Atunci când asociați Philips Hue cu Apple Home, puteți folosi Siri pentru a vă controla luminile prin intermediul vocii.
Care sunt comenzile vocale Siri de care aveți nevoie?
Principalele 10 comenzi Siri pentru Philips Hue
- Turn on the lights. (Aprinde luminile.)
- Turn off the lights. (Stinge luminile.)
- Turn off the lights downstairs. (Stinge luminile la parter.)
- Turn the living room lights all the way up. (Aprinde la maximum luminile din camera de zi.)
- Adjust the brightness downstairs to 50%. (Reglează luminozitatea la parter la 50 %.)
- What lights are on in the living room? (Ce lumini sunt aprinse în camera de zi?)
- Make the lights in the bedroom blue. (Schimbă culoarea luminilor din dormitor în albastru.)
- Good morning. (Bună dimineața.)
- Good night. (Noapte bună.)
- Turn on Read in the living room. (Activează luminile de citit în camera de zi.)
Comenzile Siri de bază
- Find all my Hue lights. (Găsește toate luminile Hue.)
- Turn on the desk light. (Aprinde lampa de birou.)
- Are the lights on downstairs? (Sunt aprinse luminile la parter?)
- Make my living room brighter. (Mărește intensitatea luminilor din camera de zi.)
Comenzile Siri pentru culori
- Turn the living room light blue. (Schimbă culoarea luminii din camera de zi în albastru deschis.)
- Set the entryway lights to gold. (Setează culoarea luminilor de la intrare la auriu.)
- Make my lights lime green. (Schimbă culoarea luminilor în verde lime.)
- Set the family room lights to purple. (Setează culoarea luminilor din camera de familie la violet.)
- Make my bedside table lamp pink. (Schimbă culoarea luminii lămpii de pe noptieră în roz.)
- Turn the kitchen lights orange. (Schimbă culoarea luminilor din bucătărie în portocaliu.)
Luminile inteligente Philips Hue oferă 16 milioane de culori, așadar descătușați-vă creativitatea atunci când îi solicitați lui Siri să seteze culorile. Alegeți culori mai puțin obișnuite, precum „crimson, salmon pink, turquoise, cyan, sky blue, magenta, chartreuse sau lavender” (rubiniu, roz somon, turcoaz, albastru-verzui, albastru azuriu, purpuriu, verde-gălbui sau lavandă), pentru a vă personaliza cu adevărat locuința.
Comenzi pentru scenarii și rețete de lumină
- Set the lights in the kitchen to Energize. (Setează luminile din bucătărie la Înviorare.)
- Turn on Ocean dawn in the living room. (Activează răsăritul oceanic în camera de zi.)
- Set Savanna sunset in the study. (Setează asfințitul de savană în birou.)
- Turn on Autumn gold in the den. (Activează auriul de toamnă în camera de lucru.)
- Set the bedroom to Blue lagoon. (Setează scenariul lagunei albastre în dormitor.)
În afară de o singură culoare, puteți utiliza comenzi vocale pentru a seta rețete de lumină concepute de designeri de iluminat pentru a oferi cea mai bună lumină pentru activitățile dvs. zilnice sau scenarii care oferă o combinație de culori. Înainte de a putea utiliza aceste comenzi, trebuie să salvați în HomeKit scenariile pe care doriți să le utilizați.
Comenzile pentru Hue sync box
- Turn on sync box. (Activează Hue sync box.)
- Turn off sync box. Dezactivează Hue sync box.)
- Set sync box to start. (Setează pornirea Hue sync box.)
- Set sync box to stop. (Setează oprirea Hue sync box.)
- Set sync box to PlayStation 4. (Setează Hue sync box pentru PlayStation 4.)
- Set sync box intensity to subtle. (Setează intensitatea Hue sync box la subtilă.)
- Set sync box intensity to moderate. (Setează intensitatea Hue sync box la moderată.)
- Set sync box to intensity to high. (Setează intensitatea Hue sync box la ridicată.)
- Set sync box to intensity to intense. (Setează intensitatea Hue sync box la intensă.)
- Set sync box to game/video/music. (Setează Hue sync box la joc/video/muzică.)