Assistência
  • Monitorize a sua casa em tempo real​
  • Segurança em casa na palma da sua mão
  • Receba alertas instantâneos

Segurança inteligente na aplicação Hue

Tem as ferramentas: câmaras de segurança, sensores de movimento e de contacto e luzes inteligentes. Agora, conheça os cérebros: o Centro de Segurança na aplicação Philips Hue - e torne a segurança de sua casa mais brilhante do que nunca.

Veja o que pode fazer

Alarmes luminosos

Soa o alarme (mas com suas luzes).¹

Armar e desarmar

Controle (mesmo quando não estiver em casa).

Simular presença

Faça com que pareça que alguém está em casa (mesmo quando estiver fora).¹

Cronologia

Mantenha-se atualizado (de qualquer lugar, a qualquer hora).

Alertas em tempo real

Descubra o que está a acontecer (como está a acontecer).

Tome medidas imediatas

Vê algo suspeito? Tome medidas (direto na aplicação Hue).

Permissões para membros da casa

Escolha exatamente quem tem acesso (e quem não tem).

Pessoa a entregar uma embalagem

Obtenha ainda mais funcionalidades com um plano

Escolha entre um plano Básico ou Plus para obter acesso aos recursos avançados, como histórico de vídeo, zonas de atividade e de entregas e alertas mais inteligentes que notificam se a sua câmara detetar uma pessoa, animal ou veículo.

Homem e mulher a ver o seu cão utilizando a exibição em direto no telemóvel

Está no controlo

A aplicação Hue permite que assuma o controlo de todas as partes do sistema de segurança inteligente de qualquer lugar com uma ligação à Internet. Com apenas um toque, pode armar ou desarmar o sistema, conceder permissões aos membros de Casa — ou apenas verificar se deixou a porta das traseiras aberta.

Philips Hue Bridge em fundo branco

Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge

O Bridge oferece-lhe o conjunto completo de funcionalidades inteligentes para a configuração do Secure, alarmes com luz, automatizações e muito mais, bem como a capacidade de expandir a configuração de segurança doméstica (ou iluminação inteligente).

¹ Philips Hue Bridge necessária.

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho