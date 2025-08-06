Asistență
Informare privind prelucrarea datelor

Informare privind prelucrarea datelor

Informare privind prelucrarea datelor pentru Hue („Informare privind prelucrarea datelor”) - Europa 

Versiune: Septembrie 2025 

Această informare privind prelucrarea datelor explică modul în care poți accesa și partaja anumite informații legate de produsele și serviciile Hue, ce tipuri de date sunt vizate și cum le gestionăm în Europa. Nu uita să verifici anexa (anexele) pentru detalii suplimentare importante sau excepții care se pot aplica.

Suntem Signify Netherlands B.V., compania din spatele produselor și serviciilor Hue, situată în High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Țările de Jos. Poți vedea mai multe informații despre compania noastră mai jos - consultă secțiunea „Cum ne poți contacta”.

Când folosim „tu”, ne referim la „Administratorul”/„Proprietarul” sau „Utilizatorul autorizat” al unui sistem Hue - consultă secțiunea 2 din Termenii de utilizare Hue pentru a înțelege dacă ești un „Administrator”/„Proprietar” sau „Utilizator autorizat”. Dacă ești un „Utilizator autorizat”, nu vei avea acces la Datele generate de produsele și serviciile Hue din locuința ta – cu excepția Datelor asociate propriului cont – spre deosebire de un „Administrator” / „Proprietar”, care are drepturi de acces mai ample. Un avertisment: este posibil să solicităm unele detalii - și un cont Hue - pentru a confirma dacă ești „Administratorul”/„Proprietarul” sau „Utilizatorul autorizat”, atunci când este necesar - acest lucru ne ajută să îți păstrăm datele în siguranță și să ne asigurăm că acestea ajung doar la persoana potrivită.

Pentru datele cu caracter personal, Notificarea de confidențialitate se aplică și are prioritate față de prezenta Notificare privind datele.

Când menționăm anumiți termeni în această Notificare privind datele — cum ar fi „Date disponibile imediat” sau „Titularul datelor” — îi folosim așa cum sunt definiți în Legea UE privind datele. Poți găsi un glosar la sfârșitul acestei Informări privind prelucrarea datelor pentru a explica unii dintre termenii cheie. Ca să știi, aceste definiții sunt simplificate pentru a fi mai ușor de înțeles, la fel ca restul acestei Informări privind prelucrarea datelor. Pentru formularea juridică exactă, poți verifica întotdeauna definițiile din Legea privind datele din UE.

1. Ce date sunt incluse? (tip, format, frecvența și volumul datelor colectate)

Datele la care face referire prezenta Informare privind prelucrarea datelor sunt indicate în Anexă(e) și se aplică pentru Europa – folosim termenul „Date” în această Informare privind prelucrarea datelor pentru „Date disponibile imediat”, dacă nu specificăm altfel.

Am grupat datele în două secțiuni: „Date despre produse” și „Date despre servicii conexe”.

Tabelul de mai jos îți oferă informații suplimentare:

 

Date despre produs

Date despre serviciile conexe

Format

JSON

JSON

Frecvența colectării datelor

De obicei, 10-100 de înregistrări de date pe zi, în funcție de utilizarea sistemului

De obicei, între 0 și 100 de înregistrări de date pe zi, în funcție de utilizarea sistemului

Volum

De obicei 30-400KB pe zi

De obicei 0-400 KB pe zi

Generare continuă și în timp real a datelor

Datele despre produse sunt generate doar atunci când au loc evenimente sau se schimbă stări.

 

2. Cum stocăm datele?

Vom păstra Datele până la 2 (doi) ani de la data colectării acestora, cu excepția cazului în care specificăm altfel.

Unele produse Hue sunt capabile să stocheze indirect date pe un server aflat la distanță. Consultați Anexa 1 pentru mai multe informații despre fiecare produs Hue.

Datele produselor sunt stocate doar temporar și sunt suprascrise atunci când se înregistrează o nouă stare. Nu se salvează istoricul sau activitățile anterioare pe dispozitiv.

Dacă stocăm Date, o facem pe servere bazate pe cloud. Este posibil să transferăm Date către țări situate în afara Spațiului Economic European. Pentru mai multe informații pe această temă, consultă secțiunea „Când îți transferăm datele în afara țării” din Notificarea de confidențialitate.

3. Cum poți accesa, partaja și șterge Date?  

Poți obține acces fie direct, fie indirect. Accesul direct îți permite să preiei datele despre produs în timp real, în timp ce, în cazul accesului indirect, vei primi datele (ca date disponibile imediat) într-un fișier prin e-mail. Poți face o cerere prin intermediul formularului de înscriere online și poți selecta tipul de acces pe care îl preferi. Pentru a obține acces direct, trebuie să fii „Administrator” / „Proprietar” cu un cont Hue, deoarece acesta îți oferă acces la toate datele dispozitivelor din locuința ta.

Pentru acces direct la datele despre produs, reține că aproape toate produsele noastre Hue (altele decât Hue sync box) au o interfață Zigbee. Protocolul Zigbee este disponibil în mod public la https://csa-iot.org/ și permite accesul la datele despre produs de la luminile și accesoriile Hue - nu este necesar un Bridge Philips Hue. Cu toate acestea, dacă un produs Hue este conectat la un Bridge Philips Hue, cea mai bună modalitate de a accesa datele despre produs este prin interfața CLIP a Bridge-ului Philips Hue (local), pe care o vom pune la dispoziție la cererea ta prin intermediul formularului online. Îți acordăm apoi un drept limitat, revocabil, netransferabil și neexclusiv de a accesa și utiliza API-ul, strict pentru recuperarea Datelor despre Produs. Acest drept nu include posibilitatea de a transfera sau de a partaja accesul cu alte persoane. Nu ai dreptul să modifici, adaptezi sau editezi API-ul; să copiezi, să distribui, să partajezi, să afișezi, să postezi sau să transmiți nicio parte a acestuia; și/sau să efectuezi inginerie inversă, să decompilezi, să dezasamblezi sau să creezi lucrări derivate din acesta. Acest drept nu include posibilitatea de a utiliza API-ul pentru modificarea stării și setărilor dispozitivului (dar, bineînțeles, dacă dorești să faci și acest lucru, te poți înregistra pentru a utiliza API-ul nostru în „Scopul Dezvoltatorului” – consultă https://developers.meethue.com/). API-ul și orice materiale aferente, inclusiv îmbunătățiri sau modificări, rămân proprietatea noastră (și a licențiatorilor noștri) și sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală. Nu vei utiliza API în niciun mod care încalcă legile sau ordinele judecătorești sau care ne-ar putea dăuna nouă sau altora. Nu vei introduce programe malware, viruși sau alte componente dăunătoare și nici nu vei încerca să dezactivezi sau să ocolești nicio caracteristică de securitate a sistemelor noastre. Reține că nu garantăm acces neîntrerupt, prompt, securizat sau fără erori a API.

Dacă dorești să partajezi datele despre produse (din produsele Hue conectate la un Bridge Hue), prin acces direct, cu cineva din Europa (o „terță parte”), nicio problemă - este simplu! Urmează acești pași simpli:

Pasul 1: Roagă terța parte să acceseze https://developers.meethue.com/.

Pasul 2: Terța parte va trebui să se înregistreze și să urmeze instrucțiunile de pe pagina respectivă.

Pasul 3: După înregistrare, terța parte poate solicita acreditări de integrare cloud-to-cloud.

Pasul 4: Pentru a obține permisiunea ta de a accesa datele despre produs, iată ce se întâmplă:

· Terța parte poate crea un link de solicitare de autorizare

Cu acest link, te poți conecta la contul tău Hue și poți acorda terței părți o permisiune de acces.

Pasul 5: După ce acorzi permisiunea, terțul va primi acces și poate începe să utilizeze API-ul pentru a vizualiza datele despre produs în timp real.

Poți oricând solicita încheierea partajării datelor prin intermediul contului dvs. Hue (conectează-te la https://www.philips-hue.com/account).

 

Utilizarea API-urilor noastre pentru a obține Datele despre Produs este reglementată de termeni specifici (care trebuie acceptați de către terți în cadrul Pasului 2 de mai sus) pentru a acorda terților drepturile de a obține Datele despre Produs și pentru a proteja drepturile noastre și sistemul Hue pentru toți utilizatorii Hue.

Dacă dorești ca un terț parte să primească datele tale (ca date disponibile imediat) prin acces indirect, ne poți anunța selectând această opțiune în formularul online.

Vom transfera doar Datele despre Produse și Datele despre Serviciile Aferente pe care le soliciți sau autorizezi, inclusiv informațiile aferente utilizării acestora (de exemplu, metadate). Nu vom partaja datele tale cu caracter personal fără consimțământul tău explicit. Ar trebui să te asiguri că persoanele cu care partajezi datele despre produse și datele privind serviciile conexe le protejează și le utilizează în mod responsabil. De exemplu, le protejează prin măsuri de securitate adecvate și le utilizează doar pentru a furniza serviciul pe care îl soliciți de la ele. Acestea nu au voie să utilizeze datele despre produs și datele privind serviciile conexe pentru a dezvolta produse care concurează cu produsele Hue și nu pot vinde sau partaja datele despre produs și datele privind serviciile conexe cu nimeni care nu este autorizat.

Ești de acord să utilizezi Datele despre Produse și Datele despre Serviciile Aferente în mod responsabil și să nu le partajezi în moduri dăunătoare.

Partajarea datelor despre produse și a datelor despre servicii aferente este un serviciu gratuit.

 

Dorești să ștergi datele?
Iată cum poți face acest lucru, în funcție de tipul de date:

  • Date (ca date imediat disponibile): Îți poți șterge contul Hue prin intermediul meniului de setări disponibil în aplicația Hue sau pe site-ul web Philips Hue. De asemenea, ne poți trimite o cerere de ștergere a datelor cu caracter personal.
  • Pentru datele de pe dispozitiv: Resetează produsul Hue la setările din fabrică.
  • Pentru datele stocate local în aplicațiile Hue: Poți pur și simplu să dezinstalezi aplicația.

4. Cum folosim datele?

Explicăm în secțiunea 3b din Termeni de utilizare Hue modul în care noi și afiliații noștri din grupul Signify folosim datele.  Vom partaja datele cu terți numai după cum a fost menționat anterior.

5. Cum ne poți contacta

Dacă ai întrebări sau ai nevoie de asistență, nu ezita să contactezi echipa noastră prin intermediul adresei https://www.philips-hue.com/support.

Atenție — Nu suntem întotdeauna Titularul datelor. Dacă utilizezi un sistem terț pentru a conecta produsele Hue, acea terță parte poate deveni Titularul datelor în locul nostru. Este posibil să fie nevoie să îți exerciți drepturile de acces față de terțul respectiv. Pentru mai multe detalii, consultă anexa (anexele). 

6. Conțin datele secrete comerciale?

Gândește-te la un secret comercial ca la modul unic în care fabricăm un produs sau un serviciu. Este ceva valoros pe care am dori să-l protejăm, astfel încât nimeni altcineva să nu-l poată folosi pentru a concura cu noi. Unele Date pot conține secrete comerciale. Dacă este cazul, te vom anunța - iar secretul comercial aparține Signify Holding B.V.

7. Reclamații și soluționarea litigiilor

Ai dreptul de a depune plângeri cu privire la practicile noastre de prelucrare a datelor la autoritatea competentă din țara ta de reședință.

8. Cât timp se aplică acest lucru?

Atâta timp cât utilizezi în mod activ produsele și serviciile Hue ca „Administrator”, „Proprietar” sau „Utilizator autorizat”, îți vei păstra drepturile de acces și partajare. Acest lucru se bazează și pe durata de păstrare a datelor.

Din când în când, putem actualiza această Informare privind prelucrarea datelor, de exemplu în cazul în care produsele, serviciile sau datele se modifică. Dacă vom face acest lucru, vom publica Informarea actualizată privind datele pe site-ul nostru web Philips Hue. 

9. Glosarul nostru pentru Legea privind datele

Consultă glosarul nostru de mai jos pentru a înțelege termenii cheie utilizați în această Informare privind prelucrarea datelor. Reține: Am simplificat aceste definiții pentru a le face mai ușor de înțeles. Pentru formularea legală oficială, poți consulta Legea UE privind datele.

a.       Produs conectat: Acest lucru înseamnă pur și simplu un dispozitiv inteligent - ceva care preia informații despre cum îl utilizezi sau ce se întâmplă în jurul său și poate partaja aceste informații fie prin internet, printr-o rețea wireless, fie direct de pe dispozitiv. Ori de câte ori menționăm Produs Hue În această Informare privind prelucrarea datelor, vorbim despre un Produs Conectat.

b.       Titularul datelor: Aceasta este partea - ca și noi - care colectează Date despre produs și Date despre servicii conexe ale produselor sau serviciilor Hue. Suntem Titularul datelor atunci când ni se permite să utilizăm sau să partajăm aceste date, în baza legii sau a ceea ce am convenit cu tine.

c.        Europa: Această Informare privind prelucrarea datelor se aplică utilizatorilor din Uniunea Europeană. Dacă utilizezi produse și servicii Hue care sunt disponibile în UE, această Informare privind prelucrarea datelor este relevantă pentru tine.

d.       Date despre produs: Acestea sunt informațiile pe care le creează produsul Hue atunci când este utilizat - cum ar fi când este pornit și oprit sau cât de des este utilizat. Sunt date pe care produsul este conceput să le partajeze, fie prin internet, printr-o rețea wireless, fie direct de pe dispozitiv. Poate fi accesat de tine, de noi sau, uneori, de o terță parte.

e.       Date disponibile imediat: Acesta este tipul de date pe care le avem deja în cloud-ul nostru de la produsul Hue sau de la serviciile conexe, cum ar fi modul în care este utilizat produsul sau setările acestuia. Sunt date la care avem acces și la care putem ajunge cu ușurință, fără pași complicați.

