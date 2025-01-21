Modul lampă de perete Philips Hue
Adu-ți panourile de perete Nanoleaf triunghi, mini triunghi și hexagon în ecosistemul Hue. Modulul Philips Hue pentru lampă de perete îți permite să controlezi și să personalizezi panourile Nanoleaf alături de luminile Hue — oferind experiența Hue panourilor tale de perete pentru o experiență expresivă în întreaga cameră, perfectă pentru orice stare de spirit. Include panourile Nanoleaf în scene de lumină, automatizări și programe pentru o configurație unificată de iluminat inteligent. Pur și simplu fixează modulul de lampă de perete într-un panou pentru a începe. Dacă ești deja utilizator Hue și ai panouri Nanoleaf acasă, acesta este cel mai ușor mod de a le integra în ecosistemul tău Hue.
Caracteristici principale ale produsului
- Control vocal și prin aplicația Hue
- Control prin aplicația Hue: până la 100 de panouri
- Include Nanoleaf în scenarii de lumină
- Creați o experiență în întreaga cameră.
- Pentru triunghiuri și hexagoane Nanoleaf
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Plastic