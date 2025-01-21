Bandă luminoasă flexibilă Hue Essential de 10 m
Bine ați venit la modalitatea jucăușă și flexibilă de a decora cu lumină — banda luminoasă flexibilă Essential! Îndoiți în orice formă vă puteți gândi și transformați într-o piesă centrală decorativă pentru pereții din camera de zi, biroul de acasă sau dormitorul copiilor. Utilizați banda luminoasă flexibilă pentru a contura oglinzile și mobilierul de perete. Setați orice gradient de culori, inclusiv efecte de lumină neon atrăgătoare pentru o atmosferă extra vibrantă. Faceți primul pas în lumea iluminatului inteligent Hue - controlați cu aplicația Hue sau prin utilizarea vocii cu un asistent Smart Home, setați automatizări și alegeți din zeci de scene de lumină.
Caracteristici principale ale produsului
- Scene și efecte personalizabile
- Tehnologia RGBIC
- Îndoiți în orice formă
- Deblocați toate caracteristicile utilizând consola Hue Bridge
- Control vocal și prin aplicație
Ești gata să pășești în lumea captivantă a iluminatului inteligent Hue? Gama Essential de benzi luminoase cu LED oferă o modalitate ușoară, accesibilă și distractivă de a începe să folosești ecosistemul Hue. Indiferent dacă dorești să introduci iluminatul ambiental decorativ într-o singură cameră sau în toată casa, benzile luminoase Hue Essential sunt echipate cu cele mai bune caracteristici, concepute pentru a îmbunătăți orice spațiu prin culoare, scene și efecte jucăușe, care combină și neonul. Gama Essential se instalează rapid și ușor. Descarcă aplicația premiată Hue pentru funcții de control și personalizare. Benzile luminoase Essential sunt compatibile și cu produsele Hue avansate, pentru momentul în care ești pregătit să treci la nivelul următor al configurației.
Dă viață casei tale cu milioane de culori – perfecte pentru a crea atmosfera potrivită, indiferent de ocazie. Fie că vrei să creezi atmosfera ideală pentru a sărbători, pentru a socializa sau pur și simplu vrei să te relaxezi, benzile luminoase Hue Essential sunt alegerea perfectă pentru a transforma orice cameră, cu un efect uluitor de perdea luminoasă. Te simți creativ? Plusează și folosește benzile luminoase ca iluminare directă. Efectele de lumină neon sunt o modalitate atrăgătoare de a încadra oglinzi, de a scoate în evidență mobilierul sau chiar de a crea forme pentru propria artă pe perete. Indiferent dacă te relaxezi sau sărbătorești, benzile luminoase Hue Essential creează ambianța perfectă pentru fiecare moment.
Benzile luminoase Hue Essential oferă mai mult decât o simplă iluminare – îți transformă spațiul într-o pânză pe care poți picta cu lumină vibrantă și personalizabilă. Explorează galeria de scene din aplicația Hue, unde vei găsi o colecție atent selecționată de scenarii de lumină colorate, tematice, concepute să se potrivească fiecărei dispoziții. De la căldura liniștitoare a asfințitul de savană (Savanna sunset) până la pastelurile vii ale orașului Cancun, există o scenă pentru fiecare moment. Selectează o scenă presetată care să se potrivească cu atmosfera ta, creează propria scenă sau lasă-te captivat de efectele dinamice precum lumina stelelor sclipitoare sau strălucirea reconfortantă a unui șemineu. Indiferent de starea ta de spirit, benzile luminoase Essential îți pun în valoare imaginația!
Hue Bridge și Bridge Pro deblochează o suită extinsă de funcții avansate de iluminat inteligent. Printre acestea se numără efecte de lumină speciale, lumină înconjurătoare care se sincronizează cu dispozitivele de divertisment pentru acasă, integrarea funcției de securitate a locuinței Hue Secure, care include lumini și camere, control vocal cu ajutorul asistenților inteligenți și multe automatizări inteligente. Bridge Pro este cel mai avansat hub al sistemului de iluminat inteligent pe care l-am creat: este mai rapid, acceptă mai multe accesorii și lumini inteligente și deblochează mai multe funcții. Aplicația premiată Hue este cea mai intuitivă și cuprinzătoare modalitate de a organiza, controla și personaliza toate benzile luminoase Hue Essential și orice alte produse Hue pe care le vei adăuga la configurația ta.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Multicolor
Culoare (culori)
multi
Material
silicon