*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Essential GU10 - spot inteligent - 345 lm - 4,7 W - pachet de 4
Pășește în lumea iluminatului inteligent cu becul Philips Hue Essential, care oferă lumină colorată și albă, cu intensitate reglabilă și nuanțe variate – de la tonuri calde, relaxante, până la lumini reci, ideale pentru concentrare. Atmosfera perfectă, exact cum îți dorești: lumină reglabilă, milioane de culori și scenarii inspirate, gata de folosit – sau personalizează-le după bunul plac! Compatibil cu toate produsele Philips Hue.
Caracteristici principale ale produsului
- Până la 345 de lumeni
- Lumină albă caldă și rece (2200-6500 K)
- Ajustabil până la o luminozitate de 2%
- Essential color
- Control prin intermediul aplicației sau al vocii
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Intensitate luminoasă reglabilă
Da