Jedná se o první zařízení svého druhu: hluboká integrace hudby a osvětlení, která umožňuje propojení zraku a zvuku. Propojte účty Philips Hue a Spotify a nechte světla reagovat na libovolnou skladbu.
Sledujte, jak vaše hudba ožívá
Ať už relaxujete při náladové hudbě, nebo v sobě probouzíte rockovou hvězdu, vaše hudba se stane zážitkem, který slyšíte, vidíte a také cítíte.
Nastavte Philips Hue + Spotify
K používání Philips Hue + Spotify potřebujete jen pár věcí: zařízení Hue Bridge, barevná světla a libovolné zvukové zařízení.
Vytvořte si svůj prostor
Budete potřebovat barevná světla seskupená do zábavní oblasti v aplikaci Philips Hue. Ještě nemáte zábavní oblast? Můžete ji nastavit, když propojíte své účty.
Propojte své účty
V aplikaci Philips Hue otevřete kartu Synchronizace a podle pokynů na obrazovce se přihlaste ke svým účtům Philips Hue a Spotify.
Prohlédněte si zvuky
Na kartě Synchronizace klepněte na Spustit synchronizaci a začněte poslouchat skladbu nebo seznam skladeb na jakémkoli zařízení, které je přihlášeno k vašemu účtu Spotify – na telefonu, tabletu, či dokonce počítači.
Symfonie světla a zvuku
Inteligentní osvětlení Philips Hue a hudba Spotify jsou v dokonalé harmonii. Užijte si hudbu naplno – a změňte způsob, jakým ji prožíváte.
Hluboká integrace
Philips Hue vytváří světelné skripty, které odrážejí rytmus hudby – a díky Spotify je algoritmus ještě pokročilejší. Světlené skripty jsou perfektně vyladěny pro každou skladbu a odpovídají žánru, náladě a tempu.
Přizpůsobte si způsob synchronizace
Svůj zážitek můžete doladit nastavením intenzity, jasu a dokonce i barevné palety světel. Vaše hudba je osobní, a tak by měla být osobní i vaše světla.
Použijte libovolné zvukové zařízení
Žádný zvukový systém není pro Philips Hue + Spotify příliš malý. Používejte s kompletním prostorovým zvukovým systémem nebo relaxujte se sluchátky připojenými k telefonu.
Získejte Spotify
Philips Hue + Spotify funguje s bezplatnými nebo placenými účty Spotify. Vytvořte si účet Spotify, stáhněte si aplikaci do telefonu nebo počítače a začněte si užívat obrovskou knihovnu skladeb a seznamů skladeb.
Vyžaduje barevná světla a zařízení Hue Bridge
Pokud chcete, aby vaše světla reagovala na hudbu, potřebujete barevná inteligentní světla Philips Hue a zařízení Hue Bridge.