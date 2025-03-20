Suporte

Guias de configuração de produtos Philips Hue

Escolha o tipo do seu produto abaixo para saber como conectá-lo ao seu sistema de iluminação inteligente.

Kits de início

Obtenha instruções sobre como configurar um kit inicial. 

Ir para os guias de configuração
Lâmpadas

Obtenha instruções sobre como configurar lâmpadas, luminárias de chão, lâmpadas para mesa, instalações e muito mais. 

Ir para os guias de configuração
Luzes que incluem um acessório

Obtenha instruções sobre como configurar as luzes que acompanham um acessório, como um Hue Dimmer switch ou um Hue Smart button.

Ir para os guias de configuração
Luzes externas

Obtenha instruções sobre como configurar a iluminação externa. 

Ir para os guias de configuração
Acessórios

Obtenha instruções sobre como configurar uma Hue sync box ou outros acessórios. 

Ir para os guias de configuração
Segurança

Obtenha instruções sobre como configurar câmeras e sensores de segurança. 

Ir para os guias de configuração

