Como configurar a Philips Hue com a Apple Home

Use a tecnologia Siri e Apple HomeKit para controlar as luzes e criar uma casa inteligente completa.
O que necessita
Antes de adicionar a Philips Hue ao HomeKit, verifique se tem tudo o que necessita.
Hue Bridge
A Hue Bridge, coração do sistema Philips Hue, permite que o HomeKit comunique com as suas luzes.
Luzes Philips Hue
Lâmpadas inteligentes, candeeiros, equipamentos de teto, etc. Todas as luzes Philips Hue são compatíveis com a Apple Home.
Dispositivo iOS com a aplicação Apple Home
Certifique-se de que transferiu a aplicação Home para o seu dispositivo, quer seja um iPad ou um iPhone.
Passos necessários
- Abra a Philips Hue app e aceda a Configurações > Assistentes de voz.
- Toque em Siri e HomeKit.
- Toque em Configurar.
- Selecione a casa a que pretende ligar.
- Prima o botão no centro da Hue Bridge para ligar.
- Toque no comando para ler o código do HomeKit, na parte de trás da Hue Bridge.
- As suas luzes irão aparecer numa divisão predefinida da aplicação Casa. Organize e agrupe as luzes em divisões para refletir as localizações físicas da sua casa.
Passos necessários
- Abra a Philips Hue app e navegue até Configurações > Casa inteligente e voz.
- Toque em Começar.
- Toque em Siri e Apple Home.
- Toque em Configurar.
- Toque em Seguinte e inicie sessão com a conta Hue.
- Escolha a casa a que pretende ligar ou crie uma nova.
- Siga as instruções no ecrã para configurar as luzes na aplicação Apple Home.
- Toque em OK.
As suas luzes irão aparecer numa divisão predefinida da aplicação Casa. Organize e agrupe as luzes em divisões para refletir as localizações físicas da sua casa.
Já está conectado e pretende mudar para a Matter? Obtenha as instruções.
Basta dizer: "Ei, Siri..."
Com a configuração concluída, experimente alguns dos comandos de voz mais populares.
"Acende as luzes."
"Apaga as luzes de baixo."
"Acende a luz da minha secretária."
"Acende a luz azul clara na sala de estar."
"Define o modo Pôr do sol da savana no escritório."
"Reduz as luzes para 10%."
Perguntas e respostas
Já estou conectado à Apple Home, mas quero usar antes o Matter. Como posso trocar?
Já estou conectado à Apple Home, mas quero usar antes o Matter. Como posso trocar?
A minha Hue Bridge não é detetada no HomeKit.
A minha Hue Bridge não é detetada no HomeKit.
O que é o Apple HomeKit?
O que é o Apple HomeKit?
Posso controlar as minhas luzes com a aplicação Home quando estou ausente?
Posso controlar as minhas luzes com a aplicação Home quando estou ausente?
E se as luzes na Hue app não corresponderem às da aplicação Home?
E se as luzes na Hue app não corresponderem às da aplicação Home?
Compatível com Matter
Também pode ligar à Apple Home com a Matter. Este protocolo é simples, seguro e foi criado para o futuro das casas inteligentes.
Obter suporte
Estamos sempre disponíveis para ajudar. Se precisar de mais ajuda para associar a Philips Hue e a Apple Home, consulte mais perguntas e respostas ou contacte-nos.