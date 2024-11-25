Conturi Philips Hue

Un cont Philips Hue este o modalitate sigură de a identifica proprietarul unui sistem Philips Hue. Vă permite să gestionați ce utilizatori și aplicații au acces la produsele dvs. În curând, va trebui să creați un cont Philips Hue. Doriți să aflați mai multe despre cum vă vom gestiona datele? Citiți Notificarea de confidențialitate