Nástroje už máte: bezpečnostní kamery, senzory pohybu, kontaktní senzory a chytrá světla. Nyní se seznamte s mozkem systému, Centrem zabezpečení v aplikaci Philips Hue, díky kterému bude zabezpečení vaší domácnosti jasnější než kdy dříve.
- Sledujte svůj domov v reálném čase
- Zabezpečení domova jako na dlani
- Okamžité upozornění
Podívejte se, co můžete udělat
Světelné alarmy
Spusťte alarm (ale pomocí světel).¹
Zapnutí a vypnutí
Mějte vše pod kontrolou (i když nejste doma).
Simulovat přítomnost
Udělejte to tak, aby to vypadalo, že je někdo doma (i když jste venku).¹
Časová osa
Buďte informováni (odkudkoli a kdykoli).
Upozornění v reálném čase
Zjistěte, co se děje (jak se to děje).
Okamžitá reakce
Vidíte něco podezřelého? Proveďte akci (přímo v aplikaci Hue).
Oprávnění pro členy Domova
Vyberte přesně, kdo má přístup (a kdo ne).
S plánem získáte ještě více funkcí
Můžete si zvolit tarif Basic nebo Plus a získat pokročilé funkce, jako je historie videí, Zóny aktivit a zóny pro doručovatele a chytřejší notifikace, kdykoliv kamera zaznamená osobu, zvíře nebo vozidlo.
Máte to pod kontrolou
Aplikace Hue vám umožní převzít kontrolu nad každou částí chytrého bezpečnostního systému odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Pouhým klepnutím můžete aktivovat nebo deaktivovat svůj systém, udělovat oprávnění členům svého domova, nebo třeba jen zkontrolovat, zda jste nenechali otevřenou branku.
Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás
Bridge nabízí kompletní sadu funkcí pro vaši sestavu Secure – světelné alarmy, automatizaci a nejen to. Umožňuje vám také rozšiřovat konfiguraci zabezpečení domácnosti (nebo chytrého osvětlení).
Otázky a odpovědi
Co můžu vidět na časové ose Secure?
Jak můžu systém zabezpečení použít, pokud si myslím, že je v domě narušitel?
Které produkty Philips Hue fungují s nastavením Secure?
Kolik bezpečnostních kamer mohu mít v jedné domácnosti Philips Hue?
Nemůžete najít odpověď?
¹ Vyžaduje Philips Hue Bridge.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.