S Hue Bridge získáte přístup k celé řadě funkcí inteligentního osvětlení – a připojení spínače Hue Tap je jednoduché.
Průvodce nastavením
Jak nastavit spínač Hue Tap
Připojení pomocí Hue Bridge
Před zahájením nastavování
Je váš Hue Bridge připojen a přidán do aplikace Hue?
Váš Hue Bridge musí být zapojen, připojen k Wi-Fi a přidán do vaší aplikace Hue. Pokud jste to ještě neudělali, nejprve Hue Bridge nainstalujte.
Zjistěte, jak nastavit Hue Bridge
Nainstalovali jste spínač Hue Tap?
Pokud si nejste instalací jistí, přečtěte si příručku dodanou se spínačem Hue Tap.
Nastavení spínače Tap
- Otevřete aplikaci Hue.
- Přejděte na kartu Nastavení a klepněte na možnost Příslušenství.
4. Klepněte na možnost Přidat příslušenství.
4. Klepněte na možnost Spínač Hue Tap a postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Jakmile aplikace Hue najde spínač Hue Tap, budete moci vybrat, která místnost nebo zóna ovládá spínač Hue Tap, a také to, co dělají tlačítka.
Potřebujete pomoc?
Pokud potřebujete další pomoc s nastavením spínače Hue Tap, projděte si časté otázky nebo se obraťte na podporu Philips Hue.
Spínač Hue Tap – časté otázky >
