Asistencia

FAQ list

¿Qué productos Philips Hue necesito para sincronizar mis luces con la TV, música o juegos?

¿Qué plataformas son compatibles con las aplicaciones Philips Hue Sync?

¿Qué hay que tener en cuenta al decidir qué aplicación Philips Hue Sync debo usar?

¿Con qué tipo de medios se puede sincronizar cada aplicación?

Featured articles

Reimagina la manera de ver deportes en vivo con Hue Sports Live

Más información