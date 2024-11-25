Conturi Philips Hue

O parte esențială a Philips Hue, contul dvs. vă asigură că numai dvs. și cei pe care îi autorizați aveți acces la sistemul dvs.
Intimitatea dvs., prioritatea noastră
Un cont Philips Hue este o modalitate sigură de a identifica proprietarul unui sistem Philips Hue. Vă permite să gestionați ce utilizatori și aplicații au acces la produsele dvs. În curând, va trebui să creați un cont Philips Hue. Doriți să aflați mai multe despre cum vă vom gestiona datele? Citiți Notificarea de confidențialitate
Gestionați accesul utilizatorilor
Vedeți (și controlați!) cine are acces la sistemul dvs. Philips Hue, indiferent dacă este o aplicație, un ecosistem inteligent sau un utilizator. Ajustați permisiunile în funcție de ceea ce doriți să controleze utilizatorul – doar luminile, luminile și dispozitivele de securitate sau totul.
Adăugați un strat suplimentar de securitate
Conturile ne oferă o modalitate mai consistentă de a identifica proprietarul unui sistem Philips Hue. Puteți să configurați chiar și autentificarea cu doi factori atunci când vă conectați la contul dvs.
Controlați luminile de oriunde
Cu un cont și o consolă Bridge, veți avea acces la funcția Control de la distanță. Aprindeți și stingeți luminile, verificați sistemul dvs. de securitate sau ajustați setările în aplicația Philips Hue app de oriunde.
Controlați mai multe poduri
Aveți mai multe console Bridge? În acest an, veți putea adăuga mai multe console Bridge la un singur cont și le veți putea sorta în Domicilii, pentru a menține sistemul organizat.
Comparați permisiunile utilizatorilor
Există patru tipuri de permisiuni pe care le puteți atribui utilizatorilor din contul dvs. Philips Hue. Indiferent de permisiunile pe care le aveți, veți putea întotdeauna să controlați luminile – chiar și atunci când conexiunea la internet este întreruptă.
Controlați luminile fără internet
Adăugați sau ștergeți lumini, senzori și întrerupătoare¹
Creați, editați, eliminați camere și zone
Creați, editați, eliminați automatizări
Sincronizare: Conectați aplicația la Spotify
Sincronizare: pornire sau oprire
Securitate: Armați sau dezarmați sistemul
Securitate: Vizualizați transmisia în direct și clipurile video ale camerei
Securitate: Vizualizați cronologia evenimentelor
Securitate: Primiți notificări
Securitate: Gestionați setările camerei
Securitate: Vă abonați la un plan
Securitate: Ștergeți dispozitivele de securitate
Adăugați sau eliminați Bridge
Creați, redenumiți, ștergeți domiciliul
Gestionați permisiunile utilizatorilor
Ce puteți face cu conturile Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Conectați-vă conturile Philips Hue și Spotify pentru a vedea cum luminile dvs. reacţionează la muzică. Utilizați fila Sincronizare din aplicația Hue pentru a începe - și transformați sala într-un concert personal.
Asistenți locuințe inteligente
Conectați-vă contul Philips Hue la un asistent pentru locuința inteligentă și lăsați luminile să reacționeze la comanda dvs. Spuneți-le ce să facă și o vor face - iată, fără mâini!
Securitatea locuinței inteligente
Obțineți acces la Philips Hue Secure, colecția noastră de produse și funcții pentru securitatea casei inteligente.
Întrebări și răspunsuri
Cum creez un cont Hue?
Cum creez un cont Hue?
Dacă mă înregistrez pentru un cont Hue, ce se întâmplă cu informațiile pe care le furnizez?
Dacă mă înregistrez pentru un cont Hue, ce se întâmplă cu informațiile pe care le furnizez?
Îmi pot folosi contul Hue pe dispozitive multiple?
Îmi pot folosi contul Hue pe dispozitive multiple?
Ce informații necesită un cont Hue?
Ce informații necesită un cont Hue?
Este necesară autentificarea cu doi factori pentru a vă conecta la un cont Hue?
Este necesară autentificarea cu doi factori pentru a vă conecta la un cont Hue?
Voi primi comunicări de marketing odată ce mă înregistrez pentru un cont Hue?
Voi primi comunicări de marketing odată ce mă înregistrez pentru un cont Hue?
1 Dacă un dispozitiv face parte dintr-o configurație Philips Hue Secure, numai un utilizator cu permisiuni Securitate: avansată sau de administrator îl poate șterge.