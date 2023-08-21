Tem as ferramentas: câmaras de segurança, sensores de movimento e de contacto e luzes inteligentes. Agora, conheça os cérebros: o Centro de Segurança na aplicação Philips Hue - e torne a segurança de sua casa mais brilhante do que nunca.
- Monitorize a sua casa em tempo real
- Segurança em casa na palma da sua mão
- Receba alertas instantâneos
Veja o que pode fazer
Alarmes luminosos
Soa o alarme (mas com suas luzes).¹
Armar e desarmar
Controle (mesmo quando não estiver em casa).
Simular presença
Faça com que pareça que alguém está em casa (mesmo quando estiver fora).¹
Cronologia
Mantenha-se atualizado (de qualquer lugar, a qualquer hora).
Alertas em tempo real
Descubra o que está a acontecer (como está a acontecer).
Tome medidas imediatas
Vê algo suspeito? Tome medidas (direto na aplicação Hue).
Permissões para membros da casa
Escolha exatamente quem tem acesso (e quem não tem).
Obtenha ainda mais funcionalidades com um plano
Escolha entre um plano Básico ou Plus para obter acesso aos recursos avançados, como histórico de vídeo, zonas de atividade e de entregas e alertas mais inteligentes que notificam se a sua câmara detetar uma pessoa, animal ou veículo.
Está no controlo
A aplicação Hue permite que assuma o controlo de todas as partes do sistema de segurança inteligente de qualquer lugar com uma ligação à Internet. Com apenas um toque, pode armar ou desarmar o sistema, conceder permissões aos membros de Casa — ou apenas verificar se deixou a porta das traseiras aberta.
Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge
O Bridge oferece-lhe o conjunto completo de funcionalidades inteligentes para a configuração do Secure, alarmes com luz, automatizações e muito mais, bem como a capacidade de expandir a configuração de segurança doméstica (ou iluminação inteligente).
Perguntas e respostas
O que posso ver numa linha do tempo Secure?
O que posso fazer com o meu sistema de segurança se achar que há um intruso na minha casa?
Que produtos Philips Hue funcionam com uma configuração Secure?
Quantas câmaras Secure posso ter num Philips Hue Home?
Não consegue encontrar uma resposta?
¹ Philips Hue Bridge necessária.
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.