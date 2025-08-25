1. No instales todavía las luces.

Tendrás que escanear sus códigos QR, así que tenlos a mano.

2. ¿Tienes más de un dispositivo Hue que añadir?

¡Mantenlos todos juntos! Escanearás todos sus códigos QR durante el mismo paso.

3. ¿Tienes la aplicación Hue?

Descárgala en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.