ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2025
1. เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้และความสัมพันธ์ของเรา
a. เราทราบว่าการอ่าน เงื่อนไขการใช้ (“เงื่อนไข”) ของ Hue เหล่านี้อาจไม่น่าสนใจ แต่การทำความเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณสามารถคาดหวังอะไรจากเราและทราบว่าเราต้องการสิ่งใดจากคุณด้วย
b. ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา: เงื่อนไขเหล่านี้จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา เมื่อเรากล่าวถึง “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” เราหมายถึง Signify Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ Philips Hue ที่มีหมายเลขจดทะเบียนของสภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์คือ 17061150, หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มคือ NL009076992B01 และธุรกิจตั้งอยู่ที่ High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands
c. บริการที่ครอบคลุม: บริการคือบริการสำหรับ Philips Hue และผลิตภัณฑ์ Hue (“ผลิตภัณฑ์”) และครอบคลุมถึงสิทธิ์เข้าใช้ของคุณและการใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ สิทธิ์เข้าใช้และการใช้แอพของเราสำหรับการดาวน์โหลดมายังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ และบริการและคุณสมบัติที่เข้าใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์โดยผ่านเว็บไซต์และแอพของเรา เราเรียกรวมกันว่า “บริการ” ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบและพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านภายใต้เงื่อนไขและสภาพการใช้งานตามปกติเท่านั้น
d. ข้อกำหนดด้านอายุ: หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อที่จะยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ใช้บริการ และสร้างบัญชีผู้ใช้
e. สิ่งที่ไม่ควบคุมในที่นี้: การซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการคุ้มครองโดยเงื่อนไขการขายที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ และรวมถึงสิทธิ์ในการรับประกันตามกฎหมายที่คุณมีในฐานะผู้บริโภคในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณสมบัติบางอย่างของบริการอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งเราจะระบุให้พร้อมกับคุณสมบัติดังกล่าว
f. การกำกับดูแลโดยบุคคลที่สาม: หากคุณเลือกที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการดูแลผ่านผู้กำกับดูแลบุคคลที่สามภายใต้มาตรฐานการใช้งาน (Matter Zigbee), Apple Home App หรือระบบอื่นใด (เช่น เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน) (“การกำกับดูแลโดยบุคคลที่สาม”) เช่นนั้นคุณจะต้องยอมรับและตกลงในเงื่อนไขต่างๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลโดยบุคคลที่สามของคุณ ด้วยการกำกับดูแลโดยบุคคลที่สามในลักษณะนี้ คุณจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงข้อจำกัดของบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่สมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณจะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ (เพิ่มเติม) ได้ หากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการดูแลผ่านระบบของผู้กำกับดูแลบุคคลที่สาม ดังนั้นแล้ว คุณจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าผู้ใช้ทั้งหมดภายในครัวเรือนของคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะได้รับการชี้แจงและปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ เราขอไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่ตามมาอันเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ไม่ได้ยินยอมตามเงื่อนไขการใช้เหล่านี้โดยส่วนตัว
2. การใช้บริการ
a. สิทธิ์ในการใช้บริการ: เราให้สิทธิ์ในการใช้บริการแก่คุณเพื่อควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ให้ควบคุมและตรวจสอบดูแล
b. ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้: บริการอาจกำหนดให้คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้บริการ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลของคุณ (เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ) และต่อการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูข้อ 5
c. คุณสามารถให้สิทธิ์แก่บุคคล: หากคุณมีบัญชีผู้ดูแลระบบ (เราเรียกผู้ใช้ดังกล่าวว่า “ผู้ดูแลระบบ” หรือ “เจ้าของ”) คุณสามารถให้สิทธิ์บุคคลอื่นๆ ที่มีบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้เข้าถึง ใช้งาน ตรวจสอบ และควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการได้ตามที่บริการอนุญาต เราเรียกบุคคลดังกล่าวว่า “ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต” คุณควรให้สิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณเฉพาะกับบุคคลที่คุณเชื่อถือเท่านั้น
d. การปรับปรุงบริการ:
• เราพยายามปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์เสมอ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เราอาจอัพเดตบริการด้วยการจัดหาการแก้ไขข้อบกพร่อง (บั๊ก) หรือการปรับเปลี่ยน, แนะนำคุณสมบัติหรือฟังก์ชันใหม่, เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติหรือฟังก์ชัน ส่วนประกอบ หรือเนื้อหา (ชั่วคราวหรือถาวร), บังคับใช้ขีดจำกัดกับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด เราเรียกการอัพเดตและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ว่า “การอัพเดต”
• ในบางกรณี การอัพเดตอาจทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นที่เก่ากว่า บริการของบุคคลที่สาม การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ หรือการตั้งค่าใช้งานร่วมกับบริการไม่ได้อีกต่อไป และคุณอาจต้องอัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ บริการ การกำหนดค่า หรือการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถใช้บริการต่อไปได้
• นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราตามที่ระบุให้กับคุณโดยแยกต่างหากในเว็บไซต์ของเราที่ www.philips-hue.com/endofsupportpolicy หากมีความแตกต่างระหว่างนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราและการรับประกันที่เราจัดหาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือหากนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราอาจทำให้เกิดการยุติบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ภายในช่วงการรับประกันที่ระบุไว้ นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราจะมีผลใช้แทนเงื่อนไขของการรับประกันดังกล่าว
• การอัพเดตอาจมีขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่แจ้งเพิ่มเติมหรือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณ คุณให้ความยินยอมต่อการอัพเดตโดยอัตโนมัติเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการให้ติดตั้งการอัพเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถระบุได้ในการตั้งค่าของแอพ และเรายังอาจขอให้คุณติดตั้งการอัพเดตด้วยตัวคุณเอง และคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวทันที หากคุณไม่ติดตั้งการอัพเดตใดๆ อาจทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยง (เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) และจะมีผลและจำกัดความรับผิดและความสามารถของเราในการให้บริการแก่คุณ
e. บริการขึ้นอยู่กับ: การทำงานที่เหมาะสมของบริการต้องอาศัยการส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ, อุปกรณ์ที่รองรับระบบไร้สาย (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (สำหรับบางผลิตภัณฑ์) Signify ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ ตลอดจนความเข้ากันได้ และการกำหนดค่าที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์และบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากอุปกรณ์หรือบริการเหล่านี้หยุดชะงัก ล่าช้า ถูกปฏิเสธ หรือถูกจำกัดด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจทำให้บริการดังกล่าวไม่เสถียรหรือไม่พร้อมใช้งานในช่วงเวลาที่มีการจำกัด คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์และบริการของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสตรีมมิ่งและดูวิดีโอบันทึกอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจำนวนมาก
f. การปฏิบัติตนของคุณ: ในการให้บริการ เราต้องการรักษาการให้บริการสำหรับทุกคน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำตามกฎการปฏิบัติเหล่านี้:
• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตร ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
• ไม่ทำอันตราย แทรกแซง ใช้ในทางที่ผิด หรือขัดขวางบริการ
• คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้นโยบายการห้ามส่งสินค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือไม่ได้ถูกกำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าเป็นประเทศที่ “สนับสนุนผู้ก่อการร้าย” และคุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ
g. ใช้กับเนื้อหาวิดีโอและ/หรือเสียง: โปรดทราบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเนื้อหาวิดีโอและ/หรือเสียงบางอย่างอาจเป็นการสร้างแสงสว่างบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายตา ในกรณีดังกล่าว โปรดหยุดการซิงโครไนซ์ผลิตภัณฑ์กับเนื้อหาดังกล่าว
h. อาจจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม: การใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามที่เราระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งาน
i. การสื่อสารเกี่ยวกับบริการ: ในบางครั้งเราอาจส่งการประกาศและข้อมูลอื่นๆ ให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการดูแลลูกค้าของเรา
j. ความคิดเห็น: เรายินดีรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ หากคุณเลือกที่จะให้ความคิดเห็นแก่เรา เราอาจดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดต่อคุณ
k. ช่องโหว่: ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อาศัยการเชื่อมต่อไร้สายหรืออินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายประเภทใดก็ตาม (เช่น ที่จัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์) อาจไม่ปลอดภัยและอาจถูกใช้หาผลประโยชน์หรือถูกแฮ็กโดยมัลแวร์และสปายแวร์ (“ช่องโหว่”) ช่องโหว่อาจให้เกตเวย์ที่ทำให้บุคคลที่มีเจตนาร้ายสามารถเปิดหรือปิดการป้องกันของระบบของคุณหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงสามารถดู ดึงข้อมูล เปลี่ยนแปลง ทำลาย ขโมย เปิดเผย หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลของคุณหรือข้อมูลของบุคคลอื่นๆ; ติดตามและ/หรือแอบดูกิจกรรมของคุณและกิจกรรมของบุคคลอื่นๆ; ทำให้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายหยุดชะงัก; ให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลอื่นๆ และอาจทำให้บุคคล ทรัพย์สิน หรือข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าบริการมีความปลอดภัย และ/หรือบริการไม่มีช่องโหว่หรือไม่มีโอกาสเกิดช่องโหว่
l. สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล: เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความล้มเหลวหรือความล่าช้าด้านประสิทธิภาพการทำงานภายในขอบเขตที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย การจลาจล หรือสงคราม
m. คุณสมบัติ AI: “คุณสมบัติ AI” หมายถึงการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่บรรจุไว้ภายในผลิตภัณฑ์หรือบริการ เราอาจเพิ่มคุณสมบัติ AI เพื่อปฏิบัติงานที่เฉพาะด้าน และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการทำงาน ข้อจำกัด และอุปสรรคอื่นใดที่คุณสมบัติดังกล่าวมี ประสิทธิภาพการทำงานของคุณสมบัติ AI นั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มันใช้ ตัวของคุณสมบัติอาจไม่ได้ทำงานตามความคาดหวัง และเราไม่อาจให้คำมั่นได้ว่ามันจะทำงานได้ดี แม่นยำ หรือพึ่งพาได้เสมอไป คุณสมบัติที่ว่าอาจให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ หรือสร้างความน่าตกใจได้ คุณจำเป็นต้องใช้งานคุณสมบัติ AI ตามคำแนะนำที่เราให้ไว้ และไม่ใช้เพื่อทำกิจกรรมผิดกฎหมายหรือผิดข้อห้ามใดๆ ทั้งสิ้น
3. ข้อมูลของคุณ
a. การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์: บางบริการอาจให้คุณและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณสามารถจัดเก็บหรือให้ข้อมูลไปยังหรือผ่านบริการด้วยวิธีต่างๆ ได้ โดยเราเรียกข้อมูลนี้ว่า “การส่งข้อมูลของผู้ใช้” หากคุณเลือกที่จะให้การส่งข้อมูลของผู้ใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการได้รับสิทธิ์ดังกล่าว และตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ บริการของบุคคลที่สาม หรือแอพพลิเคชันที่คุณเชื่อมต่อกับบริการของคุณแก่เรา โดยมักเป็นการให้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ เราเรียกข้อมูลนี้ว่า “ข้อมูลอุปกรณ์” การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณจะยังคงเป็นของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงถือครองกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่คุณมีในการส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ
b. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณ: ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง และหากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป รวมถึงประกาศข้อมูล (ที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) เมื่อคุณใช้บริการ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แบบทั่วโลก (ใช้ได้รอบโลก) และปลอดค่าสิทธิ์ (ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม) แก่เรา (และผู้ได้รับอนุญาต คู่หูการค้าภายในระบบ และผู้รับเหมาช่วงของเรา) ในการดำเนินการต่อไปนี้:
• เพื่อโฮสต์ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง สื่อสาร และใช้การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เช่น อนุญาตให้เราบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบของเราและทำให้เข้าถึงได้ และ
• เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงการส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและสำหรับ (ตามที่ระบุด้านล่าง) ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม
• เพื่อดำเนินการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ (รวมถึงการสร้างการอัพเดต)
• เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และ
• เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเราซึ่งมีอยู่ใน https://www.philips-hue.com/privacy (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”)
หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป เราอาจใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใดๆ และข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลของสหภาพยุโรป – ระเบียบ (EU) 2023/2854) ที่สร้างขึ้นจากการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมาอาจจัดอยู่ในประเภทข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้อง เราให้คุณเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องบางส่วนตามประกาศข้อมูล Hue ของเรา (“ประกาศข้อมูล”) – ดู https://www.philips-hue.com/datanotice
c. ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ: เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราจึงพยายามใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่มีวันลบล้างมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามความรับผิดชอบของ Signify โปรดไปที่หน้าการเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ที่ประสานงานร่วมกันของเราที่ https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure
4. ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น
a. การเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น: บริการอาจอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ แอพ และบริการของผู้อื่น (“ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม”) เพื่อให้สามารถดำเนินการนี้ได้ เราอาจแลกเปลี่ยนการส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการกับและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม และต่ออินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เป็นตัวเลือกของคุณที่จะเรียนรู้ กำกับดูแล ดำเนินการ และ/หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้งานบริการนั้นๆ (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วน) ได้อีกต่อไป (หรืออาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้บริการของคุณแบบเต็มที่) และนอกจากนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อ 2d การอัพเดตใดๆ ก็ตามจะขึ้นอยู่กับการปล่อยอัพเดตจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การกำกับดูแล การดำเนินการ และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามโดยชัดแจ้ง ข้อโต้แย้ง ปัญหา หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การกำกับดูแล การดำเนินการ และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามจะได้รับการแก้ไขระหว่างคุณและผู้ให้บริการแอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม และเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
b. มาตรฐานหรือวิธีการสื่อสาร: ผลิตภัณฑ์อาจใช้มาตรฐานหรือวิธีการแบบเปิดหรือมีให้ใช้โดยทั่วไปหลากหลายวิธีในการสื่อสารและทำงานกับอุปกรณ์อัจฉริยะหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ซึ่งถูกใช้โดยผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือบริการอื่นที่เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเราไม่ได้กำหนดหรือรับรองว่าสามารถใช้ร่วมกันได้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ แม้ว่าจะมีการระบุให้ดำเนินการโดยใช้มาตรฐานหรือวิธีการสื่อสารแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันก็ตาม
c. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์ แอพ หรือการสื่อสารของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์อิสระอื่นของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีให้เพื่อความสะดวกเพียงอย่างเดียวและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ดังกล่าว
5. ความเป็นส่วนตัวของคุณ
a. ข้อมูลส่วนบุคคล: Signify ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเราที่สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.philips-hue.com/privacy มีผลกับการใช้บริการ โปรดอ่านเอกสารเหล่านี้ ซึ่งจะอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ วิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พื้นฐานทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมจะมีให้แยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการโดยเฉพาะ
b. คุกกี้: ในบางกรณี Signify อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ โปรดอ่าน ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ที่สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.philips-hue.com/cookie-notice หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวัตถุประสงค์ที่เราอาจใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
6. การระงับและการสิ้นสุดบริการ
