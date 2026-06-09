Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

Jedná se o první zařízení svého druhu: hluboká integrace hudby a osvětlení, která umožňuje propojení zraku a zvuku. Propojte účty Philips Hue a Spotify a nechte světla reagovat na libovolnou skladbu.

Sledujte, jak vaše hudba ožívá

Ať už relaxujete při náladové hudbě, nebo v sobě probouzíte rockovou hvězdu, vaše hudba se stane zážitkem, který slyšíte, vidíte a také cítíte.

Nastavte Philips Hue + Spotify

K používání Philips Hue + Spotify potřebujete jen pár věcí: zařízení Hue Bridge, barevná světla a libovolné zvukové zařízení.

1. krok pro nastavení Hue + Spotify v aplikaci

Vytvořte si svůj prostor

Budete potřebovat barevná světla seskupená do zábavní oblasti v aplikaci Philips Hue. Ještě nemáte zábavní oblast? Můžete ji nastavit, když propojíte své účty.

2. krok pro nastavení Hue + Spotify v aplikaci

Propojte své účty

V aplikaci Philips Hue otevřete kartu Synchronizace a podle pokynů na obrazovce se přihlaste ke svým účtům Philips Hue a Spotify.

3. krok pro nastavení Hue + Spotify v aplikaci

Prohlédněte si zvuky

Na kartě Synchronizace klepněte na Spustit synchronizaci a začněte poslouchat skladbu nebo seznam skladeb na jakémkoli zařízení, které je přihlášeno k vašemu účtu Spotify – na telefonu, tabletu, či dokonce počítači.

Symfonie světla a zvuku

Inteligentní osvětlení Philips Hue a hudba Spotify jsou v dokonalé harmonii. Užijte si hudbu naplno – a změňte způsob, jakým ji prožíváte.

Hluboká integrace v aplikaci

Hluboká integrace

Philips Hue vytváří světelné skripty, které odrážejí rytmus hudby – a díky Spotify je algoritmus ještě pokročilejší. Světlené skripty jsou perfektně vyladěny pro každou skladbu a odpovídají žánru, náladě a tempu.

Přizpůsobení světla při synchronizaci s hudbou

Přizpůsobte si způsob synchronizace

Svůj zážitek můžete doladit nastavením intenzity, jasu a dokonce i barevné palety světel. Vaše hudba je osobní, a tak by měla být osobní i vaše světla. 

K synchronizaci použijte libovolné zvukové zařízení

Použijte libovolné zvukové zařízení

Žádný zvukový systém není pro Philips Hue + Spotify příliš malý. Používejte s kompletním prostorovým zvukovým systémem nebo relaxujte se sluchátky připojenými k telefonu.

Prozkoumejte synchronizaci s hudbou
Funguje s barevnými světly Philips Hue

Funguje s barevnými světly Philips Hue

Vytvořte zábavní oblast s chytrými světly, která máte rádi. Philips Hue + Spotify vyžaduje světla Philips Hue White and color ambiance a zařízení Hue Bridge. 

Nakupte kolekci
Spotify aplikaci a funkci k synchronizaci se světly Philips Hue

Získejte Spotify

Philips Hue + Spotify funguje s bezplatnými nebo placenými účty Spotify. Vytvořte si účet Spotify, stáhněte si aplikaci do telefonu nebo počítače a začněte si užívat obrovskou knihovnu skladeb a seznamů skladeb. 

Přejít na Spotify
Řada žárovek systému Philips Hue, zařízení Hue Bridge a inteligentních bodových světel

Vyžaduje barevná světla a zařízení Hue Bridge

Pokud chcete, aby vaše světla reagovala na hudbu, potřebujete barevná inteligentní světla Philips Hue a zařízení Hue Bridge. 

Zjistěte, jak to funguje

Náš nejlepší výběr

Přenosné bodové svítidlo Go

Přenosné bodové svítidlo Go

Stolní svítidlo Iris

Stolní svítidlo Iris

Stojací svítidlo Gradient Signe

Stojací svítidlo Gradient Signe

Nejčastější dotazy

Funguje synchronizace hudby pro Spotify se všemi produkty Hue?

Jaký je rozdíl mezi synchronizací se Spotify a režimem hudby v aplikaci Hue Sync?

Jaký je rozdíl mezi integrací světel Philips Hue se službou Spotify a aplikacemi třetích stran?

Jsou podporovány účty Spotify Family? / Jaké typy účtů Spotify jsou podporovány?

Můžu synchronizaci hudby využívat i bez účtu Spotify?

Potřebuji k používání funkce synchronizace hudby Hue účet Spotify Premium?

Jak můžu propojit Philips Hue se službou Spotify?

Mohu k ovládání zařízení Hue a Spotify používat hlasové asistenty?

Jakou verzi aplikace pro funkci Spotify potřebuji?