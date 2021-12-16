Podpora
5 triků pro děsivé halloweenské osvětlení

4. října 2019

Letos na Halloween zapomeňte na to, že váš dům bude nejzářivější v celé ulici – chytré světlo vám umožní vytvořit ten nejděsivější! Okouzlete koledníky a vyděste hosty tím, že svůj domov proměníte v nejhrozivější zákoutí: temný hřbitov, doupě čarodějnice nebo tajemný hrad plný monster. Pomohou vám s tím ta správná interiérová a exteriérová světla.

Vytvořte si venkovní halloweenskou světelnou show

Vytváření děsivé atmosféry začíná exteriérem vašeho domova, takže svému domu vdechněte život (nebo spíše smrt!) pomocí chytrého osvětlení.

Normální a děsivé venkovní osvětlení s Philips Hue

1. Nakreslete cestu světlem  

Když cestu osvítíte chytrým světlem, dovolí si k vašim dveřím přijít jen ti nejodvážnější koledníci. Vyvolat hrozivou atmosféru vám umožní venkovní světelný pás, s jehož pomocí můžete halloweenské návštěvy vyděsit jakoukoli z milionů barev – my doporučujeme oranžovou, fialovou nebo zelenou.

2. Proměňte svou předzahrádku ve hřbitov  

Vytvořte před svým domem hřbitov pomocí lepenky a barvy ve spreji. Umístěte svá bodová světla Lily mezi náhrobní kameny, aby vrhala světlo a stíny na vaši děsivou scénu.

Chytrý nápad: Pokud máte senzor pohybu pro exteriér, můžete halloweenské osvětlení své přístupové cesty učinit ještě děsivějším. Ponořte cestu do tmy a nastavte senzor, aby rozsvítil světla hlubokou rudou barvou, když se přiblíží nic netušící host nebo koledník. Snad bude mít odvahu přijít až ke dveřím!

Vytvořte si strašidelné halloweenské osvětlení interiéru 

Ať už čekáte na další skupinu koledníků nebo pořádáte skvělý halloweenský večírek, můžete u sebe v interiéru vykouzlit stejně děsivou atmosféru jako venku.

Normální a děsivé osvětlení jídelny s Philips Hue

3. Uvítejte své hosty speciální děsivou scénou

Pokud necháváte na chodbě u vchodových dveří rozsvícené světlo, aby sousedé věděli, že jste doma, uvítejte hosty trochu jiným vzhledem. Použijte hlasového asistenta ke spuštění speciální světelné scény, když někdo přijde ke dveřím. Vytvořte si zvláštní hlasový příkaz v asistentech Alexa, Siri a Google Assistant (v Siri a Google Assistant se jedná o Zkratky a v Alexe o Rutinu), který bude spjatý s vytvořeným nastavením světla. Ztlumte všechna světla nebo zahalte svou chodbu do oranžové, fialové, zelené nebo jakékoli jiné barvy. Vybírat můžete z 16 milionů možností!

Chytrý nápad: Použijte program živých halloweenských scén v aplikaci Hue Labs, který bude postupně měnit barvy a zároveň tlumit a zesilovat světla, aby vytvořil děsivou světelnou show.

4. Vylepšete svou vyřezanou dýni

Shnilé dýně a riziko požáru nemá rád nikdo! Vyrobte si falešnou vyřezanou dýni, kterou můžete mít uvnitř a která vydrží navždy a nevyžaduje svíčky. Umístěte do své ozdobné dýně přenosné světlo Hue Go a nastavte ho na hrůzostrašnou záři nebo pomocí scény Hue Labs simulující světlo svíčky vytvořte co nejrealističtější vzhled.

Normální a děsivá dyňová lucerna s Hue Go

5. Hrůzostrašná halloweenská okenní světla

Proměňte svůj domov světelnými pásky. Umístěte pásek na parapet a lehce ho překryjte falešnými pavučinami, které světlo rozptýlí. Poté na okno připevněte děsivé vyřezané tvary: třeba hejno letících netopýrů nebo čarodějnici na koštěti. Světelný pásek bude svítit směrem nahoru a osvětlí vaši zlověstnou výstavu.

Chytrý nápad: Vytvořte hrozivou atmosféru vytvořením bouře uvnitř domu! Proměňte své osvětlení v blesky tím, že pomocí Hue Sync spárujete svá chytrá světla s videem nebo zvukovým záznamem obzvlášť divoké bouřky. Vaše světla budou blikat spolu s údery blesku a duněním hromu, jako by bouře zuřila kolem!

Pokud máte odvahu, můžete toho s chytrými halloweenskými světly dělat ještě mnohem víc! Další inspiraci pro výzdobu na Halloween najdete v aplikaci Hue Labs nebo můžete použít aplikaci třetí strany se speciálními halloweenskými programy, např. OnSwitch, a posunout tak svou výzdobu o krok dál.

Philips Hue vám přeje Veselý Halloween! 👻🎃

