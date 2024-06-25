Podpora

Pro hřejivý pocit domova

Automatizujte svá světla tak, aby vás přivítala doma, aby se vaše předzahrádka a příjezdová cesta automaticky rozsvítily a podobně – pouze s Philips Hue!

S Philips Hue se budete doma cítit vítáni

Vyzkoušejte osvětlení příjezdové cesty Philips Hue

hue – geofencing exteriéru

Chytrá světla, která vás uvítají doma

Už nikdy se nemusíte vracet do temného domu! Nastavte si svá světla tak, aby se automaticky zapínala, když se blížíte domů – a zhasínala, když odcházíte – pomocí automatických funkcí Příchod domů a Odchod z domova.

Aplikace Hue pro osvětlení exteriéru

Světla se rozsvítí při pohybu.

Světla se automaticky zapnou, když venkovní senzor zaznamená aktivitu. Díky tomu se budete ve svém okolí cítit bezpečněji. Venkovní senzor detekuje pohyb a automaticky rozsvítí světla, čímž odhalí nechtěné hosty a pomůže vám cítit se ve svém okolí bezpečněji.

časové spínače aplikace hue pro exteriér

Ať to vypadá, že jste doma

Získejte klid s klepnutím v aplikaci Philips Hue! Vytvořte automatizaci přítomnosti Mimic, aby to vypadalo, že jste doma, i když nejste – nebo zapněte a vypněte světla odkudkoli na světě.

Nejoblíbenější výrobky pro exteriér

Venkovní sloupek Calla

Hue White and Color Ambiance

Venkovní sloupek Calla
Nízkonapěťový
Matně černý povrch
105 × 252 mm
Napájecí zdroj se prodává samostatně
Venkovní nástěnné svítidlo Lucca

Hue White

Venkovní nástěnné svítidlo Lucca
Včetně žárovky LED E27
Teplé bílé světlo (2700 K)
Napájení ze sítě
Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Venkovní nástěnné svítidlo Turaco

Hue White

Venkovní nástěnné svítidlo Turaco
Včetně žárovky LED E27
Teplé bílé světlo (2700 K)
Napájení ze sítě
Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Venkovní nástěnné svítidlo Tuar

Hue White

Venkovní nástěnné svítidlo Tuar
Včetně žárovky LED E27
Teplé bílé světlo (2700 K)
Napájení ze sítě
Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Venkovní sloupek Lucca

Hue White

Venkovní sloupek Lucca
Včetně žárovky LED E27
Teplé bílé světlo (2700 K)
Napájení ze sítě
Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Objevte možnosti zkrášlení zadního dvorku

Vylepšete svůj prostor

Vylepšete si exteriér

S venkovním osvětlením Philips Hue můžete svou zahradu proměnit pro jakoukoli příležitost pomocí krásného, barevného chytrého osvětlení.

Zjistěte více o systému Philips Hue

Philips Hue je bezdrátový systém chytrého osvětlení, který vám umožňuje snadno ovládat svá světla a vytvořit tu správnou atmosféru pro jakýkoli okamžik, uvnitř i venku. Okolí svého domu můžete oživit řadou speciálně navržených venkovních svítidel.

Venkovní svítidla

Venkovní svítidla

Vyberte si z naší kolekce venkovních svítidel – speciálně navržených pro všechny povětrnostní podmínky.
Hue Bridge

Hue Bridge

Srdce vašeho systému chytrého osvětlení. Můstek umožňuje propojení až 50 vnitřních a venkovních světel a otevírá nekonečné možnosti.
Ovládací prvky

Ovládací prvky

Existuje mnoho chytrých způsobů, jak ovládat domácí osvětlení, od aplikace Philips Hue po bezdrátové chytré vypínače a další.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu