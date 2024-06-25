Automatizujte svá světla tak, aby vás přivítala doma, aby se vaše předzahrádka a příjezdová cesta automaticky rozsvítily a podobně – pouze s Philips Hue!
Pro hřejivý pocit domova
Vyzkoušejte osvětlení příjezdové cesty Philips Hue
Chytrá světla, která vás uvítají doma
Už nikdy se nemusíte vracet do temného domu! Nastavte si svá světla tak, aby se automaticky zapínala, když se blížíte domů – a zhasínala, když odcházíte – pomocí automatických funkcí Příchod domů a Odchod z domova.
Světla se rozsvítí při pohybu.
Světla se automaticky zapnou, když venkovní senzor zaznamená aktivitu. Díky tomu se budete ve svém okolí cítit bezpečněji. Venkovní senzor detekuje pohyb a automaticky rozsvítí světla, čímž odhalí nechtěné hosty a pomůže vám cítit se ve svém okolí bezpečněji.
Ať to vypadá, že jste doma
Získejte klid s klepnutím v aplikaci Philips Hue! Vytvořte automatizaci přítomnosti Mimic, aby to vypadalo, že jste doma, i když nejste – nebo zapněte a vypněte světla odkudkoli na světě.
Nejoblíbenější výrobky pro exteriér
Hue White and Color Ambiance
Venkovní sloupek Calla
Hue White
Venkovní nástěnné svítidlo Lucca
Hue White
Venkovní nástěnné svítidlo Turaco
Hue White
Venkovní nástěnné svítidlo Tuar
Hue White
Venkovní sloupek Lucca
Objevte možnosti zkrášlení zadního dvorku
Vylepšete si exteriér
S venkovním osvětlením Philips Hue můžete svou zahradu proměnit pro jakoukoli příležitost pomocí krásného, barevného chytrého osvětlení.
Zjistěte více o systému Philips Hue
Philips Hue je bezdrátový systém chytrého osvětlení, který vám umožňuje snadno ovládat svá světla a vytvořit tu správnou atmosféru pro jakýkoli okamžik, uvnitř i venku. Okolí svého domu můžete oživit řadou speciálně navržených venkovních svítidel.
Venkovní svítidla
Vyberte si z naší kolekce venkovních svítidel – speciálně navržených pro všechny povětrnostní podmínky.
Hue Bridge
Srdce vašeho systému chytrého osvětlení. Můstek umožňuje propojení až 50 vnitřních a venkovních světel a otevírá nekonečné možnosti.
Ovládací prvky
Existuje mnoho chytrých způsobů, jak ovládat domácí osvětlení, od aplikace Philips Hue po bezdrátové chytré vypínače a další.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.