a. การระงับบริการ: เราอาจระงับบริการชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้คุณทราบเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ความล้มเหลวของระบบ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม หรือสถานการณ์อื่นๆ
b. การสิ้นสุดหรือระงับการเข้าใช้บริการของคุณ: คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ทุกเมื่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดหรือระงับการเข้าใช้บริการของคุณหรือลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากเกิดกรณีใดๆ เหล่านี้ขึ้น:
• หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าคุณใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ในทางที่ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้
• เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล
• เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการกระทำของคุณทำให้เกิดอันตรายหรือความรับผิดต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือเรา
• คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณเป็นเวลาสองปี
7. เนื้อหาและซอฟต์แวร์ของเรา
a. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: แม้ว่าเราจะให้สิทธิ์คุณใช้บริการของเรา เรา (และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของเรา) จะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เรา (และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของเรา) มีในบริการ
b. เนื้อหาของเรา: บริการมีเนื้อหาที่เป็นของเรา คุณสามารถใช้เนื้อหาของเราตามที่เงื่อนไขเหล่านี้อนุญาต แต่เราจะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีในเนื้อหาของเรา ห้ามลบ ปิดบัง หรือปรับเปลี่ยนแบรนด์ โลโก้ หรือประกาศทางกฎหมายใดๆ ของเรา
c. เนื้อหาของผู้อื่น: บริการอาจให้สิทธิ์คุณในการเข้าใช้เนื้อหาที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่น คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือองค์กรนั้น หรือใช้นอกเหนือจากตามที่กฎหมายอนุญาต
d. ซอฟต์แวร์: บางบริการมีการเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น แอพของเราหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ เราอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์นั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ สิทธิ์การใช้งานนี้เป็นสิทธิ์แบบทั่วโลก (ทั่วทุกมุมโลก) ไม่จำกัดเพียงผู้เดียว (เพื่อให้เราสามารถให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แก่ผู้อื่นได้) เป็นส่วนบุคคล (คุณจึงไม่สามารถขยายให้ผู้อื่นได้) และไม่สามารถมอบสิทธิ์ได้ (คุณจึงไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้) บางบริการมีซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สที่เราให้คุณใช้งานได้ ในบางกรณีก็มีข้อกำหนดในสิทธิ์การใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สที่แทนที่บางส่วนของเงื่อนไขเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้นโปรดแน่ใจว่าคุณได้อ่านสิทธิ์การใช้งานเหล่านั้น
e. ไม่อนุญาตให้ทำ: คุณต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย หรือให้เช่าส่วนใดก็ตามของบริการหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในบริการ นอกจากนี้ คุณต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามดึงซอร์สโค้ดใดๆ ของเรา เว้นแต่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้ทำได้
8. ข้อสงวนสิทธิ์และความรับผิด
a. ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าเราจะต้องการทำให้ประสบการณ์การใช้บริการของคุณเป็นที่น่าพึงพอใจที่สุดเท่าที่จะทำได้และเรามีความเชื่อมั่นในบริการมากเพียงใด โปรดทราบว่าเราสามารถให้บริการแก่คุณ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และเราไม่ให้การรับประกัน รับรอง หรือให้คำมั่นใดๆ เกี่ยวกับบริการ (รวมถึงเนื้อหาของบริการ ฟังก์ชันเฉพาะของบริการ หรือความพร้อมในการใช้งาน ความเสถียร หรือความสามารถในการตอบรับความต้องการของคุณ) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเสมอไป ในกรณีเลวร้ายที่บริการอาจใช้งานไม่ได้ โปรดรับคำขอโทษอย่างจริงใจของเรา และเราเข้าใจถึงความเคราะห์ร้ายและความไม่สะดวกดังกล่าว
b. ความรับผิดของเรา: เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นการลงโทษ พิเศษ หรือที่ไม่ตั้งใจใดๆ ความรับผิดทั้งหมดของเราที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณถูกจำกัดไว้ต่ำกว่า (i) ค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้องใน 3 เดือนก่อนที่จะเกิดการละเมิด (หากมี) หรือ (ii) €50 เงื่อนไขเหล่านี้เพียงจำกัดความรับผิดชอบของเราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น
9. การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาล
a. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต และยกเว้นตามขอบเขตที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้าต่อไปนี้ภายใต้ข้อ 9 นี้หรือข้อ 11 เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ โดยคุณและเราตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในพื้นที่ของคุณ การมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นใดที่กำหนดการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใดนั้นจะถูกปฏิเสธและไม่รวมอยู่ด้วยอย่างชัดแจ้ง
b. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในสหรัฐอเมริกา เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยไม่รวมถึงบทบัญญัติของการขัดกันแห่งกฎหมายและการเลือกใช้กฎหมาย
c. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในแคนาดา เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของรัฐออนแทรีโอ โดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติของการเลือกใช้หรือการขัดกันแห่งกฎหมาย
d. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในฝรั่งเศส ศาลแห่ง Nanterre จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด
e. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในอินเดีย ในกรณีที่มีความแตกต่างและข้อพิพาทเกิดขึ้น คุณและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย อนุญาโตตุลาการคนเดียวที่แต่งตั้งร่วมกันจากเราทั้งคู่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2015 (ตามที่แก้ไข) สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือเมืองคุรุคราม รัฐหรยาณา
f. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในศรีลังกา ในกรณีที่มีความแตกต่างและข้อพิพาทเกิดขึ้น คุณและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย อนุญาโตตุลาการคนเดียวที่แต่งตั้งร่วมกันจากเราทั้งคู่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2005 (ตามที่แก้ไข) สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
g. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในมาเลเซีย ศาลแห่งมาเลเซียตะวันตกจะมีอำนาจศาลเด็ดขาด
h. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในจีน ศาลที่มีสำนักงานที่จดทะเบียนของเราตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด
i. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในไต้หวัน ศาลท้องถิ่นในกรุงไทเป ไต้หวัน จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด
j. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในสาธารณรัฐเช็ก คุณยังสามารถติดต่อ Czech Trade Inspection http://www.coi.cz ได้เช่นกัน
10. เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้
a. ตามกฎหมายแล้ว คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่ไม่สามารถถูกจำกัดโดยสัญญาอย่างเช่นเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อจำกัดสิทธิ์เหล่านั้น
b. หากเกิดกรณีที่ข้อกำหนดบางอย่างไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้ กรณีนี้จะไม่มีผลต่อข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขเหล่านี้
c. หากเราไม่ดำเนินการใดๆ โดยทันทีหลังจากที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการในอนาคต
d. เรามีอิสระที่จะอัพเดทเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริการหรือวิธีที่เราดำเนินธุรกิจของเรา หรือเพื่อเหตุผลทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือความปลอดภัย หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบผ่านแอพ Hue โดยการติดประกาศบนเว็บไซต์ของเรา ส่งอีเมลถึงคุณ หรือด้วยวิธีการอื่นๆ หากคุณไม่ดำเนินการใดๆ หรือใช้บริการต่อไปหลังจากที่มีการแจ้งเตือนหรือประกาศดังกล่าว จะเท่ากับว่าคุณรับรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
e. บริการบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ
f. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเรา โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ https://www.philips-hue.com/support#contact
g. ข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดไว้ให้คงอยู่ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรืออย่างอื่น) ตามระยะเวลาหรือการยุติบริการใดๆ จะยังคงอยู่ต่อไป
11. ข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง บริการบางอย่าง หรือบางประเทศ
ข้อนี้ 11 จะระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีผลใช้กับบางผลิตภัณฑ์ บางบริการ หรือบางประเทศ หากมีความแตกต่างใดๆ ระหว่างข้อนี้ 11 และข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้นอกเหนือจากข้อนี้ 11 ให้ใช้บังคับตาม 11 ข้อนี้
