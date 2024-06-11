ตัวเลือกที่ดียิ่งกว่าของการออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อการตกแต่งบ้านของคุณ หากคุณเห็นโลโก้ Friends of Hue แสดงว่าอุปกรณ์นั้นใช้กับ Hue ได้
ผลิตภัณฑ์ของคู่ค้ามีให้บริการในบางตลาดเท่านั้น
การควบคุมแบบอัจฉริยะด้วย Hue Bridge
มีให้ใช้งานสำหรับในร่มและกลางแจ้ง
มาพร้อมกับแหล่งกำเนิดแสง
บ้านน่าอยู่ด้วย Hue
ระบบแสงสว่าง Friends of Hue
ระบบแสงสว่างอัจฉริยะที่มาพบกับดีไซน์ระดับไฮเอนด์
ตัวเลือกที่ดียิ่งกว่าของการออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อการตกแต่งบ้านของคุณ หากคุณเห็นโลโก้ Friends of Hue แสดงว่าอุปกรณ์นั้นใช้กับ Hue ได้