองรับ

อื่นๆ