Tipy pro osvětlení koupelny

7. prosince 2018

Při proměňování interiéru vašeho domova je snadné věnovat pozornost obývacímu pokoji, ložnici a dokonce i kuchyni – jen koupelně se dostane potřebné pozornosti jen zřídka. Přitom koupelna vytváří náladu na zbytek dne, když se v ní ráno připravujete, a večer vám pomáhá se uložit k spánku. Dokonce i koupelny pro hosty mají důležitou roli a proto by měly poskytovat krátkou úlevu od stresu každodenního života. Relativně malý prostor koupelny a její specifické použití znamenají, že její osvětlení je velmi důležité a zároveň ho lze snadno vyřešit.

Zde nabízíme několik stylových tipů pro osvětlení koupelen.

1. Využijte všechny tři typy základního osvětlení

Bez ohledu na konkrétní rozvržení vaší koupelny vám tři vrstvy světla umožní vyzdvihnout krásu jejího prostoru.

  • Osvětlení prostředí: základní vrstva světla osvětlující prostor.
  • Bodové osvětlení: světlo, které zvýrazňuje konkrétní prvky v prostoru, např. detaily obkladu nebo skleněné umyvadlo.
  • Pracovní osvětlení: bodové osvětlení pro konkrétní činnosti, jako je líčení nebo holení.

Je jasné, že jedno svítidlo na osvětlení koupelny nestačí. Rovnoměrného rozptýlení světla dosáhnete kombinací osvětlení prostředí, které zajistí jednotné osvětlení prostoru, bodového osvětlení, které zdůrazní estetiku vaší koupelny, a pracovního osvětlení pro každodenní úpravy vašeho zevnějšku. Podívejte se na chytrá koupelnová svítidla z řady Philips Hue.

Bodové osvětlení nad koupelnovým zrcadlem

2. Instalujte bodová světla s boční montáží

Bodová světla s boční montáží jsou jednou z nejlepších možností osvětlení pro vaši koupelnu a lze je nainstalovat na obě strany zrcadla. Jen pamatujte na to, že je vhodné je umístit kousek nad úroveň očí.

Tip: Pokud je vaše zrcadlo přímo nad umyvadlem, umístěte svítidla pár cm nalevo a napravo od zrcadla – přiměřeně blízko pozice vašeho obličeje.

Bodová světla vedle koupelnového zrcadla

3. Posviťte si na vanu

Správné nastavení světla může ovlivnit váš zážitek z koupele a pomoci vám s relaxací. Zvolte si koupelnová svítidla, která vydávají přímé i nepřímé světlo.

Tip: Ovládejte nastavení svého osvětlení koupelny pomocí bezdrátového stmívače, abyste si vychutnali koupel bez rozptylování. Podívejte se na stmívatelné osvětlení koupelen z řady Philips Hue.

Žena relaxující ve vaně

4. Eliminujte stíny pomocí osvětlení zrcadla

Osvětlené koupelnové zrcadlo Philips Hue Adore vybavené vestavěným prstencem nastavitelného světla dodá vaší koupelně eleganci. Pro boční osvětlení přidejte na každou stranu zrcadla svícny s jasnými LED žárovkami, které vám dokonale osvětlí obličej. Také můžete přidat horní osvětlení, které zabrání stínům – skvělou volbou je horizontální svítidlo s větším počtem světel umístěné nad osvětleným zrcadlem.

Osvětlené zrcadlo Philips Hue Adore nad koupelnovým umyvadlem
