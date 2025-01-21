Extensie cablu de exterior 5 m
Cablul prelungitor poate fi folosit pentru a extinde spațiul dintre sursa de alimentare și primul dumneavoastră punct de lumină sau pentru a extinde spațiul dintre punctele de lumină. Lungimea totală maximă a sistemului pe sursă de alimentare este de 35 metri.
Caracteristici principale ale produsului
- Accesoriu
- Cablu prelungitor
- Lungime de 5 m
- Negru
Ușor de instalat și extins
Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Sintetic