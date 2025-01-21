ชุดสตาร์ทเตอร์: หลอดไฟ E27 เปลี่ยนสีได้จำนวน 3 ดวง + Bridge Pro
รับคุณสมบัติระบบแสงสว่างอัจฉริยะที่ทรงพลังด้วย Bridge Pro มาพร้อมชิปใหม่ที่สามารถเรียกใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI จึงทำงานได้อย่างรวดเร็วและทรงพลังยิ่งกว่าที่เคย เติมสีสันเสริมบรรยากาศแวดล้อมให้กับห้องใดก็ได้ด้วยหลอดไฟเปลี่ยนสีได้ที่มีมาให้
ผลิตภัณฑ์เด่น
- รองรับโคมไฟมากกว่า 150 ดวง, อุปกรณ์เสริมมากกว่า 50 ชิ้น
- ใช้ไฟเป็น Hue motion sensor ด้วย MotionAware™
- ปลดล็อคการใช้งานไฟรอบทิศทางและการผสานรวมระบบรักษาความปลอดภัยด้วย Hue Sync
- White Ambiance +16 ล้านสี
- สูงสุด 1100 ลูเมน*
ความปลอดภัยของ Zigbee
ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ Zigbee และ Philips Hue ป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงระบบไฟอัจฉริยะของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
Hue MotionAware™
คุณสมบัติใหม่สุดพิเศษเฉพาะบน Bridge Pro นี้ช่วยให้ระบบไฟของคุณตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวรอบๆ บ้านได้อย่างชาญฉลาด เมื่อใช้ไฟอย่างน้อย 3 ดวงในห้องเดียวกัน คุณก็จะสามารถสร้างพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับการเคลื่อนไหวขของคุณ และเปิดไฟตามที่คุณกำหนดเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแยกต่างหาก
ความจุมากขึ้น โปรเซสเซอร์เร็วขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับ Bridge แล้ว Bridge Pro ให้ความจุเพิ่มขึ้น 3 เท่า รองรับไฟมากกว่า 150 ดวง อุปกรณ์เสริมกว่า 50 รายการ ฉากการใช้งานกว่า 500 ฉาก และความเร็วตอบสนองเพิ่มขึ้น 5 เท่าด้วย Hue Chip Pro รุ่นใหม่
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถควบคุมทั้งบ้านได้
Bridge และ Bridge Pro ช่วยให้คุณเข้าถึงระบบในบ้านอัจฉริยะได้จากทุกที่ผ่านแอป Hue ควบคุมไฟของคุณ รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย หรือเพียงตั้งค่าให้ระบบทำงานตามกำหนดเวลาผ่านระบบอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดหลอดไฟ
ขนาดหลอดไฟ
ขนาด (กว้างxสูงxลึก)
60 x 110