Pomocí Alexy můžete hlasem ovládat svá světla a vytvářet vlastní automatizace všech chytrých zařízení v domácnosti.
Co potřebujete
Pojďme se ujistit, že máte vše, co potřebujete k připojení zařízení Philips Hue k Alexe.
Světla Philips Hue
Všechna světla Philips Hue lze připojit a ovládat pomocí aplikace Amazon Alexa.
Zařízení kompatibilní s Alexou
Ať už si vyberete obrazovku nebo reproduktor, budete potřebovat chytré zařízení, které spolupracuje s Alexou.
Aplikace Alexa
Ujistěte se, že máte aplikaci Alexa staženou do svého mobilního zařízení.
Hue Bridge (pro plnou funkci)
Zatímco zařízení Philips Hue můžete k Alexe připojit pomocí technologie Bluetooth, zařízení Hue Bridge odemyká ještě více funkcí.
Co k tomu potřebujete udělat
Existují dva způsoby připojení světel Hue k Alexe, v závislosti na tom, zda se chcete připojit pomocí zařízení Hue Bridge nebo technologie Bluetooth. Pokud se připojíte pomocí zařízení Hue Bridge, připojíte se automaticky prostřednictvím technologie Matter.
Nastavení pomocí zařízení Bridge
- Otevřete aplikaci Amazon Alexa.
- Na kartě Více klepněte na Dovednosti a Hry.
- Klepněte na ikonu vyhledat v pravém horním rohu.
- Do vyhledávacího pole zadejte „Philips Hue“. Klepněte na dovednost Hue.
- Chcete-li dovednost použít, klepněte na Aktivovat.
- Budete přesměrováni na stránku svého účtu Philips Hue. Přihlaste se ke svému účtu.
- Vyberte zařízení Hue Bridge, které chcete propojit, a klepněte na Další.
- Klepněte na Souhlasit a pokračovat.
- Klepněte na Zavřít.
Nastavení Philips Hue pomocí technologie Bluetooth
- Zapněte chytrá světla Philips Hue. Pokud Alexa nebo vaše aplikace Alexa hlásí: „Bylo nalezeno nové světlo“, vaše zařízení je připraveno k použití.
- Pokud zařízení Echo světlo nezjistí, řekněte „Alexa, discover devices.“ Jakmile je světlo nalezeno, řekněte: „Alexa, turn on first light.“
Stačí říct: „Alexa...”
Jakmile připojíte zařízení Philips Hue k Alexe, vyzkoušejte tyto oblíbené hlasové příkazy!
„Rozsviť světla.“
„Zhasni světla v ložnici.”
„Rozsviť stolní lampu.”
„Přepni obývací pokoj na nachovou barvu.”
„Nastav kuchyni na Polární záři.”
„Ztlum světla na 30 %.“
Otázky a odpovědi
Je zařízení Philips Hue kompatibilní s aplikací Amazon Alexa?
Je zařízení Philips Hue kompatibilní s aplikací Amazon Alexa?
Která zařízení kompatibilní s aplikací Amazon Alexa je možné používat k ovládání světel Philips Hue?
Která zařízení kompatibilní s aplikací Amazon Alexa je možné používat k ovládání světel Philips Hue?
Proč se světlo Philips Hue nezobrazuje v aplikaci Amazon Alexa?
Proč se světlo Philips Hue nezobrazuje v aplikaci Amazon Alexa?
Získat podporu
Vždy vám rádi pomůžeme! Pokud potřebujete další podporu při párování Philips Hue a Amazon Alexa, podívejte se na další otázky a odpovědi nebo nás kontaktujte.