ผลิตภัณฑ์ Hue ทั้งหมดมีการตั้งค่ารหัส QR ง่ายๆ แบบเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถสแกนและตั้งค่าอุปกรณ์ Hue ทั้งหมดของคุณได้ในเวลาเดียวกัน
วิธีตั้งค่าหลอดไฟหรือโคมไฟ Hue
อ่านนี่ก่อน!
1. อย่าเพิ่งติดตั้งไฟ
คุณจำเป็นต้องสแกนรหัส QR ดังนั้นโปรดเก็บไว้ในบริเวณที่หยิบใช้ได้ง่าย
2. คุณมีอุปกรณ์ Hue ที่ต้องการเพิ่มมากกว่าหนึ่งเครื่องใช่หรือไม่
รวมทุกเครื่องมาไว้ด้วยกันเลยสิ คุณจะสแกนรหัส QR ทั้งหมดในขั้นตอนเดียวกัน
3. คุณมีแอป Hue หรือเปล่า?
ดาวน์โหลดแอปใน App Store ของโทรศัพท์ของคุณ
เชื่อมต่อกับ Hue Bridge
คำแนะนำการติดตั้งหลอดไฟและโคมไฟ
ควรเชื่อมต่อ Hue Bridge ของคุณและเพิ่มลงในแอป Hue
ยังไม่ได้ดำเนินการใช่ไหม เรียนรู้วิธีตั้งค่า Bridge
1. เปิดแอพ Hue
2. แตะไอคอน สามจุด (…) ในแท็บหน้าแรก จากนั้นแตะ เพิ่มอุปกรณ์
หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปิดแท็บ การตั้งค่า แล้วแตะอุปกรณ์ได้ด้วย แตะ ไอคอนบวกสีน้ำเงิน (+) ที่มุมขวาบน
3. เลือกห้องที่จะเพิ่ม Smart Button
4. สแกนรหัส QR
หากคุณมีอุปกรณ์ Hue เพิ่มเติมที่จะเพิ่ม ให้สแกนอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย เมื่อสแกนอุปกรณ์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ ถัดไป
หมายเหตุ: หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีรหัส QR ให้แตะ ไม่มีรหัส QR เพื่อเพิ่มโดยการค้นหาหรือใช้หมายเลขซีเรียล
5. ติดตั้งและเปิดไฟของคุณ
เมื่อติดตั้งแล้วให้แตะ ถัดไป เพื่อดูแสงไฟในห้องที่คุณเลือก
6. ตั้งชื่อไฟของคุณ
จากนั้นคุณจะสามารถตั้งชื่อและเลือกไอคอนให้กับไฟแต่ละดวงที่คุณเพิ่มได้
เชื่อมต่อโดยไม่ต้องมีสะพาน
คำแนะนำการตั้งค่าบลูทูธ
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
2. เปิดแอพ Hue
3. เปิดแท็บ การตั้งค่า แล้วแตะ อุปกรณ์ แตะ ไอคอนบวกสีน้ำเงิน (+) ที่มุมขวาบน
4. สแกนรหัส QR
หากคุณมีอุปกรณ์ Hue เพิ่มเติมที่ต้องการเพิ่ม คุณสามารถสแกนและตั้งค่าทีละอุปกรณ์ได้
หมายเหตุ: หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีรหัส QR ให้แตะ ไม่มีรหัส QR เพื่อเพิ่มโดยการค้นหาหรือใช้หมายเลขซีเรียล
*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง