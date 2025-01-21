Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Accesoriu Extensie cablu de exterior 5 m

Extensie cablu de exterior 5 m

Cablul prelungitor poate fi folosit pentru a extinde spațiul dintre sursa de alimentare și primul dumneavoastră punct de lumină sau pentru a extinde spațiul dintre punctele de lumină. Lungimea totală maximă a sistemului pe sursă de alimentare este de 35 metri.

Caracteristici principale ale produsului

  • Accesoriu
  • Cablu prelungitor
  • Lungime de 5 m
  • Negru
Vizualizați toate specificațiile produselor
Găsiți un manual de produs
Ușor de instalat și extins

Ușor de instalat și extins

Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Negru

  • Material

    Sintetic

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Grădină

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Ce este acceptat?

Altul