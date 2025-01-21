Bine ați venit la modalitatea jucăușă și flexibilă de a decora cu lumină — banda luminoasă flexibilă Essential! Îndoiți în orice formă vă puteți gândi și transformați într-o piesă centrală decorativă pentru pereții din camera de zi, biroul de acasă sau dormitorul copiilor. Utilizați banda luminoasă flexibilă pentru a contura oglinzile și mobilierul de perete. Setați orice gradient de culori, inclusiv efecte de lumină neon atrăgătoare pentru o atmosferă extra vibrantă. Faceți primul pas în lumea iluminatului inteligent Hue - controlați cu aplicația Hue sau prin utilizarea vocii cu un asistent Smart Home, setați automatizări și alegeți din zeci de scene de lumină.