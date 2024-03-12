Podpora

Průvodce nastavením

Jak nastavit startovací sadu

Bez ohledu na to, jaký typ základní sady Philips Hue máte, je nastavení jednoduché. Vezměte své žárovky, Hue Bridge a veškeré přiložené příslušenství k inteligentnímu světlu a začněte s inteligentním osvětlením.

Před zahájením nastavování

  1. Připojte Hue Bridge do elektrické zásuvky.
  2. Připojte Hue Bridge ke směrovači Wi-Fi pomocí přiloženého ethernetového kabelu.
Připojení Hue Bridge

3. Počkejte, až se rozsvítí první dvě světla.

4. Umístěte žárovky do lamp nebo svítidel a ujistěte se, že jsou připojeny k napájení.

Nastavení startovací sady

  1. Stáhněte si aplikaci Hue z obchodu App Store nebo Google Play Store.
  2. Otevřete aplikaci Hue. Ujistěte se, že je váš telefon připojen ke stejné síti Wi-Fi jako Hue Bridge.
  3. Podle pokynů na obrazovce připojte svůj Hue Bridge k aplikaci.
  4. Když je Hue Bridge úspěšně připojen, aplikace Hue vyhledá světla. Proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
  5. Pokud byla startovací sada dodána s příslušenstvím, můžete je snadno přidat současně:

Zjistěte, jak nastavit Hue Dimmer switch

Zjistěte, jak nastavit Hue Smart Button

Potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete další pomoc s nastavením startovací sady, projděte si časté otázky nebo se obraťte na podporu Philips Hue. 

