Descoperiți securitatea luminoasă a locuinței atunci când luminile inteligente, camerele și senzorii funcționeze în perfectă armonie cu aplicația. Cu un Bridge, beneficiați de întregul ecosistem Philips Hue Secure.
Securitate pentru locuințe inteligente: sistemul
Preveniți oaspeții nedoriți
Indiferent dacă ieșiți în oraș sau mergeți la somn, armați-vă sistemul Secure cu o singură atingere. Nu uitați să porniți automatizarea simulării prezenței pentru a face să pară că sunteți acasă dacă plecați!
Detectați persoanele
Camerele și senzorii Secure vor detecta orice mișcare care are loc în raza lor vizuală și vor reacționa instantaneu pe baza setărilor dvs. personalizate.
Primiți imediat notificări
Aflați exact unde și când a fost detectată mișcare cu o notificare trimisă direct pe dispozitivul dvs. mobil. Cu un plan Secure, puteți vedea chiar și dacă mișcarea a fost realizată de o persoană, un animal, un vehicul sau un pachet.
Verificați răspunsul dvs.
Verificați vizualizarea live din Centrul de securitate pentru a vedea ce (sau cine!) a declanșat alerta de mișcare – apoi alegeți ce să faceți în continuare. Dacă aveți un plan Secure, puteți, de asemenea, să verificați istoricul video salvat în cronologie.
Descurajați potențialele amenințări
Vi se pare suspect? Declanșați o alarmă care să aprindă luminile sau să declanșeze sirena de pe camera Secure cu o simplă atingere în aplicație. Puteți chiar să folosiți vorbirea în două sensuri pentru a avertiza un potențial intrus - sau pur și simplu să salutați o față prietenoasă.
Control complet cu aplicația Hue
Aveți uneltele – acum faceți cunoștință cu creierul! Cu Centrul de securitate din aplicația Hue, securitatea casei dvs. va fi mai luminoasă ca niciodată, cu funcții avansate, automatizări și multe altele.
Obțineți totul cu Philips Hue Bridge
Bridge oferă o suită completă de funcții inteligente pentru configurația Secure - alarme luminoase, automatizări și multe altele - precum și posibilitatea de a extinde configurația de securitate pentru locuinţă (sau de iluminat inteligent!).
Intimitatea dvs., prioritatea noastră
Criptare end-to-end. Autentificare cu doi factori. Un cod de acces unic pentru a accesa clipurile video și istoricul. Philips Hue Secure a fost proiectat având în vedere confidențialitatea dvs. Doriți să aflați mai multe despre cum vă vom gestiona datele?
Întrebări și răspunsuri
Ce produse Philips Hue funcționează cu o configurare Secure?
De ce am nevoie pentru a începe să folosesc caracteristicile de securitate Philips Hue?
Cum pot utiliza sistemul de securitate atunci când cred că există un intrus în locuința mea?
Cum îmi îmbunătățește o consolă Hue Bridge sistemul Secure?
Există o perioadă de încercare gratuită pentru caracteristicile plătite ale planului Secure?
Nu puteți găsi un răspuns?
