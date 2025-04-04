บริการสนับสนุน

วิธีตั้งค่าหลอดไฟหรือโคมไฟ Hue

ผลิตภัณฑ์ Hue ทั้งหมดมีการตั้งค่ารหัส QR ง่ายๆ แบบเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถสแกนและตั้งค่าอุปกรณ์ Hue ทั้งหมดของคุณได้ในเวลาเดียวกัน

อ่านนี่ก่อน!

1. อย่าเพิ่งติดตั้งไฟ
คุณจำเป็นต้องสแกนรหัส QR ดังนั้นโปรดเก็บไว้ในบริเวณที่หยิบใช้ได้ง่าย

2. คุณมีอุปกรณ์ Hue ที่ต้องการเพิ่มมากกว่าหนึ่งเครื่องใช่หรือไม่
รวมทุกเครื่องมาไว้ด้วยกันเลยสิ คุณจะสแกนรหัส QR ทั้งหมดในขั้นตอนเดียวกัน

3. คุณมีแอป Hue หรือเปล่า?
ดาวน์โหลดแอปใน App Store ของโทรศัพท์ของคุณ

ดาวน์โหลดที่ App Store ดาวน์โหลดที่ Google Play
เชื่อมต่อกับ Hue Bridge
เชื่อมต่อโดยไม่ต้องมีสะพาน

เชื่อมต่อกับ Hue Bridge

คำแนะนำการติดตั้งหลอดไฟและโคมไฟ

ควรเชื่อมต่อ Hue Bridge ของคุณและเพิ่มลงในแอป Hue 

ยังไม่ได้ดำเนินการใช่ไหม เรียนรู้วิธีตั้งค่า Bridge

 

1. เปิดแอพ Hue

2. แตะไอคอน สามจุด (…) ในแท็บหน้าแรก จากนั้นแตะ เพิ่มอุปกรณ์

แอป Hue ที่แสดงแท็บหน้าแรกพร้อมตัวชี้บนไอคอนสามจุด แอป Hue ที่แสดงเมนูพร้อมตัวชี้บน "เพิ่มอุปกรณ์"

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปิดแท็บ การตั้งค่า แล้วแตะอุปกรณ์ได้ด้วย แตะ ไอคอนบวกสีน้ำเงิน (+) ที่มุมขวาบน

แอป Hue ที่แสดงแท็บการตั้งค่าพร้อมตัวชี้บน "อุปกรณ์" แอป Hue ที่แสดงเมนูอุปกรณ์พร้อมตัวชี้บนไอคอนบวกสีน้ำเงิน (เพิ่ม)

3. เลือกห้องที่จะเพิ่ม Smart Button

แอป Hue แสดงหน้าจอเพิ่มอุปกรณ์ไปยังห้องโดยแนะนำให้ผู้ใช้เลือกห้อง

4. สแกนรหัส QR
     หากคุณมีอุปกรณ์ Hue เพิ่มเติมที่จะเพิ่ม ให้สแกนอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย เมื่อสแกนอุปกรณ์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ ถัดไป 

หมายเหตุ: หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีรหัส QR ให้แตะ ไม่มีรหัส QR เพื่อเพิ่มโดยการค้นหาหรือใช้หมายเลขซีเรียล

แอป Hue ที่แสดงหน้าจอเพิ่มอุปกรณ์พร้อมตัวชี้บนปุ่ม "สแกนรหัส QR" แอป Hue ที่แสดงหน้าจอสแกนรหัส QR พร้อมตัวชี้บนปุ่ม "ถัดไป"

5. ติดตั้งและเปิดไฟของคุณ
    เมื่อติดตั้งแล้วให้แตะ ถัดไป เพื่อดูแสงไฟในห้องที่คุณเลือก
        

แอป Hue แสดงอุปกรณ์ที่ได้รับการสแกนโดยมีตัวบ่งชี้บนปุ่มถัดไป แอป Hue แสดงหน้าจอยืนยันที่แสดงอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามา

6. ตั้งชื่อไฟของคุณ 
    จากนั้นคุณจะสามารถตั้งชื่อและเลือกไอคอนให้กับไฟแต่ละดวงที่คุณเพิ่มได้
        

แอป Hue แสดงอุปกรณ์ที่ได้รับการสแกนโดยมีตัวบ่งชี้บนปุ่มถัดไป แอป Hue แสดงหน้าจอยืนยันที่แสดงอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามา

เชื่อมต่อโดยไม่ต้องมีสะพาน

คำแนะนำการตั้งค่าบลูทูธ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

iPhone แสดงศูนย์ควบคุม, iPhone แสดงการตั้งค่าแอป Hue

2. เปิดแอพ Hue

iPhone แสดงศูนย์ควบคุม, iPhone แสดงการตั้งค่าแอป Hue

3. เปิดแท็บ การตั้งค่า แล้วแตะ อุปกรณ์ แตะ ไอคอนบวกสีน้ำเงิน (+) ที่มุมขวาบน

iPhone แสดงศูนย์ควบคุม, iPhone แสดงการตั้งค่าแอป Hue

4. สแกนรหัส QR 
    หากคุณมีอุปกรณ์ Hue เพิ่มเติมที่ต้องการเพิ่ม คุณสามารถสแกนและตั้งค่าทีละอุปกรณ์ได้

หมายเหตุ: หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีรหัส QR ให้แตะ ไม่มีรหัส QR เพื่อเพิ่มโดยการค้นหาหรือใช้หมายเลขซีเรียล

iPhone แสดงศูนย์ควบคุม, iPhone แสดงการตั้งค่าแอป Hue

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อยหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน 

อ่านคำถามที่พบบ่อยของแอป Philips Hue >

ไปที่บริการสนับสนุน >

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง 