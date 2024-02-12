Díky svému jednoduchému designu ve tvaru misky a průsvitnému krytu přenosné bodové světlo Go nijak nevyčnívá, dokud ho nerozsvítíte. Chytré světlo Go má 520 lumenů a miliony barev, a představuje proto jasný a výkonný doplněk každé místnosti.
Stačí vytáhnout napájecí kabel z konektoru a světlo si můžete vzít kamkoli s sebou – postavit ho třeba na stůl při zahradní party, využít ho jako ozdobu slavnostní rodinné večeře nebo si s ním dokonce posvítit ve stanu při kempování. Akumulátor vydrží až 18 hodin při nastavení tlumeného svitu svíčky a až 2,5 hodiny při plném jasu v jakékoli barvě.
Světlo Go má na spodní straně stojánek umožňující ho postavit do úhlu 45 stupňů, takže dokonale osvětlí stěnu nebo třeba velký kus nábytku. Pro dosažení netradičního efektu můžete světlo Go postavit tak, že bude svítit přímo vzhůru.
Go se také v roce 2020 vyznačoval přepracováním – s tímto vydáním byla chytrá lampa vylepšena o Bluetooth a nový design, který přesunul napájecí zásuvku (dříve umístěnou ve spodní části) na stranu lampy.