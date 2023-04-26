În afară de o singură culoare, puteți utiliza comenzi vocale pentru a seta rețete de lumină concepute de designeri de iluminat pentru a oferi cea mai bună lumină pentru activitățile dvs. zilnice sau scenarii care oferă o combinație de culori. Înainte de a putea utiliza aceste comenzi, trebuie să salvați în HomeKit scenariile pe care doriți să le utilizați.