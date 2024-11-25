Conturi Philips Hue

Conturi Philips Hue

O parte esențială a Philips Hue, contul dvs. vă asigură că numai dvs. și cei pe care îi autorizați aveți acces la sistemul dvs. 

Intimitatea dvs., prioritatea noastră

Un cont Philips Hue este o modalitate sigură de a identifica proprietarul unui sistem Philips Hue. Vă permite să gestionați ce utilizatori și aplicații au acces la produsele dvs. În curând, va trebui să creați un cont Philips Hue. Doriți să aflați mai multe despre cum vă vom gestiona datele? Citiți Notificarea de confidențialitate

 

Aplicația Hue afișează ecranul Gestionare membri

Gestionați accesul utilizatorilor

Vedeți (și controlați!) cine are acces la sistemul dvs. Philips Hue, indiferent dacă este o aplicație, un ecosistem inteligent sau un utilizator. Ajustați permisiunile în funcție de ceea ce doriți să controleze utilizatorul – doar luminile, luminile și dispozitivele de securitate sau totul.

Ilustrație cu un lacăt

Adăugați un strat suplimentar de securitate

Conturile ne oferă o modalitate mai consistentă de a identifica proprietarul unui sistem Philips Hue. Puteți să configurați chiar și autentificarea cu doi factori atunci când vă conectați la contul dvs.

Un bărbat în aplicația Hue pe o parte a imaginii și o casă pe cealaltă

Controlați luminile de oriunde

Cu un cont și o consolă Bridge, veți avea acces la funcția Control de la distanță. Aprindeți și stingeți luminile, verificați sistemul dvs. de securitate sau ajustați setările în aplicația Philips Hue app de oriunde.

Controlează mai multe Hue Bridge cu contul Hue

Controlați mai multe poduri

Aveți mai multe console Bridge? În acest an, veți putea adăuga mai multe console Bridge la un singur cont și le veți putea sorta în Domicilii, pentru a menține sistemul organizat.

Comparați permisiunile utilizatorilor

Există patru tipuri de permisiuni pe care le puteți atribui utilizatorilor din contul dvs. Philips Hue. Indiferent de permisiunile pe care le aveți, veți putea întotdeauna să controlați luminile – chiar și atunci când conexiunea la internet este întreruptă.

Iluminat

Securitate: de bază

Securitate: avansată

Admin

Controlați luminile fără internet

Adăugați sau ștergeți lumini, senzori și întrerupătoare¹

Creați, editați, eliminați camere și zone

Creați, editați, eliminați automatizări

Sincronizare: Conectați aplicația la Spotify

Sincronizare: pornire sau oprire

Securitate: Armați sau dezarmați sistemul

Securitate: Vizualizați transmisia în direct și clipurile video ale camerei

Securitate: Vizualizați cronologia evenimentelor

Securitate: Primiți notificări

Securitate: Gestionați setările camerei

Securitate: Vă abonați la un plan

Securitate: Ștergeți dispozitivele de securitate

Adăugați sau eliminați Bridge

Creați, redenumiți, ștergeți domiciliul

Gestionați permisiunile utilizatorilor

Ce puteți face cu conturile Philips Hue

Aplicația Hue afișează fila Sincronizare cu Spotify

Philips Hue + Spotify

Conectați-vă conturile Philips Hue și Spotify pentru a vedea cum luminile dvs. reacţionează la muzică. Utilizați fila Sincronizare din aplicația Hue pentru a începe - și transformați sala într-un concert personal.

Descoperiți Philips Hue + Spotify
Google Nest mini, Apple HomePod mini și Amazon Echo Dot pe fundal alb.

Asistenți locuințe inteligente

Conectați-vă contul Philips Hue la un asistent pentru locuința inteligentă și lăsați luminile să reacționeze la comanda dvs. Spuneți-le ce să facă și o vor face - iată, fără mâini!

Descoperiți controlul vocal
Securitatea locuinței inteligente

Securitatea locuinței inteligente

Obțineți acces la Philips Hue Secure, colecția noastră de produse și funcții pentru securitatea casei inteligente.

Descoperiți securitatea locuinţei inteligente

Întrebări și răspunsuri

Cum creez un cont Hue?

Dacă mă înregistrez pentru un cont Hue, ce se întâmplă cu informațiile pe care le furnizez?

Îmi pot folosi contul Hue pe dispozitive multiple?

Ce informații necesită un cont Hue?

Este necesară autentificarea cu doi factori pentru a vă conecta la un cont Hue?

Voi primi comunicări de marketing odată ce mă înregistrez pentru un cont Hue?

1 Dacă un dispozitiv face parte dintr-o configurație Philips Hue Secure, numai un utilizator cu permisiuni Securitate: avansată sau de administrator îl poate șterge.