f.         Serviciu conex: Acesta este reprezentat de componentele digitale — cum ar fi aplicațiile sau software-ul — de care produsul tău Hue are nevoie pentru a funcționa corect. O parte din acesta vine odată cu produsul atunci când îl cumperi, iar fără el, produsul tău s-ar putea să nu facă ceea ce ar trebui să facă. Alteori, ar putea fi adăugat ulterior (de noi sau de o terță parte) pentru a actualiza sau a ajusta modul în care funcționează produsul tău. Ori de câte ori menționăm Servicii sau aplicații Hue În această Informare privind prelucrarea datelor, vorbim despre un Serviciu conex.

g.     Date despre servicii conexe: Acestea reprezintă amprenta digitală care se creează atunci când utilizezi servicii conectate la produsul tău Hue, cum ar fi utilizarea aplicației, setarea rutinelor sau activarea automatizărilor. Acestea includ acțiuni pe care alegi să le faci (cum ar fi schimbarea unei setări) și lucruri care se întâmplă în fundal în timp ce utilizezi serviciul.

Anexa 1 Produse conectate (produse Hue)

 

Tipul de date al produsului

Capacitatea de a stoca date pe un server la distanță

Întrerupătoare

Apăsări de butoane, nivel baterie, stare conectivitate, configurație dispozitiv

Da, indirect.

 

Notă: Produsele conectate pot fi legate la o infrastructură cloud prin gateway/Bridge/dispozitiv de control, de exemplu Philips Hue Bridge, orice alt bridge Zigbee-to-IP, un router care utilizează tehnologia Matter, un dispozitiv Amazon Alexa, Google Home sau Apple Home, o aplicație smartphone și altele[1].

Senzori de mișcare

Mișcare, temperatură2, nivel de lumină[2], nivel baterie, stare conectivitate, configurație dispozitiv

Senzori de deschidere/închidere

Deschidere-închidere, detectare manipulare, nivel baterie, stare conectivitate, configurație dispozitiv

Corpuri de iluminat

Pornit/oprit, nivel de intensitate, temperatură culoare, culoare, dinamică, parametri de rețea, starea conectivității, setările dispozitivului

Dispozitive cu lumini și întrerupătoare

Verifică datele enumerate în secțiunile privind luminile și întrerupătoarele mai sus

Priză inteligentă

Pornit/oprit, parametri de rețea, starea conectivității, configurația dispozitivului

Sonerie

Activare/dezactivare sunet, volum sunet, identificator sunet, durată, stare conectivitate, setări dispozitiv

Hue Bridge

Setări și stări legate de lumină, cameră, zonă, scenă, zonă de divertisment, zonă de mișcare, dispozitiv, automatizare, buton pentru conectare, stare de conectivitate, setări dispozitiv

Da

Cameră și Video Interfon

Date multimedia (video, imagine și audio),

detectare a evenimentelor de mișcare, a obiectelor și a sunetului, nivelul bateriei (pentru camerele cu baterie), starea conectivității, apăsări ale butoanelor (pentru sonerie), setările dispozitivului

Da

Hue sync box

Date de utilizare, cum ar fi sincronizarea luminii activată/dezactivată, modul, durata; starea conectivității, setările dispozitivului

Da

 

 

[1] Signify nu este titularul datelor dacă Produsele Conectate sunt utilizate cu un gateway/bridge/dispozitiv de control terț, altul decât Philips Hue Bridge.

[2] Senzorii de mișcare sunt capabili să măsoare temperatura și nivelul de lumină în mod continuu și în timp real. 

Servicii conexe din Anexa 2 (servicii Hue)

 

Tip de date privind serviciul conex

Aplicația Hue[3]

Date despre modul în care aplicația este utilizată pentru controlul luminii, descărcarea, crearea și utilizarea scenelor, automatizări, Hue Secure, sincronizarea luminii (de divertisment) și configurațiile sistemului Hue

Aplicația Hue Sync TV3

Date de utilizare, cum ar fi activarea/dezactivarea sincronizării luminii, modul, durata; starea conectivității, setările aplicației

Aplicație PC3

Servicii Hue Secure Cloud3

Date privind modul în care sunt utilizate serviciile Hue Secure în ceea ce privește armarea/dezarmarea, evenimentele legate de vizualizarea live și vizualizarea clipurilor video, evenimentele de securitate, inclusiv notificările push, cronologia, alarmele (luminoase), ceea ce Hue Bridge a identificat ca eveniment deosebit, setările de securitate și de configurare ale camerei

Servicii generale Hue Cloud3

Date care permit localizarea Hue Bridge, conectarea aplicațiilor și a serviciilor (inclusiv aplicații și servicii terțe) prin intermediul cloud-ului la Hue Bridge. Gestionarea dispozitivelor, localizarea geografică pe baza adresei IP, date legate de cont și de Sistemul instalat în locuința ta

 

[3] Cantitatea de date depinde de consimțământul Utilizatorului pentru colectarea de date analitice opționale.

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate