Banda luminoasă Hue Essential este modalitatea simplă și accesibilă de a aduce iluminat decorativ în orice spațiu din casa dvs., fără a compromite calitatea luminii. Banda luminoasă Essential creează o ambianță frumoasă, iluminând pereții cu un gradient de lumină colorată, potrivit pentru orice stare de spirit sau ocazie. Instalați și ascundeți cu ușurință banda luminoasă în spatele televizoarelor, sub rafturi de cărți sau în spatele mobilei din dormitor. Personalizați banda luminoasă tăind-o perfect pentru a se potrivi în orice spațiu. Faceți primul pas în lumea iluminatului inteligent Hue - controlați cu aplicația Hue sau prin utilizarea vocii cu un asistent Smart Home, setați automatizări și alegeți din zeci de scene de lumină.