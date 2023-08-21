Podpora
  • Sledujte svůj domov v reálném čase
  • Zabezpečení domova jako na dlani
  • Okamžité upozornění

Chytré zabezpečení v aplikaci Hue

Nástroje už máte: bezpečnostní kamery, senzory pohybu, kontaktní senzory a chytrá světla. Nyní se seznamte s mozkem systému, Centrem zabezpečení v aplikaci Philips Hue, díky kterému bude zabezpečení vaší domácnosti jasnější než kdy dříve.

Stáhnout v obchodu App Store Stáhnout v obchodě google play

Podívejte se, co můžete udělat

Světelné alarmy
Světelné alarmy

Spusťte alarm (ale pomocí světel).¹

Zapnutí a vypnutí
Zapnutí a vypnutí

Mějte vše pod kontrolou (i když nejste doma).

Simulovat přítomnost
Simulovat přítomnost

Udělejte to tak, aby to vypadalo, že je někdo doma (i když jste venku).¹

Časová osa
Časová osa

Buďte informováni (odkudkoli a kdykoli).

Upozornění v reálném čase
Upozornění v reálném čase

Zjistěte, co se děje (jak se to děje).

Okamžitá reakce
Okamžitá reakce

Vidíte něco podezřelého? Proveďte akci (přímo v aplikaci Hue).

Oprávnění pro členy Domova
Oprávnění pro členy Domova

Vyberte přesně, kdo má přístup (a kdo ne).

Doručovatel při předávání zásilky

S plánem získáte ještě více funkcí

Můžete si zvolit tarif Basic nebo Plus a získat pokročilé funkce, jako je historie videí, Zóny aktivit a zóny pro doručovatele a chytřejší notifikace, kdykoliv kamera zaznamená osobu, zvíře nebo vozidlo.

Prozkoumat plány Secure
Muž a žena kontrolují svého psa pomocí živého záznamu na mobilu

Máte to pod kontrolou

Aplikace Hue vám umožní převzít kontrolu nad každou částí chytrého bezpečnostního systému odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Pouhým klepnutím můžete aktivovat nebo deaktivovat svůj systém, udělovat oprávnění členům svého domova, nebo třeba jen zkontrolovat, zda jste nenechali otevřenou branku.

Prozkoumat aplikaci Hue
Philips Hue Bridge na bílém pozadí

Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás

Bridge nabízí kompletní sadu funkcí pro vaši sestavu Secure – světelné alarmy, automatizaci a nejen to. Umožňuje vám také rozšiřovat konfiguraci zabezpečení domácnosti (nebo chytrého osvětlení).

Kupte si Bridge

Otázky a odpovědi

Co můžu vidět na časové ose Secure?

Jak můžu systém zabezpečení použít, pokud si myslím, že je v domě narušitel?

Které produkty Philips Hue fungují s nastavením Secure?

Kolik bezpečnostních kamer mohu mít v jedné domácnosti Philips Hue?

Nemůžete najít odpověď?

¹ Vyžaduje Philips Hue Bridge.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu