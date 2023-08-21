Philips Hue Secure vă permite să vă odihniți cu senzația că cineva este mereu acasă – iar planurile Secure vă permit să alegeți exact cum să vă monitorizați casa în timp real. Alegeți-l pe cel mai bun pentru configurația dvs. pentru a profita la maximum de securitatea luminoasă a locuinței cu Philips Hue.
Planuri de securitate a locuinței
Gratuit
Camerele Philips Hue Secure oferă acces instantaneu gratuit la funcții standard, inclusiv streaming live, alarme luminoase și sonore, notificări instantanee și multe altele.
Plan de bază
Obțineți 30 de zile de istoric video, plus funcții avansate, cum ar fi zone de activitate, clipuri video și alerte chiar mai inteligente. Obțineți acest plan pentru până la două camere și plătiți pentru fiecare cameră.
Plan Plus
Obțineți 60 de zile de istoric video, plus funcții avansate, cum ar fi zone de activitate, clipuri video și alerte chiar mai inteligente. Obțineți acest plan pentru până la 10 camere și plătiți un tarif fix pentru toate.
Comparați planurile de securitate a locuinței
Streaming live
Alarme luminoase și sonore¹ ²
Notificări de mișcare instantanee¹
Criptare video completă
Zone de întrerupere
Instantanee video
Înregistrare de clipuri video unul după celălalt
Zone de activitate
Detectarea persoanelor, animalelor, vehiculelor și pachetelor cu ajutorul inteligenței artificiale
Istoric video
Camere
Deblocați funcții avansate cu un plan
Înregistrare clipuri video
Cu un plan, camera începe să înregistreze imediat ce este detectată o mișcare, apoi criptează înregistrarea video, o salvează în cloud și vă permite să o exportați pe dispozitivul dvs. mobil.
Zone de activitate și zone pentru pachete
Creați o zonă pentru alerte mai detaliate care vă informează dacă o persoană, un pachet sau un vehicul a declanșat camera. Puteți chiar să excludeți zone, cum ar fi trotuarul, pentru a evita alertele inutile.
Istoric video
Alegeți dintre un istoric video de 30 sau 60 de zile, apoi vizualizați înregistrările efectuate de camera dvs. în timpul evenimentelor de mișcare detectate în această perioadă.
Întrebări și răspunsuri
Planurile Secure au o limită în ceea ce privește numărul de camere pe care le pot adăuga?
Cum pot vedea câte zile au mai rămas din perioada de încercare gratuită de 30 de zile a unui plan Secure?
Caracteristicile avansate de care beneficiez cu un plan Secure necesită o consolă Philips Hue Bridge?
Care este politica de rambursare pentru planurile Secure?
Nu puteți găsi un răspuns?
Obțineți totul cu Philips Hue Bridge
Bridge vă oferă o suită completă de caracteristici de securitate inteligentă a locuinței: alarme luminoase, automatizarea prezenței mimice și capacitatea de a vă extinde configurația de securitate sau de iluminat inteligent a locuinței.
¹Consolă Philips Hue Bridge necesară.
²Sunt necesare lumini Philips Hue.
³Maximum 10 camere.
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.