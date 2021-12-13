¿Está conectado tu Hue Bridge a la Hue App?

El Hue Bridge ya debe estar enchufado, conectado a Wi-Fi y agregado a la Hue App. Si aún no lo has hecho, instala primero tu Hue Bridge.

Aprende a configurar un Hue Bridge

¿Has instalado tu Hue Tap switch?

Si no estás seguro de la instalación, consulta el manual que se incluye con el Hue Tap switch.