ทำให้คริสต์มาสมีมนต์ขลังด้วยไฟอัจฉริยะ! ด้วย Philips Hue + Spotify เพลงโปรดในเทศกาลวันหยุดของคุณจะมีชีวิตชีวาขึ้นท่ามกลางแสงไฟรอบตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะตัดแต่งต้นไม้หรือเพลิดเพลินกับอาหารมื้อค่ำในวันคริสต์มาสด้วยการเปิดเพลงโปรดของคุณคลอไปด้วย คุณก็สามารถย้อนกลับสู่ประเพณีเก่าของคุณได้อีก
ของตกแต่งวันคริสต์มาสใหม่
เปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวได้ง่ายกว่าที่เคย ต่อไปนี้คือตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่จะช่วยคุณในการสร้างบรรยากาศตามที่คุณต้องการสำหรับคริสต์มาสอันแสนอบอุ่น และทุกอย่างพร้อมแล้วในไม่กี่วินาที
