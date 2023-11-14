Matter se bazează pe principiile de simplitate, fiabilitate, interoperabilitate și securitate. Este o garanție că dispozitivele construite pe acest protocol vor funcționa fără probleme împreună, atât în prezent, cât și în viitor.
Philips Hue și Matter
Philips Hue Bridge acceptă Matter
Philips Hue Bridge deblochează totul - inclusiv Matter. Philips Hue Bridge a fost actualizat pentru a accepta Matter, ceea ce înseamnă că și luminile și accesoriile Hue acceptă automat Matter.¹
Se integrează cu ușurință cu alte dispozitive din locuința inteligentă
Vă puteți conecta la toate aplicațiile preferate – Amazon Alexa, Apple Home și Google Assistant – pe lângă alte dispozitive și aplicații din locuința inteligentă care acceptă Matter. Inclusiv cele care vor fi lansate în viitor.
Un lider în iluminatul inteligent
Philips Hue și compania noastră mamă, Signify, sunt membri în consiliul de administrație al Connectivity Standard Alliance (cunoscută anterior sub numele de Zigbee Alliance). În calitate de membru activ al comitetului director al Matter, am contribuit la dezvoltarea, testarea și standardizarea acestui nou standard.
De ce aveți nevoie
Aveți deja un Philips Hue Bridge? Atunci totul este pregătit! Veți primi actualizarea de software care activează Matter în mod automat, deci nu aveți nevoie de nimic suplimentar.
Toate produsele Philips Hue, inclusiv cele noi și cele existente, vor funcționa cu Matter dacă sunt conectate prin Philips Hue Bridge.²
Întrebări și răspunsuri
Care sunt beneficiile Matter?
Ce produse Hue funcționează cu Matter?
Am nevoie de Philips Hue Bridge pentru a-mi conecta dispozitivele prin Matter?
Cum mă conectez cu Matter?
Există cerințe hardware pentru a utiliza Matter cu Philips Hue?
Vor funcționa mai rapid integrările mele de locuință inteligentă cu Matter?
- Philips Hue Play HDMI sync box și întrerupătorul rotativ tactil nu acceptă Matter.
- Deoarece Philips Hue Bridge activează compatibilitatea cu Matter, produsele conectate prin Bluetooth nu pot fi utilizate cu Matter.
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.