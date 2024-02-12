Hue Iris versus Hue Go

Hue Iris versus Hue Go

18. února 2021

Chytrá světla Philips Hue Iris a Philips Hue Go jsou stylová svítidla, která skvěle zapadnou do kterékoliv domácnosti. Podívejte se na srovnání světel Hue Iris a Hue Go a vyberte si chytré stolní svítidlo, které nejlépe naplní vaše potřeby.

Srovnání Hue Iris a Hue Go

I když obě světla nabízí miliony odstínů bílého a barevného světla a bezdrátové stmívání, jsou mezi těmito dvěma chytrými svítidly určité rozdíly. 

  Hue Iris Hue Go
Řada světel
 White and Color Ambiance  White and Color Ambiance 
Napájení z baterií Ne  Ano 
Bluetooth 
 Ano
 Ano
Integrovaný zdroj LED Ano
 Ano
Světelný tok v lumenech 570 520
Stmívatelné Ano Ano
Výška 19,3 cm 7,9 cm
Délka 20,3 cm   15 cm  
Šířka 20,3 cm   15 cm  
Hmotnost 1,48 kg  0,625 kg 
Délka kabelu 200 cm  150 cm 
Textilní kabel Ano  Ne 
Ovládání na výrobku Ne  Ano 
Podsvícení Ano  Ne 
Cena $99.99  $79.99 

Hue Iris: podrobnosti

Chytré stolní svítidlo Iris nastavené na nasvícení stěny měkkým bílým světlem

Stolní svítidlo Iris se v roce 2020 dočkalo přepracování. Vyznačuje se průsvitným polokulovým designem s černými nebo bílými prvky, ke kterým patří vnitřní trubice a pruh u horního okraje světla. Textilní kabel a podsvícení doplňují celkový estetický dojem – Iris je nejen chytré světlo, ale také hezký designový kousek. 

Díky designu své podstavy sedí svítidlo pod úhlem a vyzařuje rozptýlené světlo, které omývá velké plochy stěn barevným světlem – stejně jako Go, stolní lampa Iris má být natočená ke zdi, nikoli do místnosti. Iris je o něco větší než Go a může se pochlubit svítivostí 570 lumenů při plném jasu. Jednou z přepracovaných funkcí Iris je její schopnost stmívat níže než kdy jindy, což nabízí více příležitostí k nastavení té správné atmosféry.

Chytré stolní svítidlo Iris nastavené na nasvícení stěny modrým světlem

Přepracované svítidlo Iris bylo v Evropě uvedeno na trh v limitované edici se čtyřmi novými metalickými barvami: růžovou, stříbrnou, měděnou a zlatou.

Hue Go: podrobnosti

Žena drží v natažených rukou chytré stolní svítidlo Hue Go

Díky svému jednoduchému designu ve tvaru misky a průsvitnému krytu přenosné bodové světlo Go nijak nevyčnívá, dokud ho nerozsvítíte. Chytré světlo Go má 520 lumenů a miliony barev, a představuje proto jasný a výkonný doplněk každé místnosti.

Stačí vytáhnout napájecí kabel z konektoru a světlo si můžete vzít kamkoli s sebou – postavit ho třeba na stůl při zahradní party, využít ho jako ozdobu slavnostní rodinné večeře nebo si s ním dokonce posvítit ve stanu při kempování. Akumulátor vydrží až 18 hodin při nastavení tlumeného svitu svíčky a až 2,5 hodiny při plném jasu v jakékoli barvě.

Světlo Go má na spodní straně stojánek umožňující ho postavit do úhlu 45 stupňů, takže dokonale osvětlí stěnu nebo třeba velký kus nábytku. Pro dosažení netradičního efektu můžete světlo Go postavit tak, že bude svítit přímo vzhůru.

Go se také v roce 2020 vyznačoval přepracováním – s tímto vydáním byla chytrá lampa vylepšena o Bluetooth a nový design, který přesunul napájecí zásuvku (dříve umístěnou ve spodní části) na stranu lampy.

žena drží chytré stolní svítidlo Hue Go a ukazuje na tlačítko na světle

Světlo Go funguje i bez spárování s aplikací, ale teprve aplikace vám umožní využívat všechny chytré funkce, jako jsou automatizace, individuální nastavení světla a další. Na rozdíl od světla Iris je Go vybavené tlačítkem, pomocí něhož můžete přepínat mezi různými nastaveními, včetně dynamického světla, které automaticky mění barvu a jas.

  • Noční světlo (Nightlight): tlumené nastavení, které je ideální při probuzení v noci
  • Ztlumené (Dimmed): o něco jasnější než nastavení Noční světlo, skvěle se hodí pro večery
  • Relaxace (Relax): teplá oranžová záře, která se osvědčila jako nejlepší světlo pro relaxaci
  • Soustředění (Concentrate): jasně bílé světlo s modrými podtóny, které vám pomůže se soustředit
  • Povzbuzení (Energize): o něco modřejší světlo, se kterým se můžete cítit bdělejší
  • Intimní světlo svíček (Cozy Candle): teplé bílé světlo, které bliká jako svíčka
  • Noční dobrodružství (Night Adventure): živé fialové, růžové a modré barvy, které navozují atmosféru soumraku
  • Začarovaný les (Enchanted Forest): odstíny zelené a žluté navozující atmosféru lesa
  • Meditace (Meditation): modré a fialové odstíny pro zenové chvilky
  • Nedělní káva (Sunday Coffee): měkké růžové a broskvové tóny pro víkendové snídaně

Volba mezi Hue Go a Hue Iris závisí na několika věcech: kde a jak chcete světlo použít a jakého estetického dojmu chcete dosáhnout. Pokud chcete umělecké stolní svítidlo pro konkrétní místo v místnosti, může být vhodnou volbou Hue Iris. Pro ty, kdo mají rádi volnost a mají spoustu zajímavých nápadů, jak svoje chytré světlo unikátně využít, bude lepší zase Hue Go.

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