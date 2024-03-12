Bez ohledu na to, jaký typ základní sady Philips Hue máte, je nastavení jednoduché. Vezměte své žárovky, Hue Bridge a veškeré přiložené příslušenství k inteligentnímu světlu a začněte s inteligentním osvětlením.
Průvodce nastavením
Jak nastavit startovací sadu
Nastavení startovací sady
- Stáhněte si aplikaci Hue z obchodu App Store nebo Google Play Store.
- Otevřete aplikaci Hue. Ujistěte se, že je váš telefon připojen ke stejné síti Wi-Fi jako Hue Bridge.
- Podle pokynů na obrazovce připojte svůj Hue Bridge k aplikaci.
- Když je Hue Bridge úspěšně připojen, aplikace Hue vyhledá světla. Proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- Pokud byla startovací sada dodána s příslušenstvím, můžete je snadno přidat současně:
Zjistěte, jak nastavit Hue Dimmer switch
Potřebujete pomoc?
Pokud potřebujete další pomoc s nastavením startovací sady, projděte si časté otázky nebo se obraťte na podporu Philips Hue.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.