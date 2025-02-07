Podpora

Vše, co Philips Hue dokáže

S Philips Hue nezískáte jen chytré funkce — získáte systém chytré domácnosti, v rámci kterého budou výrobky bezproblémově spolupracovat.

Vaše domácnost, chytřejší než kdy dříve

Automatické ovládání světla. Snadné přizpůsobení. Inteligentní příslušenství. Bez ohledu na to, jak je používáte, tyto funkce vám výrazně usnadní život.

Ovládejte svá světla odkudkoli

Získejte úplný přístup k chytrému systému osvětlení a bezpečnou kontrolu nad svými světly odkudkoli na světě — stačí vám k tomu připojení k internetu.

Pokročilé ovládání světel

Zapínejte a vypínejte světla automaticky — s libovolným nastavením. Probouzejte se přirozeněji a usínejte snadněji s pomocí světla. Philips Hue ovládá světla tak, abyste je nemuseli ovládat vy.

Připojení bezdrátového příslušenství

Přidejte a přizpůsobte si stmívače, senzory pohybu, jedinečný otočný přepínač Tap, chytrá tlačítka a další. Přizpůsobte je svému nastavení (a životnímu stylu!) a získejte plně přizpůsobené ovládání systému.

Připojte svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost

Spárujte svůj systém s asistentem pro chytrou domácnost a ovládejte svá světla prostřednictvím hlasového ovládání. Hlasově aktivovaná světla budou reagovat na vaše příkazy.

Prozkoumat hlasové ovládání

Rozšiřte svou kolekci

Chytré osvětlení není určeno jen interiéru vašeho domova — můžete jej umístit i venku! Rozšiřte svou kolekci Philips Hue o venkovní bodová světla, nástěnná světla, světelné pásy a další.

Intuitivní systém, spolehlivá technologie

Hue Bridge udržuje váš systém vždy aktuální díky intuitivním funkcím a nejnovějším technologiím, umožňuje bezproblémovou spolupráci vašich výrobků a mnoho dalšího. Podívejte se, co všechno dokáže (a jak to dělá).

Automatické aktualizace

Hue Bridge se aktualizuje automaticky — a také automaticky aktualizuje vaše další výrobky Philips Hue. To znamená, že budete mít vždy k dispozici nejnovější zabezpečení, chytré funkce a mnoho dalšího.

Spolehlivá technologie

Výrobky Philips Hue jsou vybaveny čipem Zigbee, který jim umožňuje spolupracovat s okamžitou odezvou a mimořádně stabilním připojením. Váš systém používá tyto čipy k vytvoření sítě mesh, která rozšiřuje svůj dosah s každým přidaným světlem.

Wi-Fi bez zpoždění a prodlevy

Váš chytrý systém osvětlení využívá připojení Zigbee, což znamená, že vaše internetové připojení nebude ovládáním světel zahlceno.

Všechna nastavení na jednom místě

Měníte poskytovatele internetu nebo router? Vzhledem k tomu, že vaše nastavení jsou uložena v zařízení Bridge, stačí jej pouze připojit k novému routeru — není tedy nutné světla znovu nastavovat!

Snadné nastavení, snadné ovládání

Technologie zařízení Bridge je sice pokročilá, jeho nastavení je však jednoduché. Funguje v každé domácnosti, která má router — stačí jej pouze zapojit a je připraven ke spuštění. A co víc? Stačí jej nastavit pouze jednou. Zařízení Bridge zůstává mimo dohled i pozornost — poskytuje vám však plnou kontrolu.

Nejchytřejší domácnosti navzájem spolupracují

Philips Hue spolupracuje s nespočtem dalších zařízení, platforem a asistentů pro chytrou domácnost, aby vám pomohl zpříjemnit život.

Co funguje s Philips Hue

Využívejte chytré osvětlení na maximum

Ambientní osvětlení

Ambientní osvětlení

Nalaďte se s barevným chytrým světlem, které koresponduje s vaší náladou.

Prostorové osvětlení 

Prostorové osvětlení 

Synchronizujte svá světla s televizními pořady, filmy, hrami i hudbou.

Bezpečnostní osvětlení

Bezpečnostní osvětlení

Dopřejte si klid a pohodu — ať už jste kdekoli.

Osvětlení zajišťující pohodu 

Osvětlení zajišťující pohodu 

Probouzejte se s lehkostí, usínejte snadněji a ciťte se svěžeji díky světlu. 

Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás

Kompletní nabídku funkcí chytrého osvětlení máte na dosah ruky! Přidání zařízení Bridge do vašeho systému vám zabere jen několik minut — a zdokonalí způsob, jakým si užíváte Philips Hue. 

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu