Zapojte svou představivost a nechte systém Philips Hue vdechnout venkovním prostorům tu nejkrásnější atmosféru. Tu můžete přizpůsobit jakékoli příležitosti – velkému večírku, večeři pro dva nebo chvilce odpočinku za pozdní letní noci.
Vylepšete si exteriér
Objevte osvětlení Hue Outdoor
Navoďte venku dokonalou atmosféru
Proměňte nevýrazný zadní dvorek v krásnou venkovní scénu s Philips Hue. Osázejte dvorek řadou různých barevných svítidel – od osvětlení cesty a nástěnných světel až po bodová světla – a vytvořte kouzelnou scénu zaplavenou barvami a zářivými tóny.
Odpočívejte s bílým světlem, od teplého po studené
Prodlužte si večery s venkovním osvětlením Philips Hue. Vytvořte si tu správnou atmosféru na terase, balkonu nebo verandě a relaxujte. Od teplého bílého světla letního slunce po ledově chladné denní světlo v zimě – můžete si vybrat jakýkoli odstín bílého světla a přizpůsobit světlo podle nálady a ročního období.
Speciální osvětlení pro zvláštní příležitosti
Chystá se k vám na návštěvu rodina nebo přátelé? Připravte si pro takovou příležitost ideální venkovní osvětlení. Ať už má jít o příjemnou večeři na balkoně, grilování na terase, nebo večírek v zahradě, Philips Hue vám umožňuje každou takovou příležitost ozvláštnit. Vytvářejte barevné scény nebo pomalu se pohybující dynamické efekty a užijte si tyto speciální momenty naplno.
Snadná instalace i rozšíření
Rozjasněte tmavé cesty, osvětlete si pozemek nebo vytvořte jedinečnou atmosféru na terase. Můžete to udělat sami, pomocí bodových světel nebo světelných sloupků Hue. Systém je napájen nízkým napětím, bezpečně se používá venku a snadno se instalují. Zapomeňte na elektrikáře: tvořte a rozšiřujte, jak se vám líbí.
Nejoblíbenější výrobky pro exteriér
Hue White and Color Ambiance
Venkovní sloupek Calla
Hue White and Color Ambiance
Bodové světlo Lily Outdoor
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Outdoor 5 m
Hue
Venkovní prodlužovací kabel 5 m
Hue White
Venkovní nástěnné svítidlo Lucca
Nechte se doma přivítat jinak
Světla, která vás přivítají doma
Automatizujte světla tak, aby vás při příchodu uvítala. Jakmile přijedete, světla Philips Hue automaticky osvětlí předzahrádku i příjezdovou cestu.
Zjistěte více o systému Philips Hue
Philips Hue je bezdrátový systém chytrého osvětlení, který vám umožňuje snadno ovládat svá světla a vytvořit tu správnou atmosféru pro jakýkoli okamžik, uvnitř i venku. Okolí svého domu můžete oživit řadou speciálně navržených venkovních svítidel.
Venkovní svítidla
Vyberte si z naší kolekce venkovních svítidel – speciálně navržených pro všechny povětrnostní podmínky.
Hue Bridge
Srdce vašeho systému chytrého osvětlení. Můstek umožňuje propojení až 50 vnitřních a venkovních světel a otevírá nekonečné možnosti.
Ovládací prvky
Existuje mnoho chytrých způsobů, jak ovládat domácí osvětlení, od aplikace Philips Hue po bezdrátové chytré vypínače a další.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.