Cu Philips Hue, nu veți beneficia doar de caracteristici inteligente, ci veți obține o configurație de locuință inteligentă care funcționează împreună fără probleme.
Tot ce poate face Philips Hue
Locuința dvs., mai inteligentă ca niciodată
Control automat al luminii. Personalizare ușoară. Accesorii inteligente. Indiferent de modul în care le utilizați, aceste caracteristici fac viața mult mai ușoară.
Controlați-vă luminile de oriunde
Obțineți acces complet la sistemul dvs. de iluminat inteligent și controlul securizat asupra luminilor dvs., de oriunde din lume, prin intermediul unei conexiuni la internet.
Control avansat al luminii
Aprindeți și stingeți automat luminile, la setarea dorită. Treziți-vă mai natural și adormiți mai ușor cu ajutorul luminii. Philips Hue controlează luminile în locul dvs.
Conectați accesorii wireless
Adăugați și personalizați întrerupătoarele cu variator, senzorii de mișcare, întrerupătorul rotativ tactil unic, butoanele inteligente și multe altele. Adaptați-le configurației (și stilului dvs. de viață!) pentru un control complet personalizat asupra sistemului.
Conectați asistentul dvs. preferat pentru locuința inteligentă
Asociați-vă configurația cu un asistent pentru locuința inteligentă pentru a vă controla luminile prin intermediul comenzilor vocale. Trebuie doar să rostiți comanda specifică luminilor activate prin intermediul vocii.
Extindeți-vă colecția
Iluminatul inteligent nu este doar pentru interiorul locuinței dvs., ci și pentru exterior! Extindeți-vă colecția Philips Hue cu spoturi luminoase pentru exterior, lămpi de perete, benzi luminoase și multe altele.
Sistem intuitiv, tehnologie de încredere
O consolă Hue Bridge vă menține sistemul actualizat cu caracteristici intuitive și cu cea mai nouă tehnologie, permite produselor dvs. să funcționeze împreună fără probleme și multe altele. Vedeți exact ce poate să facă (și cum o face).
Actualizări automate
Consola Hue Bridge se actualizează automat și, de asemenea, vă actualizează automat produsele Philips Hue. Aceasta înseamnă că veți avea întotdeauna cele mai noi tehnologii de securitate, caracteristici inteligente și multe altele.
Tehnologie de încredere
Produsele Philips Hue prezintă un cip Zigbee care le permite să funcționeze împreună, cu timpi de răspuns instantaneu și o conexiune ultra-stabilă. Sistemul dvs. folosește aceste cipuri pentru a crea o rețea mesh, extinzând raza de acoperire cu fiecare lumină pe care o adăugați.
Fără întârziere Wi-Fi
Sistemul dvs. de iluminat inteligent folosește o conexiune Zigbee, datorită căreia conexiunea dvs. la internet nu va fi suprasolicitată atunci când controlați luminile.
Toate setările dvs. într-un singur loc
Schimbați furnizorii de internet sau înlocuiți routerul? Deoarece setările dvs. sunt stocate în consola Hue Bridge, tot ce trebuie să faceți este să o conectați la noul router, așadar nu este nevoie să setați din nou luminile!
Configurare ușoară, control ușor
Tehnologia din spatele consolei Hue Bridge este avansată, însă configurarea acesteia este simplă. Funcționează în orice locuință care are un router și tot ce trebuie să faceți este să o conectați pentru a începe. În plus, trebuie să o configurați o singură dată. După instalare, puteți uita de consola Hue Bridge, dar ea va continua să vă ofere control deplin.
Cele mai inteligente locuințe lucrează împreună
Philips Hue funcționează cu nenumărate alte dispozitive, platforme și asistenți pentru locuința inteligentă, pentru a vă ajută să sporiți confortul vieții de zi cu zi.
Valorificați la maximum iluminatul inteligent
Iluminat ambiental
Creați atmosfera cu o lumină inteligentă colorată, care se potrivește dispoziției dvs.
Lumină înconjurătoare
Sincronizați luminile cu emisiunile TV, filmele, jocurile și muzica.
Iluminat pentru starea de bine
Treziți-vă cu blândețe, adormiți mai ușor și bucurați-vă de mai multă energie cu ajutorul luminii.
Obțineți totul cu Philips Hue Bridge
Suita completă de caracteristici de iluminat inteligent este la îndemâna dvs.! Adăugarea unei console Hue Bridge la configurația dvs. durează doar câteva minute și îmbunătățește modul în care interacționați cu Philips Hue.
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.