เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของคุณ

หลังจากที่มีการทดสอบอย่างกว้างขวาง เราพบว่าในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หน่วยจ่ายไฟ (PSU) ชนิดกลางแจ้งขนาด 20 วัตต์และ 40 วัตต์ของ Philips Hue อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำรั่ว ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและส่งผลให้ PSU มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ในสภาพที่เปียกชื้น สิ่งนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้หากสัมผัสหรือเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ต่อวัสดุโดยรอบ 

PSU เหล่านี้จัดส่งพร้อมกับชุดฐานของตระกูลผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ หรือจำหน่ายแยกต่างหากในช่วงปี 2018 ถึง 2021:

สปอตไลท์กลางแจ้ง Lily ของ Philips Hue

สปอตไลท์กลางแจ้ง Lily ขนาด XL ของ Philips Hue

โคมไฟติดทางเดินกลางแจ้ง Calla ของ Philips Hue

โคมไฟติดทางเดินกลางแจ้ง Econic ของ Philips Hue

โคมไฟติดทางเดินกลางแจ้ง Impress ของ Philips Hue

โคมไฟติดทางเดินกลางแจ้ง Calla ขนาดใหญ่ ของ Philips Hue

แหล่งจ่ายไฟกลางแจ้ง 40 วัตต์

Lightstrip กลางแจ้ง 5 ม.

Lightstrip กลางแจ้ง 2 ม.

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ Philips Hue เราจึงได้เปิดตัวโปรแกรมเปลี่ยนคืนสำหรับผู้ที่มี PSU ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เราแนะนำให้ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาผลิตภัณฑ์ทำงานล้มเหลวก่อนที่จะแตะหน่วยจ่ายไฟ

หน่วยจ่ายไฟของฉันได้รับผลกระทบหรือไม่

หากต้องการตรวจสอบว่า PSU ของคุณเข้าเกณฑ์รับการเปลี่ยนหรือไม่ ก่อนอื่นให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์หรือปิดเครื่อง

ที่ด้านหน้าของ PSU คุณจะเห็นรหัสการผลิตสี่หลักในรูปแบบ YYWW โดยที่ "YY" หมายถึงปี และ "WW" หมายถึงหมายเลขสัปดาห์ ถัดจากรหัสนี้ คุณจะเห็นหมายเลขชิ้นส่วนและช่วงแรงดันไฟฟ้า

ชุดค่าผสมต่อไปนี้เข้าเกณฑ์เข้าร่วมโปรแกรมเปลี่ยนคืนนี้:

คำอธิบาย

จำหน่ายพร้อมกับ

แรงดันไฟฟ้า

หมายเลขชิ้นส่วน

รหัสการผลิต

PSU 40 วัตต์

ชุดพื้นฐานหรือแยกกัน

220 โวลต์–240 โวลต์

S040WN2400167

2038 และต่ำกว่า

PSU 40 วัตต์

ชุดพื้นฐานหรือแยกกัน

100 โวลต์–120 โวลต์

S040VN2400167

2037 และต่ำกว่า

PSU 40 วัตต์

Lightstrip กลางแจ้ 5 เมตร

220 โวลต์–240 โวลต์

E040FP2400167

2051 และต่ำกว่า

PSU 40 วัตต์

Lightstrip กลางแจ้ 5 เมตร

100 โวลต์–120 โวลต์

S040VN2400167

2044 และต่ำกว่า

PSU 20 วัตต์

Lightstrip กลางแจ้ 2 เมตร

220 โวลต์–240 โวลต์

S024BI2400083

2143 และต่ำกว่า

PSU 20 วัตต์

Lightstrip กลางแจ้ 2 เมตร

100 โวลต์–120 โวลต์

S024BI2400083

2146 และต่ำกว่า

 

ตัวอย่าง:

คุณซื้อโคมไฟตั้งสนาม Calla ซึ่งมี PSU ขนาด 40 วัตต์ PSU ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์-240 โวลต์ มีหมายเลขชิ้นส่วน "S040WN2400167" แสดงว่า PSU ของคุณอาจเข้าเกณฑ์ เพื่อยืนยัน ตัวเลขสองตัวแรก (เช่น ปี) จะต่ำกว่า 20 หรือตรงกับทั้งสองเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • เลขสองตัวแรกของรหัสคือ 20
  • เลขสองตัวหลังของรหัสคือ 38 หรือต่ำกว่า

ดังนั้นในตัวอย่างนี้ PSU ที่มีหมายเลขชิ้นส่วน S040WN2400167 อาจมีรหัสการผลิตที่แตกต่างกัน

PSU ที่มีรหัสการผลิต 2038 ถือว่าเข้าเกณฑ์

PSU ที่มีรหัสการผลิต 2111 ไม่เข้าเกณฑ์

ฉันจะได้รับหน่วยจ่ายไฟใหม่ฟรีได้อย่างไร

กรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่าง โปรดใส่รูปด้านหน้าของหน่วยจ่ายไฟที่มองเห็นรหัสการผลิตที่เป็นเลขสี่หลักและหมายเลขชิ้นส่วนอย่างชัดเจนมาด้วย 

ไปที่แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนคืน

โปรดใส่รูปด้านหน้าของหน่วยจ่ายไฟที่มองเห็นรหัสการผลิตที่เป็นเลขสี่หลักอย่างชัดเจนมาด้วย

Philips Hue Outdoor AC/DC LED Power Supply EU
Philips Hue Outdoor LED Driver US
ฉลาก PSU

หากคุณมีคำถามหรือต้องการเปลี่ยนคืนหน่วยจ่ายไฟมากกว่า 3 ตัว โปรดติดต่อเราโดยตรง

ติดต่อเรา

