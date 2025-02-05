¡Disfruta de una Navidad mágica con la luz inteligente! Con Philips Hue + Spotify, tus canciones navideñas favoritas cobran vida en las luces que te rodean. Ya sea al adornar el árbol o al disfrutar de la cena de Navidad con tus villancicos favoritos, puedes darle un toque nuevo a las tradiciones antiguas.
Las nuevas decoraciones navideñas
Nunca había sido tan fácil transformar tu hogar en un paraíso invernal. Esta son algunas de las mejores opciones para que puedas crear el ambiente que deseas para una Navidad acogedora… y solo te tomará unos pocos segundos.
Resalta tu decoración
Sofisticada y elegante, la lámpara de mesa Iris puede resaltar tus decoraciones navideñas favoritas. Inclínala hacia la pared y observa cómo la luz llena el espacio de color.
¿Decoraste tu Navidad con Philips Hue? Comparte una foto con nosotros y ¡puede que aparezcas en nuestras redes sociales!
Tú + Hue