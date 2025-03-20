Escolha o tipo do seu produto abaixo para saber como conectá-lo ao seu sistema de iluminação inteligente.
Guias de configuração de produtos Philips Hue
Kits de início
Obtenha instruções sobre como configurar um kit inicial.
Lâmpadas
Obtenha instruções sobre como configurar lâmpadas, luminárias de chão, lâmpadas para mesa, instalações e muito mais.
Luzes que incluem um acessório
Obtenha instruções sobre como configurar as luzes que acompanham um acessório, como um Hue Dimmer switch ou um Hue Smart button.
Luzes externas
Obtenha instruções sobre como configurar a iluminação externa.
Acessórios
Obtenha instruções sobre como configurar uma Hue sync box ou outros acessórios.
Segurança
Obtenha instruções sobre como configurar câmeras e sensores de segurança.
FAQs
How do I add my Philips Hue device using a QR code?
How do I add my Philips Hue device using a QR code?
Where can I find the QR codes on my Philips Hue devices?
Where can I find the QR codes on my Philips Hue devices?
I can't find the QR code on my device. What should I do?
I can't find the QR code on my device. What should I do?
Can I scan multiple devices' QR codes to add them all to my Bridge at once?
Can I scan multiple devices' QR codes to add them all to my Bridge at once?
Can I add multiple devices for multiple Rooms by scanning their QR codes?
Can I add multiple devices for multiple Rooms by scanning their QR codes?
I can't scan the QR code. What should I do?
I can't scan the QR code. What should I do?
Can I scan the QR code on an older Philips Hue device to add it to my Bridge?
Can I scan the QR code on an older Philips Hue device to add it to my Bridge?
Do I need an internet connection to add devices to my Bridge by scanning their QR codes?
Do I need an internet connection to add devices to my Bridge by scanning their QR codes?
Can I scan a QR code on a Philips Hue device to add it to my system if I don't have a Hue Bridge?
Can I scan a QR code on a Philips Hue device to add it to my system if I don't have a Hue Bridge?
Can I add a product that's already been set up by scanning its QR code?
Can I add a product that's already been set up by scanning its QR code?
Fale conosco
Estamos aqui para te ajudar
Produtos, promoções e garantias
De segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas (horário de Brasília)
*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.