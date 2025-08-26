Assistência

Notas da versão

Mantenha-se atualizado com as mais recentes melhorias às aplicações, luzes e acessórios Philips Hue.

 

Notas da versão do produto

Bridge Pro

Hue Bridge Pro

Ler as notas da versão
Bridge

Hue Bridge

Ler as notas da versão
Lâmpadas e luminárias

Lâmpadas e equipamentos de luz

Ler as notas da versão
Hue Sync Box

Hue sync box

Ler as notas da versão
Câmaras Secure

Câmaras Secure

Ler as notas da versão
Acessórios

Acessórios

Ler as notas da versão

Notas da versão da aplicação Hue

Aplicações iOS

Aplicações iOS

Ler as notas da versão
Android apps

Android apps

Ler as notas da versão
Aplicações Hue Sync

Aplicações Hue Sync

Ler as notas da versão

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho