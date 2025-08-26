Philips Hue nabízí širokou škálu příslušenství pro použití s chytrými světly. Získejte správné pokyny k nastavení výběrem produktu níže.
Průvodce nastavením
Podívejte se, v čem se používání Philips Hue s Bluetooth liší od používání s Hue Bridge.
Prozkoumejte všechny výhody inteligentního osvětlení, jako jsou vytvoření dokonalé atmosféry a prostorové osvětlení.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.