Adu-ți panourile de perete Nanoleaf triunghi, mini triunghi și hexagon în ecosistemul Hue. Modulul Philips Hue pentru lampă de perete îți permite să controlezi și să personalizezi panourile Nanoleaf alături de luminile Hue — oferind experiența Hue panourilor tale de perete pentru o experiență expresivă în întreaga cameră, perfectă pentru orice stare de spirit. Include panourile Nanoleaf în scene de lumină, automatizări și programe pentru o configurație unificată de iluminat inteligent. Pur și simplu fixează modulul de lampă de perete într-un panou pentru a începe. Dacă ești deja utilizator Hue și ai panouri Nanoleaf acasă, acesta este cel mai ușor mod de a le integra în ecosistemul tău Hue.