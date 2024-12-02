Asistență

Smart Home Security

Aceasta nu este doar securitate pentru o locuință inteligentă – este securitate pentru o locuință luminoasă. Camerele, senzorii de contact și luminile funcționează împreună pentru a vă menține casa în siguranță. 

Camere de securitate

Supravegheați-vă permanent locuința. Beneficiind de un flux în direct HD de 1080p, clar și bine definit, de vedere nocturnă, de un difuzor pentru comunicare în ambele sensuri și de alarme sonore, aceste camere sunt ochii și urechile dvs. atunci când nu sunteți acasă.

Senzori de contact

Liniște sufletească maximă. Atunci când sunt armați, senzorii de contact vă trimit o alertă și chiar activează luminile de îndată ce cineva deschide o fereastră, o ușă, un dulap sau un seif. Este necesară consola Philips Hue Bridge.

Planuri

Prin intermediul unui plan, obțineți mai multe caracteristici de securitate, cum ar fi zonele inteligente de detectare a mișcării, și acces la până la 60 de zile de istoric video. Alegeți dintre Basic sau Plus, în funcție de nevoile dvs.

Control prin aplicație

Alertele sunt trimise direct pe telefonul dvs. Declanșați alarme luminoase sau sonore cu o singură atingere. Cu aplicația Philips Hue, securitatea locuinței inteligente se află în palma dvs.

Criptare completă pentru securitatea locuinței inteligente de la Philips Hue

Obțineți criptare end-to-end

Confidențialitatea dvs. este prioritatea noastră. În mod implicit, fiecare cameră Philips Hue Secure folosește criptare integrală (E2EE). Toate videoclipurile, înregistrările audio și instantaneele sunt criptate cu o frază de acces pe care o aveți numai dvs.

Produse Philips Hue pentru securitatea locuinței inteligente

Începeți cu securitatea inteligentă

Obțineți tot ce aveți nevoie pentru a configura un sistem de securitate pentru locuințe inteligente cu un kit de bază. Veți beneficia de cele mai bune caracteristici la cel mai bun raport calitate-preț - și de liniște instantanee pentru locuință și portofelul dvs.

Personalizați securitatea locuinței inteligente

Hue Bridge

Hue

Configurare simplă
Control inteligent
Adaugă până la 50 lumini
Controlați prin intermediul vocii
Senzor contact Secure

Hue

Instalare wireless
Automatizează lumina
Durata de viață lungă a bateriei (zile)
Se montează pe uși și ferestre
Senzor contact Secure

Hue

Instalare wireless
Automatizează lumina
Durata de viață lungă a bateriei (zile)
Se montează pe uși și ferestre
Extensie cablu de exterior 5 m

Hue

Cablu prelungitor
Lungime de 5 m
Negru
Cameră Secure cu cablu cu suport de birou

Hue

Criptare de la un capăt la altul
1080P HD video
Se conectează la priză
Suport inclus
Cablu Secure împotriva căderii

Hue

Compatibil cu toate camerele Secure
Fabricat din materiale de înaltă calitate
Îngreunează îndepărtarea nedorită
Recomandat pentru camerele instalate la o înălțime mai mare de 2 m
Spot de exterior Lily

Hue cu ambianță albă și color

LED integrat
Lumină albă și colorată
Sistem de tensiune joasă – unitate de bază
Control inteligent cu Hue Bridge*

Întrebări și răspunsuri

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate