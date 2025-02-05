บริการสนับสนุน
เพลงคริสต์มาสมีสีสัน

ทำให้คริสต์มาสมีมนต์ขลังด้วยไฟอัจฉริยะ! ด้วย Philips Hue + Spotify เพลงโปรดในเทศกาลวันหยุดของคุณจะมีชีวิตชีวาขึ้นท่ามกลางแสงไฟรอบตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะตัดแต่งต้นไม้หรือเพลิดเพลินกับอาหารมื้อค่ำในวันคริสต์มาสด้วยการเปิดเพลงโปรดของคุณคลอไปด้วย คุณก็สามารถย้อนกลับสู่ประเพณีเก่าของคุณได้อีก

ลอง Philips Hue + Spotify

ของตกแต่งวันคริสต์มาสใหม่

เปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวได้ง่ายกว่าที่เคย ต่อไปนี้คือตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่จะช่วยคุณในการสร้างบรรยากาศตามที่คุณต้องการสำหรับคริสต์มาสอันแสนอบอุ่น และทุกอย่างพร้อมแล้วในไม่กี่วินาที

ให้ของขวัญเป็นไฟ (อัจฉริยะ)

คริสต์มาสเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งความสุข ดังนั้นแบ่งปันความรักด้วยไฟอัจฉริยะแก่เพื่อนและครอบครัวของคุณ ชุดอุปกรณ์เริ่มต้นของ Philips Hue มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง และเป็นของขวัญที่สร้างความเพลิดเพลินให้พวกเขาได้ตลอดทั้งปี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ส่องไฟคริสต์มาสด้วย Hue

คุณเคยใช้ Philips Hue เพื่อตกแต่งคริสต์มาสหรือไม่ แบ่งปันรูปภาพกับเรา ซึ่งอาจนำไปเสนอบนโซเชียลมีเดียของเรา!

คุณกับ Hue

แบ่งปันคริสต์มาสของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก Philips Hue

Hue ทำงานอย่างไร

คู่ค้าด้านระบบเสียง

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Hue

