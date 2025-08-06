Informare privind prelucrarea datelor

3. Cum poți accesa, partaja și șterge Date?

Poți obține acces fie direct, fie indirect. Accesul direct îți permite să preiei datele despre produs în timp real, în timp ce, în cazul accesului indirect, vei primi datele (ca date disponibile imediat) într-un fișier prin e-mail. Poți face o cerere prin intermediul formularului de înscriere online și poți selecta tipul de acces pe care îl preferi. Pentru a obține acces direct, trebuie să fii „Administrator” / „Proprietar” cu un cont Hue, deoarece acesta îți oferă acces la toate datele dispozitivelor din locuința ta.

Pentru acces direct la datele despre produs, reține că aproape toate produsele noastre Hue (altele decât Hue sync box) au o interfață Zigbee. Protocolul Zigbee este disponibil în mod public la https://csa-iot.org/ și permite accesul la datele despre produs de la luminile și accesoriile Hue - nu este necesar un Bridge Philips Hue. Cu toate acestea, dacă un produs Hue este conectat la un Bridge Philips Hue, cea mai bună modalitate de a accesa datele despre produs este prin interfața CLIP a Bridge-ului Philips Hue (local), pe care o vom pune la dispoziție la cererea ta prin intermediul formularului online. Îți acordăm apoi un drept limitat, revocabil, netransferabil și neexclusiv de a accesa și utiliza API-ul, strict pentru recuperarea Datelor despre Produs. Acest drept nu include posibilitatea de a transfera sau de a partaja accesul cu alte persoane. Nu ai dreptul să modifici, adaptezi sau editezi API-ul; să copiezi, să distribui, să partajezi, să afișezi, să postezi sau să transmiți nicio parte a acestuia; și/sau să efectuezi inginerie inversă, să decompilezi, să dezasamblezi sau să creezi lucrări derivate din acesta. Acest drept nu include posibilitatea de a utiliza API-ul pentru modificarea stării și setărilor dispozitivului (dar, bineînțeles, dacă dorești să faci și acest lucru, te poți înregistra pentru a utiliza API-ul nostru în „Scopul Dezvoltatorului” – consultă https://developers.meethue.com/). API-ul și orice materiale aferente, inclusiv îmbunătățiri sau modificări, rămân proprietatea noastră (și a licențiatorilor noștri) și sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală. Nu vei utiliza API în niciun mod care încalcă legile sau ordinele judecătorești sau care ne-ar putea dăuna nouă sau altora. Nu vei introduce programe malware, viruși sau alte componente dăunătoare și nici nu vei încerca să dezactivezi sau să ocolești nicio caracteristică de securitate a sistemelor noastre. Reține că nu garantăm acces neîntrerupt, prompt, securizat sau fără erori a API.

Dacă dorești să partajezi datele despre produse (din produsele Hue conectate la un Bridge Hue), prin acces direct, cu cineva din Europa (o „terță parte”), nicio problemă - este simplu! Urmează acești pași simpli:

Pasul 1: Roagă terța parte să acceseze https://developers.meethue.com/.

Pasul 2: Terța parte va trebui să se înregistreze și să urmeze instrucțiunile de pe pagina respectivă.

Pasul 3: După înregistrare, terța parte poate solicita acreditări de integrare cloud-to-cloud.

Pasul 4: Pentru a obține permisiunea ta de a accesa datele despre produs, iată ce se întâmplă:

· Terța parte poate crea un link de solicitare de autorizare

Cu acest link, te poți conecta la contul tău Hue și poți acorda terței părți o permisiune de acces.

Pasul 5: După ce acorzi permisiunea, terțul va primi acces și poate începe să utilizeze API-ul pentru a vizualiza datele despre produs în timp real.

Poți oricând solicita încheierea partajării datelor prin intermediul contului dvs. Hue (conectează-te la https://www.philips-hue.com/account).

Utilizarea API-urilor noastre pentru a obține Datele despre Produs este reglementată de termeni specifici (care trebuie acceptați de către terți în cadrul Pasului 2 de mai sus) pentru a acorda terților drepturile de a obține Datele despre Produs și pentru a proteja drepturile noastre și sistemul Hue pentru toți utilizatorii Hue.

Dacă dorești ca un terț parte să primească datele tale (ca date disponibile imediat) prin acces indirect, ne poți anunța selectând această opțiune în formularul online.

Vom transfera doar Datele despre Produse și Datele despre Serviciile Aferente pe care le soliciți sau autorizezi, inclusiv informațiile aferente utilizării acestora (de exemplu, metadate). Nu vom partaja datele tale cu caracter personal fără consimțământul tău explicit. Ar trebui să te asiguri că persoanele cu care partajezi datele despre produse și datele privind serviciile conexe le protejează și le utilizează în mod responsabil. De exemplu, le protejează prin măsuri de securitate adecvate și le utilizează doar pentru a furniza serviciul pe care îl soliciți de la ele. Acestea nu au voie să utilizeze datele despre produs și datele privind serviciile conexe pentru a dezvolta produse care concurează cu produsele Hue și nu pot vinde sau partaja datele despre produs și datele privind serviciile conexe cu nimeni care nu este autorizat.

Ești de acord să utilizezi Datele despre Produse și Datele despre Serviciile Aferente în mod responsabil și să nu le partajezi în moduri dăunătoare.

Partajarea datelor despre produse și a datelor despre servicii aferente este un serviciu gratuit.

Dorești să ștergi datele?

Iată cum poți face acest lucru, în funcție de tipul de date: