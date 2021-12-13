Con un Hue Bridge, obtienes acceso al conjunto completo de características de iluminación inteligente. Además, la conexión de un Hue Tap switch es sencilla.
Guía de configuración
Cómo configurar un Hue Tap switch
Conectar con un Hue Bridge
Antes de comenzar la configuración
¿Está conectado tu Hue Bridge a la Hue App?
El Hue Bridge ya debe estar enchufado, conectado a Wi-Fi y agregado a la Hue App. Si aún no lo has hecho, instala primero tu Hue Bridge.
Aprende a configurar un Hue Bridge
¿Has instalado tu Hue Tap switch?
Si no estás seguro de la instalación, consulta el manual que se incluye con el Hue Tap switch.
Configurar un Hue Tap switch
- Abre la Hue App.
- Dirígete a la pestaña Settings (Configuración) y presiona Accessories (Accesorios).
4. Presiona Add accessory (Agregar accesorio).
4. Presiona Hue Tap switch y sigue las instrucciones en pantalla.
5. Una vez que la Hue App haya encontrado el Hue Tap switch, podrás seleccionar la habitación o zona que controla el Hue Tap switch, además de lo que hacen los botones.
¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda adicional para configurar el Hue Tap switch, explora nuestras preguntas frecuentes o ponte en contacto con la Asistencia de Philips Hue.
