Como configurar a Philips Hue com a Apple Home

Como configurar a Philips Hue com a Apple Home

Use a tecnologia Siri e Apple HomeKit para controlar as luzes e criar uma casa inteligente completa.

O que necessita

Antes de adicionar a Philips Hue ao HomeKit, verifique se tem tudo o que necessita.

Hue Bridge

Hue Bridge

A Hue Bridge, coração do sistema Philips Hue, permite que o HomeKit comunique com as suas luzes.

Luzes Philips Hue

Luzes Philips Hue

Lâmpadas inteligentes, candeeiros, equipamentos de teto, etc. Todas as luzes Philips Hue são compatíveis com a Apple Home.
Dispositivo iOS com a aplicação Apple Home

Dispositivo iOS com a aplicação Apple Home

Certifique-se de que transferiu a aplicação Home para o seu dispositivo, quer seja um iPad ou um iPhone.

Passos necessários

  • Abra a Philips Hue app e aceda a Configurações &gt; Assistentes de voz.
  • Toque em Siri e HomeKit.
  • Toque em Configurar.
  • Selecione a casa a que pretende ligar.
  • Prima o botão no centro da Hue Bridge para ligar.
  • Toque no comando para ler o código do HomeKit, na parte de trás da Hue Bridge.
  • As suas luzes irão aparecer numa divisão predefinida da aplicação Casa. Organize e agrupe as luzes em divisões para refletir as localizações físicas da sua casa.

Passos necessários

  • Abra a Philips Hue app e navegue até Configurações &gt; Casa inteligente e voz.
  • Toque em Começar.
  • Toque em Siri e Apple Home.
  • Toque em Configurar.
  • Toque em Seguinte e inicie sessão com a conta Hue.
  • Escolha a casa a que pretende ligar ou crie uma nova.
  • Siga as instruções no ecrã para configurar as luzes na aplicação Apple Home.
  • Toque em OK.

As suas luzes irão aparecer numa divisão predefinida da aplicação Casa. Organize e agrupe as luzes em divisões para refletir as localizações físicas da sua casa. 

Já está conectado e pretende mudar para a Matter? Obtenha as instruções.  

Basta dizer: "Ei, Siri..."

Com a configuração concluída, experimente alguns dos comandos de voz mais populares.

"Acende as luzes."
"Apaga as luzes de baixo."
"Acende a luz da minha secretária."
"Acende a luz azul clara na sala de estar."
"Define o modo Pôr do sol da savana no escritório."
"Reduz as luzes para 10%."
Veja mais comandos de voz da Siri

Perguntas e respostas

Já estou conectado à Apple Home, mas quero usar antes o Matter. Como posso trocar?

A minha Hue Bridge não é detetada no HomeKit.

O que é o Apple HomeKit?

Posso controlar as minhas luzes com a aplicação Home quando estou ausente?

E se as luzes na Hue app não corresponderem às da aplicação Home?

Duas mulheres numa sala de estar com uma parede roxa a olhar para o teto com espanto

Compatível com Matter

Também pode ligar à Apple Home com a Matter. Este protocolo é simples, seguro e foi criado para o futuro das casas inteligentes. 

Explore a Matter
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