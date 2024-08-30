Podpora

Zabezpečení chytré domácnosti

Nepřinášíme vám pouhé zabezpečení chytré domácnosti – představujeme vám chytře zabezpečenou domácnost. Díky dokonalé spolupráci kamer, kontaktních senzorů a světel bude váš domov v bezpečí. 

Bezpečnostní kamery

Mějte svoji domácnost pod dozorem. Díky ostrému a čistému živému záznamu v 1080p HD kvalitě, funkci nočního vidění Night Vision a reproduktoru pro obousměrnou komunikaci a zvukovým alarmům jsou tyto kamery vašima očima a ušima, když jste zrovna pryč.

Kontaktní senzory

Buďte dokonale v klidu. Když aktivujete kontaktní senzory, upozorní vás (dokonce i rozsvítí světla), když někdo otevře okno, dveře, skříň nebo trezor. Je vyžadován Philips Hue Bridge.

Plány

Předplatné vám zajistí víc bezpečnostních funkcí, jako jsou chytré zóny detekce pohybu a přístup až k 60denní historii videa. K dispozici jsou varianty Basic a Plus, ze kterých si vyberete přesně podle svých potřeb.

Ovládání přes aplikaci

Upozornění se posílají přímo na váš telefon. Klepnutím se dají aktivovat světelné nebo zvukové alarmy. S aplikací Philips Hue máte zabezpečení chytré domácnosti jako na dlani.

Koncové šifrování zabezpečení chytré domácnosti Philips Hue

Získejte end-to-end šifrování

Vaše soukromí je naší prioritou. Ve výchozím nastavení používá každá kamera Philips Hue Secure koncové šifrování (E2EE). Veškeré video, zvuk a snímky jsou šifrovány pomocí hesla, které znáte pouze vy.

Produkty pro zabezpečení chytré domácnosti Philips Hue

Začít s chytrým zabezpečením

Ve startovací sadě získáte vše, co potřebujete k nastavení systému zabezpečení chytré domácnosti. Získáte všechny nejlepší funkce za nejlepší cenu – a okamžitý klid pro svůj domov a svou peněženku.

Přizpůsobte si zabezpečení chytré domácnosti

Otázky a odpovědi

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu