Nepřinášíme vám pouhé zabezpečení chytré domácnosti – představujeme vám chytře zabezpečenou domácnost. Díky dokonalé spolupráci kamer, kontaktních senzorů a světel bude váš domov v bezpečí.
Zabezpečení chytré domácnosti
Bezpečnostní kamery
Mějte svoji domácnost pod dozorem. Díky ostrému a čistému živému záznamu v 1080p HD kvalitě, funkci nočního vidění Night Vision a reproduktoru pro obousměrnou komunikaci a zvukovým alarmům jsou tyto kamery vašima očima a ušima, když jste zrovna pryč.
Kontaktní senzory
Buďte dokonale v klidu. Když aktivujete kontaktní senzory, upozorní vás (dokonce i rozsvítí světla), když někdo otevře okno, dveře, skříň nebo trezor. Je vyžadován Philips Hue Bridge.
Plány
Předplatné vám zajistí víc bezpečnostních funkcí, jako jsou chytré zóny detekce pohybu a přístup až k 60denní historii videa. K dispozici jsou varianty Basic a Plus, ze kterých si vyberete přesně podle svých potřeb.
Ovládání přes aplikaci
Upozornění se posílají přímo na váš telefon. Klepnutím se dají aktivovat světelné nebo zvukové alarmy. S aplikací Philips Hue máte zabezpečení chytré domácnosti jako na dlani.
Začít s chytrým zabezpečením
Ve startovací sadě získáte vše, co potřebujete k nastavení systému zabezpečení chytré domácnosti. Získáte všechny nejlepší funkce za nejlepší cenu – a okamžitý klid pro svůj domov a svou peněženku.
Přizpůsobte si zabezpečení chytré domácnosti
Otázky a odpovědi
Jaké typy bezpečnostních kamer jsou k dispozici?
Co potřebuji, abych mohl začít používat bezpečnostní funkce Philips Hue?
Které produkty Philips Hue fungují s řadou Secure?
Můžu do svého nastavení Philips Hue řízeného Bluetooth přidat zařízení Secure?
Existuje bezplatná zkušební verze placených funkcí plánu Secure?
Nemůžete najít odpověď?
