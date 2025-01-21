*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง
ชุดอุปกรณ์เริ่มต้น: หลอดไฟอัจฉริยะ E27 2 ดวง (1100)
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสร้างความกระปรี้กระเปร่า หรือสร้างกิจวัตรของคุณเองได้ทันทีด้วยชุดสตาร์ทเตอร์ Hue White Ambiance ซึ่งประกอบด้วย Hue Bridge, หลอดไฟอัจฉริยะ 2 หลอดที่ให้แสงสีขาวเต็มสเปกตรัม และสวิตช์อัจฉริยะ
ผลิตภัณฑ์เด่น
- White Ambiance
- รองรับบลูทูธ
- รองรับ Hue Bridge
- สูงสุด 1055 ลูเมน*
- แสงในโทนแสงสีเหลืองถึงโทนแสงสีขาวนวล
- มี Hue Bridge
- รวมสวิตช์อัจฉริยะ
ควบคุมโดยใช้เสียง
Philips Hue ใช้งานได้กับ Amazon Alexa, Apple HomeKit และ Google Home ซึ่งขับเคลื่อนโดย Google Assistant เพื่อให้คุณสามารถควบคุมระบบไฟส่องสว่างด้วยเสียงของคุณ เปิดและปิดไฟ หรี่ไฟเพื่อสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม หรือแม้แต่เรียกใช้ค่าที่ตั้งไว้ เปลี่ยนสี และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้สามารถสั่งการได้โดยแทบไม่ต้องยกนิ้วเลย
แต่งเติมบรรยากาศด้วยโคมไฟอัจฉริยะที่สามารถให้แสงที่อบอุ่นไปจนถึงโทนแสงสีขาวนวล
เลือกสรรจากมากกว่า 50,000 เฉดสีของแสงสว่างโทนอบอุ่นไปจนถึงโทนแสงสีขาวนวลเพื่อใช้สร้างบรรยากาศสำหรับการทำงาน เล่น และผ่อนคลาย ไม่ว่าสำหรับช่วงเวลาใดของวัน เริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใสด้วยแสงสว่างอบอุ่นอันสดใส หรือสัมผัสกับความสุขสงบในยามค่ำคืนด้วยโทนแสงสีทอง
การควบคุมโคมไฟอัจฉริยะเมื่ออยู่นอกบ้าน
แอป Philips Hue ช่วยให้คุณควบคุมโคมไฟได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน ปิดและเปิดไฟจากระยะไกลโดยใช้เพียงแอปเพื่อให้แน่ใจว่าบ้านของคุณจะสว่างสไวในแบบที่คุณต้องการ
เพลิดเพลินกับระบบแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับงานประจำวัน
ให้แต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการใช้ฉากของแสงสว่างที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะกับงานประจำวันของคุณ ฉากโทนเย็นสองฉาก ได้แก่ Energize และ Concentrate เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเช้าวันใหม่และช่วยให้คุณจดจ่อมีสมาธิ ในขณะที่ฉากในโทนสีอุ่นขึ้น ได้แก่ Read และ Relax ช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับหนังสือดีๆ สักเล่มและได้พักผ่อนสมอง
ศูนย์รวมระบบอัตโนมัติสำหรับบ้านอัจฉริยะ: Hue Bridge
Hue Bridge เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบแสงสว่างอัจฉริยะส่วนตัว Philips Hue โดยทำหน้าที่เหมือนเป็นสมองสำหรับการปฏิบัติการ คอยสื่อสารระหว่างหลอดไฟอัจฉริยะกับแอพ Hue เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนคุณสมบัติอัตโนมัติของบ้านอัจฉริยะ เช่น การกำหนดเวลากิจวัตรและตัวตั้งเวลา
ควบคุมระบบแสงสว่างได้ในทันที
ควบคุมระบบแสงสว่างอัจฉริยะ Philips Hue ได้ในทันทีด้วย Hue Dimmer switch เพียงแตะแค่ปุ่มเดียวบ้านทั้งหลังก็สามารถหรี่แสงหรือเพิ่มความสว่างในห้อง ปิดและเปิดไฟ หรือกำหนดฉากของแสงสว่างได้ในทันที
การติดตั้งแบบไร้สายที่ง่ายดาย
การออกแบบแบบไร้สายที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ของ Hue Dimmer switch ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งได้ทุกที่ด้วยเทปกาวที่มีมาให้ ถอดสวิตช์ออกจากแผ่นผนังและใช้เป็นรีโมทคอนโทรล หรือจะติดเข้ากับพื้นผิวแม่เหล็กใดๆ ก็ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดหลอดไฟ
ขนาดหลอดไฟ
ขนาด (กว้างxสูงxลึก)
110x60