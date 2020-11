ที่สุดแห่งความยืดหยุ่น: เปลี่ยนรูปร่าง บิดงอ และต่อขยาย

Philips Hue Lightstrip Plus คือแหล่งกำเนิดแสงที่มีความยืดหยุ่นที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้แทบจะทุกรูปแบบ และใช้เทปกาวติดที่ด้านหลังเพื่อยึดเข้ากับพื้นผิวแบบแข็งได้ทุกชนิด หากคุณต้องการ คุณสามารถตัด Philips Hue Lightstrip Plus ตามรอยกรรไกรเพื่อเปลี่ยนขนาด นำ Philips Hue Lightstrip Plus ไปติดตั้งบนเฟอร์นิเจอร์ ในช่องแคบ ใต้ตู้ครัว หรือไฮไลต์สถาปัตยกรรมประดับอาคารด้วยไฟแบบส่องโดยอ้อมที่มีแสงนวลเนียน Philips Hue Lightstrip Plus คือแหล่งกำเนิดแสงที่แข็งแรงและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ห้องของคุณดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น