Tehnologia din spatele consolei Hue Bridge este avansată, însă configurarea acesteia este simplă. Funcționează în orice locuință care are un router și tot ce trebuie să faceți este să o conectați pentru a începe. În plus, trebuie să o configurați o singură dată. După instalare, puteți uita de consola Hue Bridge, dar ea va continua să vă ofere control deplin.