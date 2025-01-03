Podpora

Buy 2 get 1 free!

Shop Bright Days sale

Vylepšete si exteriér

Zapojte svou představivost a nechte systém Philips Hue vdechnout venkovním prostorům tu nejkrásnější atmosféru. Tu můžete přizpůsobit jakékoli příležitosti – velkému večírku, večeři pro dva nebo chvilce odpočinku za pozdní letní noci.

Vylepšete si exteriér

Objevte osvětlení Hue Outdoor

barvy pro exteriér v aplikaci hue

Navoďte venku dokonalou atmosféru

Proměňte nevýrazný zadní dvorek v krásnou venkovní scénu s Philips Hue. Osázejte dvorek řadou různých barevných svítidel – od osvětlení cesty a nástěnných světel až po bodová světla – a vytvořte kouzelnou scénu zaplavenou barvami a zářivými tóny.

Zobrazit výrobky
Venkovní bílé světlo Hue – od teplého po studené

Odpočívejte s bílým světlem, od teplého po studené

Prodlužte si večery s venkovním osvětlením Philips Hue. Vytvořte si tu správnou atmosféru na terase, balkonu nebo verandě a relaxujte. Od teplého bílého světla letního slunce po ledově chladné denní světlo v zimě – můžete si vybrat jakýkoli odstín bílého světla a přizpůsobit světlo podle nálady a ročního období.​

Zobrazit výrobky
aplikace hue pro atmosféru při venkovním grilování

Speciální osvětlení pro zvláštní příležitosti

Chystá se k vám na návštěvu rodina nebo přátelé? Připravte si pro takovou příležitost ideální venkovní osvětlení. Ať už má jít o příjemnou večeři na balkoně, grilování na terase, nebo večírek v zahradě, Philips Hue vám umožňuje každou takovou příležitost ozvláštnit. Vytvářejte barevné scény nebo pomalu se pohybující dynamické efekty a užijte si tyto speciální momenty naplno. ​

Zobrazit výrobky
Hue Outdoor, instalace a rozšíření – video

Snadná instalace i rozšíření

Rozjasněte tmavé cesty, osvětlete si pozemek nebo vytvořte jedinečnou atmosféru na terase. Můžete to udělat sami, pomocí bodových světel nebo světelných sloupků Hue. Systém je napájen nízkým napětím, bezpečně se používá venku a snadno se instalují. Zapomeňte na elektrikáře: tvořte a rozšiřujte, jak se vám líbí.​

Nejoblíbenější výrobky pro exteriér

Venkovní sloupek Calla

Hue White and Color Ambiance

Venkovní sloupek Calla
Nízkonapěťový
Matně černý povrch
105 × 252 mm
Napájecí zdroj se prodává samostatně
Bodové světlo Lily Outdoor

Hue White and Color Ambiance

Bodové světlo Lily Outdoor
Integrované LED
Bílé a barevné světlo
Systém s nízkým napětím – základní sada
Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Lightstrip Outdoor 5 m

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Outdoor 5 m
1 × 5 m světelný pásek
Bílé a barevné světlo
Součástí balení je napájecí jednotka
Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Venkovní prodlužovací kabel 5 m

Hue

Venkovní prodlužovací kabel 5 m
Prodlužovací kabel
Délka 5 m
Černá
Venkovní nástěnné svítidlo Lucca

Hue White

Venkovní nástěnné svítidlo Lucca
Včetně žárovky LED E27
Teplé bílé světlo (2700 K)
Napájení ze sítě
Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Zobrazit více výrobků

Nechte se doma přivítat jinak

S Philips Hue se budete doma cítit vítáni

Světla, která vás přivítají doma

Automatizujte světla tak, aby vás při příchodu uvítala. Jakmile přijedete, světla Philips Hue automaticky osvětlí předzahrádku i příjezdovou cestu.

Zjistit víc

Zjistěte více o systému Philips Hue

Philips Hue je bezdrátový systém chytrého osvětlení, který vám umožňuje snadno ovládat svá světla a vytvořit tu správnou atmosféru pro jakýkoli okamžik, uvnitř i venku. Okolí svého domu můžete oživit řadou speciálně navržených venkovních svítidel.

Venkovní svítidla

Venkovní svítidla

Vyberte si z naší kolekce venkovních svítidel – speciálně navržených pro všechny povětrnostní podmínky.
Hue Bridge

Hue Bridge

Srdce vašeho systému chytrého osvětlení. Můstek umožňuje propojení až 50 vnitřních a venkovních světel a otevírá nekonečné možnosti.
Ovládací prvky

Ovládací prvky

Existuje mnoho chytrých způsobů, jak ovládat domácí osvětlení, od aplikace Philips Hue po bezdrátové chytré vypínače a další.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu