แสงธรรมชาติ

โคมไฟและที่ยึด

แสงธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกที่ใช่

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การควบคุมแบบอัจฉริยะด้วย Hue Bridge
มีให้ใช้งานสำหรับในร่มและกลางแจ้ง
มาพร้อมกับแหล่งกำเนิดแสง

โคมไฟและที่ยึดของ Hue

โคมไฟตั้งโต๊ะ

โคมไฟตั้งโต๊ะ

ไฟติดผนัง

ไฟติดผนัง

ไฟสปอตไลท์

ไฟสปอตไลท์

โคมไฟตั้งพื้น

โคมไฟตั้งพื้น

ไฟทางเดิน

ไฟทางเดิน

ไฟเพดาน

ไฟเพดาน

โคมไฟแขวน

โคมไฟแขวน

ไฟแบบฝัง

ไฟแบบฝัง

บ้านน่าอยู่ด้วย Hue

บ้านน่าอยู่ด้วย Hue

ระบบแสงสว่าง Friends of Hue

ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ Hue

ระบบแสงสว่างอัจฉริยะที่มาพบกับดีไซน์ระดับไฮเอนด์

ตัวเลือกที่ดียิ่งกว่าของการออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อการตกแต่งบ้านของคุณ หากคุณเห็นโลโก้ Friends of Hue แสดงว่าอุปกรณ์นั้นใช้กับ Hue ได้

ผลิตภัณฑ์ของคู่ค้ามีให้บริการในบางตลาดเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Hue อื่นๆ

สำรวจชุดสตาร์ทเตอร์

สำรวจชุดสตาร์ทเตอร์

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สำรวจ Lightstrips

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สำรวจหลอดไฟ

สำรวจหลอดไฟ

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