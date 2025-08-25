Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, para que puedas escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.
Cómo configurar una bombilla o lámpara Hue
¡Lee esto primero!
1. No instales todavía las luces.
Tendrás que escanear sus códigos QR, así que tenlos a mano.
2. ¿Tienes más de un dispositivo Hue que añadir?
¡Mantenlos todos juntos! Escanearás todos sus códigos QR durante el mismo paso.
3. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgala en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.
Conecta con un Puente
Instrucciones de instalación de bombillas y lámparas
Tu Puente debería estar conectado y añadido a tu aplicación Hue.
¿Aún no lo has hecho? Aprende a configurar el Puente.
1. Abre la Hue App.
2. En la pestaña Inicio, toca el ícono de tres puntos (…). A continuación, pulsa Añadir dispositivos
Nota: También puedes abrir la pestaña Configuración y, a continuación, tocar Dispositivos. Toca el ícono más (+) azul en la esquina superior derecha.
3. Elige una Sala a la que añadir el botón inteligente.
4. Escanea el código QR.
Si tienes más dispositivos Hue que añadir, escanéalos también. Una vez que tus dispositivos se hayan escaneado correctamente, toca Siguiente.
Nota: Si tu producto no tiene código QR, pulsa Sin código QR para añadirlo buscándolo o utilizando su número de serie.
5. Instala y enciende tus luces.
Una vez instalado, toca Siguiente para ver las luces en la habitación que seleccionaste.
6. Pon nombre a tus luces.
Entonces podrás nombrar y seleccionar iconos para cada una de las luces que hayas añadido.
Conectarse sin un Bridge
Instrucciones de configuración de Bluetooth
1. Asegúrate de que la función Bluetooth esté habilitada en tu dispositivo móvil.
2. Abre la Hue App.
3. Abre la pestaña Configuración y, a continuación, pulsa Dispositivos. Toca el ícono más (+) azul en la esquina superior derecha.
4. Escanea el código QR.
Si tienes más dispositivos Hue que añadir, puedes escanearlos y configurarlos de uno en uno.
Nota: Si tu producto no tiene código QR, pulsa Sin código QR para añadirlo buscándolo o utilizando su número de serie.
Conexión sin un Hue Bridge (directamente a través de bombillas compatibles con Matter)
Lo que necesitas
· Un Hue lights compatible con Matter (con el logotipo de Matter en el envase).
· Un hub de controlador Matter compatible con enrutadores de borde Thread (por ejemplo, Apple HomePod Mini, Google Nest Hub de segunda generación, Amazon Echo de cuarta generación).
Instrucciones para la configuración
1. Abre tu aplicación de hogar inteligente (Apple Home, Google Home, Alexa)
2. Añadir un nuevo dispositivo
3. Escanea el código QR en la guía de instalación (código QR de Matter) o introduce el código de vinculación de 11 dígitos.
4. Enciende la bombilla y asegúrate de que esté en modo de vinculación (parpadea o se reinicia si es necesario).
5. Personaliza la bombilla: asígnale un nombre y una habitación, y prueba las automatizaciones.
Sugerencia: si antes la bombilla estaba conectada a un Hue Bridge, debes quitarla del Bridge antes de vincularla directamente a través de Matter.
¿Necesitas ayuda?
Consulta nuestras Preguntas frecuentes o ponte en contacto con el Servicio de asistencia.
Lee las preguntas frecuentes sobre la Philips Hue app >
*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.