• ตุรกี: หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศคือ 0850 390 19 22 และสามารถดูประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• สิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร: โดยการเปิดใช้งาน “สิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร” สำหรับคุณสมบัติบางอย่างในแอพของคุณ แสดงว่าคุณยินยอมที่จะรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครสำหรับคุณสมบัติดังกล่าวก่อนที่คุณสมบัตินั้นจะเปิดให้ผู้ใช้ของเราทุกคนใช้งานได้ (“คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร”) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือปัญหาอื่นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับรุ่นมาตรฐานสำหรับผู้ใช้แอพทุกคน (“รุ่นมาตรฐาน”) คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครมีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และเรา รวมทั้งบริษัทในเครือ ผู้อนุญาต และ/หรือซัพพลายเออร์ไม่ให้การรับประกัน รับรอง หรือให้คำมั่นใดๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร (รวมถึงเนื้อหา การทำงานเฉพาะ หรือความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเสมอไป เราไม่มีหน้าที่ในการนำคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครไปใช้ในรุ่นมาตรฐานต่อ และอาจทำการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร หรือยุติการเปิดตัวคุณสมบัติดังกล่าว สิ่งที่จะเผยแพร่ในรุ่นมาตรฐานอาจแตกต่างไปจากคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร คุณเข้าใจและตกลงว่าการยุติการใช้คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณแต่เพียงผู้เดียวและเป็นการจัดการปัญหาความไม่พึงพอใจที่คุณอาจได้รับจากการใช้คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร ซึ่งอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว ในกรณีเลวร้ายที่คุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครอาจใช้งานไม่ได้ โปรดรับคำขอโทษอย่างจริงใจของเรา และเราเข้าใจถึงความเคราะห์ร้ายและความไม่สะดวกดังกล่าว หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการยุติสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใคร คุณสามารถปิดใช้งานได้ในแอพของคุณ (หากทำได้) หรือโดยลบและติดตั้งแอพอีกครั้ง ส่วนนี้ในคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครจะมีผลบังคับใช้ตราบใดที่เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติสำหรับสิทธิ์ลองใช้ก่อนใครจนกว่ารุ่นมาตรฐานดังกล่าวจะเปิดให้ใช้งานหรือจนกว่าจะมีการยกเลิก (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน)
• เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ Hue Secure: บริการ Hue Secure มีให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, เบลเยียม, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี, กรีซ, สเปน, โปรตุเกส, นอร์เวย์, สวีเดน, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, ฮังการี, ลิทัวเนีย, ลัตเวีย, โปแลนด์, โรมาเนีย, เซอร์เบีย, สโลวีเนีย และสโลวาเกีย นอกจากนี้เงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1 จะมีผลใช้กับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Hue Secure และบริการ Hue Secure ที่เกี่ยวข้องของคุณ
• สหรัฐอเมริกา: ประกาศสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย: ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1789.3 ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ตามประกาศเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคต่อไปนี้: หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดส่งคำถามมาที่ลิงก์ “ติดต่อเรา” ของเราที่ https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us นอกจากนี้ คุณยังอาจติดต่อเราโดยเขียนจดหมายมาที่ Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 หรือโดยโทรหา Signify ที่หมายเลข 1(800) 555-0050 ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจติดต่อทีม Complaint Assistance Unit ของฝ่าย Division of Consumer Services ในแผนก California Department of Consumer Affairs โดยส่งจดหมายมาที่ 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (916) 445-1254 หรือ (800) 952-5210.
• ความสามารถของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว: หากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น (ในหัวข้อย่อยที่สามภายใต้หัวข้อ 11 นี้) คุณยังคงสามารถใช้เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว Hue กับแอพของเราเพื่อรับการแจ้งเตือนผ่านแอพของเรา ดูไทม์ไลน์เหตุการณ์และสัญญาณเตือนแบบไฟดับได้ (“Motion Sensor Capabilities”) หากเป็นเช่นนั้น Motion Sensor Capabilities ดังกล่าวจะรวมอยู่ในบริการตามข้อกำหนดเหล่านี้ และนอกเหนือจากข้อกำหนดแล้ว ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับการใช้งานของคุณ: (i) เป็นความรับผิดชอบของคุณในการขอรับ ตั้งค่า และบำรุงรักษาทางเทคนิค และข้อกำหนดอื่น ๆ อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำและข้อมูลจำเพาะที่เรามีให้คุณ (ii) เราไม่ตรวจสอบและไม่ตอบสนองต่อข้อมูลและเหตุการณ์ใด ๆ ที่ได้รับในขณะที่คุณใช้ Motion Sensor Capabilities ขึ้นอยู่กับคุณ (หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณ) แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการแจ้งเตือนใด ๆ ที่คุณได้รับ (รวมถึงการติดต่อตำรวจหรือบริการตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม) (iii) หากเซ็นเซอร์ของคุณอยู่นอกระยะการตรวจจับหรือถูกขัดขวางหรือกีดขวางโดยผนัง เฟอร์นิเจอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ คุณอาจพบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดหรือความขัดข้องในการตรวจจับ และคุณอาจประสบกับการหยุดชะงัก (ชั่วคราว) เนื่องจากการบำรุงรักษาระบบ ความขัดข้อง หรือสถานการณ์อื่น ๆ เราไม่รับรองหรือรับประกันการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (iv) ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Motion Sensor Capabilities ของคุณ รวมถึงการใช้งานใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้ และ (v) เราไม่รับรองหรือรับประกันว่า Motion Sensor Capabilities จะลดหรือหยุดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การบุกรุก การลักขโมย และ/หรือ การโจรกรรม และคุณตกลงที่จะไม่พึ่งพาสิ่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือผลที่ตามมาให้เหลือน้อยที่สุด คุณควรป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียด้วยความคุ้มครองประกันภัยที่เหมาะสม Motion Sensor Capabilities รวมถึงความเป็นไปได้ในการบันทึกข้อมูลที่อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของคุณ ในขอบเขตที่ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับคุณ
• การจ่ายเงินผ่าน App Store ของคุณ:
• หากคุณชำระค่าธรรมเนียมใดๆ (ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือการบริการอื่นใดที่เราเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ - “บริการแบบชำระเงิน”) จากแอพของเราผ่าน App Store ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะเป็น Apple App Store หรือ Google Play Store) ที่คุณเลือกใช้ (“App Store ของคุณ”) คุณสามารถปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใน App Store ของคุณและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ในกรณีที่เราไม่ได้รับการชำระเงินจากคุณ (สำหรับบริการแบบชำระเงิน) ผ่าน App Store ที่คุณใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการแบบชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
12. เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ Apple กำหนด
หากคุณดาวน์โหลดแอพ Hue จาก App Store ของ Apple, Inc. (“Apple”) หรือหากคุณกำลังใช้งานแอพ Hue บนอุปกรณ์ iOS แสดงว่าคุณรับรองว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับประกาศเกี่ยวกับ Apple ต่อไปนี้ เงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและเราเท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือเนื้อหาของบริการ Apple ไม่มีภาระหน้าที่ในการจัดหาการบำรุงรักษาและสนับสนุนบริการที่เกี่ยวกับแอพ Hue ในกรณีที่แอพ Hue ไม่สามารถทำตามการรับประกันที่เกี่ยวข้อง คุณอาจแจ้งให้ Apple ทราบและ Apple จะคืนเงินค่าซื้อแอพ Hue ให้คุณ และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต Apple ไม่มีภาระหน้าที่ในการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับแอพ Hue ทั้งนี้ Apple ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการเรียกร้องจากคุณหรือบุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอพ Hue, การครอบครองของคุณ และ/หรือการใช้งานแอพ Hue ซึ่งรวมถึง: (ก) การเรียกร้องการรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ข) การเรียกร้องใดๆ ที่แอพ Hue ไม่สามารถทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และ (ค) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน Apple ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวน การแก้ต่าง การระงับข้อพิพาท และถอดถอนการร้องเรียนใดๆ จากบุคคลที่สามที่ว่าแอพ Hue และ/หรือการครอบครองของคุณ และการใช้งานแอพ Hue ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้งานแอพ Hue ทั้งนี้ Apple และบริษัทสาขาของ Apple คือผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของเงื่อนไขเหล่านี้ และเมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ์) บังคับใช้เงื่อนไขเหล่านี้กับคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิ์ในการใช้งานในข้อ 2a จะจำกัดไว้เพียงสิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนได้สำหรับการใช้งานแอพ Hue เพื่อควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณในผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ Apple
เวอร์ชันกันยายน 2025 - ที่เกี่ยวข้องจากแอพ 5
