หากต้องการตรวจสอบว่า PSU ของคุณเข้าเกณฑ์รับการเปลี่ยนหรือไม่ ก่อนอื่นให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์หรือปิดเครื่อง
ที่ด้านหน้าของ PSU คุณจะเห็นรหัสการผลิตสี่หลักในรูปแบบ YYWW โดยที่ "YY" หมายถึงปี และ "WW" หมายถึงหมายเลขสัปดาห์ ถัดจากรหัสนี้ คุณจะเห็นหมายเลขชิ้นส่วนและช่วงแรงดันไฟฟ้า
ชุดค่าผสมต่อไปนี้เข้าเกณฑ์เข้าร่วมโปรแกรมเปลี่ยนคืนนี้:
|
คำอธิบาย
|
จำหน่ายพร้อมกับ
|
แรงดันไฟฟ้า
|
หมายเลขชิ้นส่วน
|
รหัสการผลิต
|
PSU 40 วัตต์
|
ชุดพื้นฐานหรือแยกกัน
|
220 โวลต์–240 โวลต์
|
S040WN2400167
|
2038 และต่ำกว่า
|
PSU 40 วัตต์
|
ชุดพื้นฐานหรือแยกกัน
|
100 โวลต์–120 โวลต์
|
S040VN2400167
|
2037 และต่ำกว่า
|
PSU 40 วัตต์
|
Lightstrip กลางแจ้ 5 เมตร
|
220 โวลต์–240 โวลต์
|
E040FP2400167
|
2051 และต่ำกว่า
|
PSU 40 วัตต์
|
Lightstrip กลางแจ้ 5 เมตร
|
100 โวลต์–120 โวลต์
|
S040VN2400167
|
2044 และต่ำกว่า
|
PSU 20 วัตต์
|
Lightstrip กลางแจ้ 2 เมตร
|
220 โวลต์–240 โวลต์
|
S024BI2400083
|
2143 และต่ำกว่า
|
PSU 20 วัตต์
|
Lightstrip กลางแจ้ 2 เมตร
|
100 โวลต์–120 โวลต์
|
S024BI2400083
|
2146 และต่ำกว่า
ตัวอย่าง:
คุณซื้อโคมไฟตั้งสนาม Calla ซึ่งมี PSU ขนาด 40 วัตต์ PSU ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์-240 โวลต์ มีหมายเลขชิ้นส่วน "S040WN2400167" แสดงว่า PSU ของคุณอาจเข้าเกณฑ์ เพื่อยืนยัน ตัวเลขสองตัวแรก (เช่น ปี) จะต่ำกว่า 20 หรือตรงกับทั้งสองเงื่อนไขต่อไปนี้:
- เลขสองตัวแรกของรหัสคือ 20
- เลขสองตัวหลังของรหัสคือ 38 หรือต่ำกว่า
ดังนั้นในตัวอย่างนี้ PSU ที่มีหมายเลขชิ้นส่วน S040WN2400167 อาจมีรหัสการผลิตที่แตกต่างกัน
PSU ที่มีรหัสการผลิต 2038 ถือว่าเข้าเกณฑ์
PSU ที่มีรหัสการผลิต 2111 ไม่เข้าเกณฑ์