Proměňte svůj domov světelnými pásky. Umístěte pásek na parapet a lehce ho překryjte falešnými pavučinami, které světlo rozptýlí. Poté na okno připevněte děsivé vyřezané tvary: třeba hejno letících netopýrů nebo čarodějnici na koštěti. Světelný pásek bude svítit směrem nahoru a osvětlí vaši zlověstnou výstavu.
Chytrý nápad: Vytvořte hrozivou atmosféru vytvořením bouře uvnitř domu! Proměňte své osvětlení v blesky tím, že pomocí Hue Sync spárujete svá chytrá světla s videem nebo zvukovým záznamem obzvlášť divoké bouřky. Vaše světla budou blikat spolu s údery blesku a duněním hromu, jako by bouře zuřila kolem!
Pokud máte odvahu, můžete toho s chytrými halloweenskými světly dělat ještě mnohem víc! Další inspiraci pro výzdobu na Halloween najdete v aplikaci Hue Labs nebo můžete použít aplikaci třetí strany se speciálními halloweenskými programy, např. OnSwitch, a posunout tak svou výzdobu o krok dál.
Philips Hue vám přeje Veselý Halloween! 👻🎃